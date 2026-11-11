Σε 1,5 ώρα ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα συνομιλιών της τριμερούς ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

Αναμένονται οι τοποθετήσεις των αντιπροσωπειών - Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για παραγωγικές συζητήσεις – Η Μόσχα επιμένει στις εδαφικές απαιτήσεις της, ενώ οι Ευρωπαίοι ζητούν συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις

Άμπου Ντάμπι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις τρεις πλευρές να προσέρχονται στη δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ενδείξεις ουσιαστικής προόδου.



Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria, οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε περίπου 1,5 ώρα χωρίς να έχει προκύψει ακόμα κάποια ενημέρωση σχετικά με όσα διαμείφθηκαν και αν υπήρξε κάποιου είδους συμφωνία στα ανοιχτά ζητήματα.



Κίεβο και η Ουάσινγκτον χαρακτήρισαν εποικοδομητικές τις συναντήσεις της Τρίτης, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν σημαντικές ως προς τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.



Οι Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές δεν έδωσαν λεπτομέρειες μετά τις συνομιλίες της Τρίτης, οι οποίες ήταν οι πρώτες μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών από τον Φεβρουάριο. Οι δύο χώρες προσήλθαν στις διαπραγματεύσεις με σημαντική απόσταση μεταξύ των θέσεών τους για τους όρους μιας ενδεχόμενης διευθέτησης.



«Ξεκινάμε τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ. «Αρχικά θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Στη συνέχεια θα έχουμε ξεχωριστή συνάντηση με τους Ευρωπαίους εταίρους».







Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, όπως και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν συμμετέχει στις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι «ουσιαστικές» συζητήσεις της Δευτέρας επικεντρώθηκαν σε ανθρωπιστικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας. Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνόδου κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα μπορούσε να συζητηθεί την Τρίτη.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των συνομιλιών ιδιαίτερα παραγωγική, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δεύτερη ημέρα είναι και η τελευταία για την οποία έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις.



Κλείσιμο Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις σημαντικών υποχωρήσεων ή συζήτησης νέων ζητημάτων, περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.



Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, ωστόσο το εδαφικό δεν αποτελεί το μοναδικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες επιδιώκουν και οι δύο πλευρές, καθώς και οι απαιτήσεις της Μόσχας να υιοθετήσει η Ουκρανία καθεστώς ουδετερότητας και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.



Νέα πλήγματα παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες Παρά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.



Η Ρωσία έπληξε έξι μεγάλους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε τέσσερις περιοχές της κεντρικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρωθυπουργό, Σερχίι Κορέτσκι.



Συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη, στοοι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις τρεις πλευρές να προσέρχονται στη δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ενδείξεις ουσιαστικής προόδου.Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria, οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε περίπουχωρίς να έχει προκύψει ακόμα κάποια ενημέρωση σχετικά με όσα διαμείφθηκαν και αν υπήρξε κάποιου είδους συμφωνία στα ανοιχτά ζητήματα.Θυμίζεται πως τοκαι ηχαρακτήρισαν εποικοδομητικές τις συναντήσεις της Τρίτης, ωστόσο οι διαφορές μεταξύκαι Κιέβου παραμένουν σημαντικές ως προς τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.Οι Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές δεν έδωσαν λεπτομέρειες μετά τις συνομιλίες της Τρίτης, οι οποίες ήταν οι πρώτες μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών από τον Φεβρουάριο. Οι δύο χώρες προσήλθαν στις διαπραγματεύσεις με σημαντική απόσταση μεταξύ των θέσεών τους για τους όρους μιας ενδεχόμενης διευθέτησης.«Ξεκινάμε τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας,. «Αρχικά θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία. Στη συνέχεια θα έχουμε ξεχωριστή συνάντηση με τους Ευρωπαίους εταίρους».Ο πρόεδρος της Ουκρανίας,, ο οποίος, όπως και ο Ρώσος ομόλογός του, δεν συμμετέχει στις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι «» συζητήσεις της Δευτέρας επικεντρώθηκαν σε ανθρωπιστικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας. Όπως ανέφερε, το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνόδου κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα μπορούσε να συζητηθεί την Τρίτη.Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών,χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των συνομιλιών ιδιαίτερα παραγωγική, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δεύτερη ημέρα είναι και η τελευταία για την οποία έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις.Παρά τη δημόσια αισιοδοξία που εκφράζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ,, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις σημαντικών υποχωρήσεων ή συζήτησης νέων ζητημάτων, περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, ωστόσο το εδαφικό δεν αποτελεί το μοναδικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες επιδιώκουν και οι δύο πλευρές, καθώς και οι απαιτήσεις της Μόσχας να υιοθετήσει η Ουκρανία καθεστώς ουδετερότητας και να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.Παρά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.Η Ρωσία έπληξε έξι μεγάλους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε τέσσερις περιοχές της κεντρικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρωθυπουργό,

Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπληξαν πολυκατοικία στην περιφέρεια Σμολένσκ, η οποία συνορεύει με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, που επικαλέστηκε τον τοπικό κυβερνήτη.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του έπληξαν φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, νοτιοδυτικά της ουκρανικής πόλης της Οδησσού, το οποίο, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφερε όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.



Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.



Οι πιέσεις Τραμπ στο Κίεβο και η παρέμβαση των Ευρωπαίων Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις προς το Κίεβο προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία, δηλώνοντας ότι έχει έρθει η ώρα η Ουκρανία να τερματίσει τον πόλεμο, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με «κάτι πολύ κακό».



Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο πόλεμος βρίσκεται κοντά σε διευθέτηση μέσω μιας «μεγάλης, υπέροχης συμφωνίας». Ωστόσο, έχει επανειλημμένα προβλέψει διπλωματικές εξελίξεις που τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.



Η νέα αμερικανική πρωτοβουλία για την επίτευξη συμφωνίας έχει κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε την Τρίτη ότι η Μόσχα προτιμά να προηγηθεί διαπραγμάτευση για ένα ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκής ασφάλειας, προτού εξεταστούν οι επιμέρους πτυχές του πολέμου.



Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι ευρύτερες συνομιλίες για την ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την επίτευξη εκεχειρίας.



Ο Λαβρόφ απέρριψε το ενδεχόμενο εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να εξασφαλίσουν χρόνο ανάπαυλας για την Ουκρανία.



Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι δεν είχε επαφές με Ευρωπαίους εκπροσώπους που βρίσκονται εκεί και ότι δεν έχουν προγραμματιστεί τέτοιες συναντήσεις.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται συνεχώς από τη ρωσική αντιπροσωπεία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.



Αμετακίνητος ο Πούτιν για το Ντονμπάς Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία δημόσια ένδειξη ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την απαίτησή του να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς προτού επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αρνηθεί να παραδώσει εδάφη για την υπεράσπιση των οποίων έχουν χάσει τη ζωή τους Ουκρανοί στρατιώτες.



Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο έχει επιβραδυνθεί στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, η Μόσχα συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων υποδομών.