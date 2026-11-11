Μελόνι για τις απειλές για βόμβες σε σχολεία: Θέλουν να τρομάξουν, δεν θα το επιτρέψουμε
Μελόνι για τις απειλές για βόμβες σε σχολεία: Θέλουν να τρομάξουν, δεν θα το επιτρέψουμε
Ένα ανώνυμο email δεν μπορεί να καθορίσει το ημερολόγιο των παιδιών, είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, στον σημερινό συναγερμό για βόμβες ο οποίος προκάλεσε την εκκένωση εκατοντάδων σχολείων της χώρας.
«Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές και τα μηνύματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να πλήξουν αλλά για να τρομάξουν. Θέλουν να προκαλέσουν φόβο, χάος, να σπαταλήσουμε τις ημέρες μας», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η ιταλική δικαιοσύνη ασχολείται, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τον εντοπισμό των υπευθύνων. «Μηνύματα σαν κι αυτά μπορεί να σταλούν και πάλι. Δεν θα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε, θα είναι η απόδειξη ότι όποιος τα στέλνει δεν διαθέτει τίποτε άλλο. Και θα μας βρει έτοιμους», είπε χαρακτηριστικά.
«Όποιος έκανε όλα αυτά, ήθελε μια μπλοκαρισμένη, φοβισμένη χώρα. Αύριο θα δει μια χώρα που ξυπνά, συνοδεύει τα παιδιά της στο σχολείο και πάει στη δουλειά. Αυτή είναι η καλύτερη και ισχυρότερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε», δήλωσε τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
«Δεν υπάρχουν ουσιαστικές απειλές και τα μηνύματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για να πλήξουν αλλά για να τρομάξουν. Θέλουν να προκαλέσουν φόβο, χάος, να σπαταλήσουμε τις ημέρες μας», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Η Μελόνι πρόσθεσε ότι η ιταλική δικαιοσύνη ασχολείται, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τον εντοπισμό των υπευθύνων. «Μηνύματα σαν κι αυτά μπορεί να σταλούν και πάλι. Δεν θα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε, θα είναι η απόδειξη ότι όποιος τα στέλνει δεν διαθέτει τίποτε άλλο. Και θα μας βρει έτοιμους», είπε χαρακτηριστικά.
Η Τζόρτζια Μελόνι δεσμεύτηκε ότι η χώρα της θα συνεχίσει να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιφυλακής, αλλά συγχρόνως κατέστησε σαφές ότι «δεν θα επιτρέψει σε ένα ανώνυμο email να καθορίσει το σχολικό ημερολόγιο των παιδιών». Ανακοίνωσε, επίσης, ότι αύριο θα συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 11, 2026
«Όποιος έκανε όλα αυτά, ήθελε μια μπλοκαρισμένη, φοβισμένη χώρα. Αύριο θα δει μια χώρα που ξυπνά, συνοδεύει τα παιδιά της στο σχολείο και πάει στη δουλειά. Αυτή είναι η καλύτερη και ισχυρότερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε», δήλωσε τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
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