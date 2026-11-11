Σε μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία - Απειλεί η Μόσχα για το εδαφικό

Ανθρωπιστικό χαρακτήρα φαίνεται πως είχαν όσα συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία στην τριμερή του Άμπου Ντάμπι - Επίθεση Μεντίνσκι στους Ευρωπαίους για τον διαπραγματευτικό τους ρόλο - Στη Μόσχα αύριο οι Κούσνερ και Γουίτκοφ, την Παρασκευή θα δουν τον Ζελένσκι

Ρωσία και η Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των διήμερων διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας και σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι της ανταλλαγής θα γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα.



Παράλληλα, ο Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβούν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ταξιδέψουν στο Δουβλίνο για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ουκρανία χαιρέτισε μία «καλή δυναμική» στις υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλίες με την Ρωσία, μέσω ενός από τα μέλη της ομάδας του Κιέβου, του Ντέιβιντ Αραχαμία. «Πιστεύω ότι έχουμε μία καλή δυναμική για να εξασφαλίσουμε μία λύση πριν από την αρχή του επόμενου έτους», δήλωσε κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλη πρόοδο» κατά τις διήμερες συνομιλίες οι οποίες περιέλαβαν και συναντήσεις ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία, τους ευρωπαίους αξιωματούχους και του Αμερικανούς απεσταλμένους.



Οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Μόσχας, της Ουάσινγκτον και του Κιέβου ολοκληρώθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη, με τη δεύτερη ημέρα να διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα, έναντι τεσσεράμισι ωρών την Τρίτη, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με διάλειμμα 40 λεπτών. Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, ενώ όλες οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από τον χώρο των συναντήσεων συνοδεία αστυνομικών οχημάτων.



Πρόκειται για την πρώτη άμεση διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έπειτα από πολύμηνη διακοπή των επαφών, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να διαφωνούν σε βασικά ζητήματα για τον τερματισμό του πολέμου.



Μεντίνσκι: Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο σύστημα ασφαλείας Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, κεντρικό θέμα των τριμερών συνομιλιών ήταν η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.



«Ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο, σύγχρονο, επικαιροποιημένο σύστημα ασφαλείας, το οποίο θα είναι δίκαιο και δεν θα λειτουργεί εις βάρος καμίας μεμονωμένης χώρας. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας των διαπραγματεύσεων.



Κατά τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε ότι το σημερινό σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, γεγονός που, όπως υποστήριξε, καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για τη μεταπολεμική περίοδο.



Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, στην αναζήτηση μηχανισμών που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μελλοντικές απειλές και να ενισχύσουν την περιφερειακή σταθερότητα.



Κλείσιμο Μεντίνσκι διευκρίνισε, πάντως, ότι συγκεκριμένες λεπτομέρειες της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν θα δημοσιοποιούνται έως ότου επιτευχθούν οριστικές συμφωνίες. Περιέγραψε επίσης το κλίμα των συναντήσεων ως «φιλικό και επαγγελματικό», επισημαίνοντας τον ενεργό ρόλο των Αμερικανών εκπροσώπων.



Συμφωνία επί της αρχής για μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα ανθρωπιστικά ζητήματα, με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας να ανακοινώνει ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν επί της αρχής για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων μεγάλης κλίμακας.



«Συμφωνήσαμε επί της αρχής σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, οι συγκεκριμένες παράμετροι της οποίας θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Μεντίνσκι στους δημοσιογράφους μετά τις τριμερείς συνομιλίες.



Δεν διευκρινίστηκε πόσοι αιχμάλωτοι θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία ούτε το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της.



Κατά την πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αποκαλύψει ότι εξετάζονταν δύο ενδεχόμενα: η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά ή μια ακόμη μεγαλύτερη ανταλλαγή, με 1.500 αιχμαλώτους από κάθε χώρα.



Σε κατ' αρχήν συμφωνία για μια νέα, μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου κατέληξαν ηκαι η, κατά τη διάρκεια των διήμερων διαπραγματεύσεων στοι, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας και σύμβουλος τουδιευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι όροι της ανταλλαγής θα γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα.Παράλληλα, οανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ,θα μεταβούν την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ταξιδέψουν στο Δουβλίνο για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο,Από την πλευρά της, ηχαιρέτισε μία «καλή δυναμική» στις υπό αμερικανική διαμεσολάβηση συνομιλίες με την Ρωσία, μέσω ενός από τα μέλη της ομάδας του Κιέβου, του. «Πιστεύω ότι έχουμε μία καλή δυναμική για να εξασφαλίσουμε μία λύση πριν από την αρχή του επόμενου έτους», δήλωσε κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλη πρόοδο» κατά τις διήμερες συνομιλίες οι οποίες περιέλαβαν και συναντήσεις ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία, τους ευρωπαίους αξιωματούχους και του Αμερικανούς απεσταλμένους.Οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Μόσχας, της Ουάσινγκτον και του Κιέβου ολοκληρώθηκαν νωρίτερα την Τετάρτη, με τη δεύτερη ημέρα να διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα, έναντι τεσσεράμισι ωρών την Τρίτη, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με διάλειμμα 40 λεπτών. Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, ενώ όλες οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από τον χώρο των συναντήσεων συνοδεία αστυνομικών οχημάτων.Πρόκειται για την πρώτη άμεση διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έπειτα από πολύμηνη διακοπή των επαφών, με τις δύο πλευρές να εξακολουθούν να διαφωνούν σε βασικά ζητήματα για τον τερματισμό του πολέμου.Σύμφωνα με τονκεντρικό θέμα των τριμερών συνομιλιών ήταν η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.«Ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο, σύγχρονο, επικαιροποιημένο σύστημα ασφαλείας, το οποίο θα είναι δίκαιο και δεν θα λειτουργεί εις βάρος καμίας μεμονωμένης χώρας. Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας των διαπραγματεύσεων.Κατά τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε ότι το σημερινό σύστημα ασφαλείας στην Ευρώπη δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, γεγονός που, όπως υποστήριξε, καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για τη μεταπολεμική περίοδο.Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, στην αναζήτηση μηχανισμών που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μελλοντικές απειλές και να ενισχύσουν την περιφερειακή σταθερότητα.διευκρίνισε, πάντως, ότι συγκεκριμένες λεπτομέρειες της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν θα δημοσιοποιούνται έως ότου επιτευχθούν οριστικές συμφωνίες. Περιέγραψε επίσης το κλίμα των συναντήσεων ως «φιλικό και επαγγελματικό», επισημαίνοντας τον ενεργό ρόλο των Αμερικανών εκπροσώπων.Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα ανθρωπιστικά ζητήματα, με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας να ανακοινώνει ότικαισυμφώνησαν επί της αρχής για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων μεγάλης κλίμακας.«Συμφωνήσαμε επί της αρχής σε μια νέα, μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, οι συγκεκριμένες παράμετροι της οποίας θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον», δήλωσε οστους δημοσιογράφους μετά τις τριμερείς συνομιλίες.Δεν διευκρινίστηκε πόσοι αιχμάλωτοι θα συμπεριληφθούν στη συμφωνία ούτε το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της.Κατά την πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων, οείχε αποκαλύψει ότι εξετάζονταν δύο ενδεχόμενα: η ανταλλαγήαπό κάθε πλευρά ή μια ακόμη μεγαλύτερη ανταλλαγή, μεαπό κάθε χώρα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τις συνομιλίες «εποικοδομητικές και αρκετά ουσιαστικές», τονίζοντας ότι η απελευθέρωση των Ουκρανών αιχμαλώτων παραμένει προτεραιότητα για το Κίεβο.



Σφοδρή επίθεση Μεντίνσκι στους Ευρωπαίους Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αμφισβητώντας τον ρόλο τους στις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.







Ο Μεντίνσκι υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι αποτέλεσαν μία από τις πλέον δραστήριες πλευρές της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να διδαχθεί από την επιθυμία τους να επιτύχουν ειρήνη. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει ούτε μία συγκεκριμένη ειρηνευτική πρόταση από τις ευρωπαϊκές χώρες.



Κλιμακώνοντας τη ρητορική του, κατηγόρησε την ηγεσία των ευρωπαϊκών κρατών ότι ουσιαστικά συμμετέχει σε μια συλλογική εξαπάτηση του ουκρανικού λαού.



Υποστήριξε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι συμβάλλουν στους μαζικούς θανάτους αμάχων, επειδή χρηματοδοτούν τη μία πλευρά της σύγκρουσης, αναφερόμενος στη στήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία. «Δεν είναι σαφές τι μπορεί να συζητήσει κανείς μαζί τους», ανέφερε, σύμφωνα με τις δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τη ρωσική πλευρά. Ακόμη, πρόσθεσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις «όταν ξυπνήσει η συνείδησή τους».



Ο Μεντίνσκι προχώρησε και σε νέα προειδοποίηση για το εδαφικό, δηλώνοντας ότι «κάθε σπιθαμή ρωσικής γης θα επιστραφεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», χωρίς να ανακοινώσει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία για τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.







Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ το εδαφικό εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις, με τη Μόσχα να απαιτεί ουκρανικές παραχωρήσεις στο Ντονμπάς και το Κίεβο να αποκλείει την αναγνώριση της ρωσικής κατοχής.



Κούσνερ: Δύσκολες αλλά ουσιαστικές οι διαπραγματεύσεις – Συνάντηση με Πούτιν την Πέμπτη Από την αμερικανική πλευρά, ο Τζάρεντ Κούσνερ χαρακτήρισε τη δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων δύσκολη, αλλά ουσιαστική, επισημαίνοντας ότι οι αντιπροσωπείες εξέτασαν όλα τα βασικά ζητήματα και είχαν μια «καλή ανταλλαγή απόψεων».



Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εμπλεκόμενες πλευρές να αξιοποιήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε στο Άμπου Ντάμπι και να προχωρήσουν στην επίλυση ορισμένων από τα εκκρεμή ζητήματα.



«Ο Στιβ κι εγώ θα μεταβούμε αύριο στη Μόσχα για να συναντηθούμε με τον πρόεδρο Πούτιν, να εξετάσουμε τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα και να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε ορισμένα από αυτά», δήλωσε ο Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση των τριμερών συνομιλιών, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το Fox News.



Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι, μετά την επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα ταξιδέψουν στο Δουβλίνο, όπου προγραμματίζεται να συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου «να επεξεργαστούν ορισμένες ιδέες με περισσότερες λεπτομέρειες».



Οι διαδοχικές επαφές με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας εντάσσονται στη νέα προσπάθεια της Ουάσινγκτον να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.



Πεσκόφ: Ο Πούτιν ενημερώνεται διαρκώς για τις συνομιλίες Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι.



Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο Ρώσος πρόεδρος έθεσε το ζήτημα των συνομιλιών και κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντρ Λουκασένκο.



Κατά τις πληροφορίες που μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, επικαλούμενο πηγή από τη διαπραγματευτική διαδικασία, οι εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας επικοινωνούσαν μεταξύ τους στη ρωσική γλώσσα.



Οι αντιπροσωπείες και η παρουσία των Ευρωπαίων στο Άμπου Ντάμπι Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας ήταν ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης οι υφυπουργοί Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο Αλεξέι Κομκόφ από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) και ο επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Ιγκόρ Κοστιούκοφ.



Της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ηγήθηκε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Κίριλο Μπουντάνοφ, ο αναπληρωτής του Σερχίι Κισλίτσια, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», Νταβίντ Αραχάμια, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Βαντίμ Σκιμπίτσκι και ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Αντρίι Χνάτοφ.



Τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσώπησαν ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αμερικανός πτέραρχος Άλεξους Γκρίνκεβιτς.



Στις συναντήσεις συμμετείχε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, εκπροσωπώντας τη χώρα που φιλοξένησε τις διαπραγματεύσεις.



Στο Άμπου Ντάμπι έφτασαν και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς ωστόσο να συμμετάσχουν στο ίδιο το τριμερές σχήμα μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.



Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι, παρά τις αναφορές Γάλλων αξιωματούχων, δεν υπήρχαν Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στο τραπέζι των τριμερών διαπραγματεύσεων.



Το Κρεμλίνο διευκρίνισε επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία δεν πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που βρίσκονταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ότι δεν είχαν προγραμματιστεί τέτοιες επαφές.



Οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι είχαν, πάντως, χωριστές επαφές με την ουκρανική και την αμερικανική πλευρά, στο πλαίσιο του συντονισμού για τις ειρηνευτικές προσπάθειες.