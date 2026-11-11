Αποκάλυψη Reuters: Κινεζικό πανεπιστήμιο με δεσμούς με τον στρατό αγόρασε απαγορευμένα τσιπ της Nvidia αντί $123.000

Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βορειοδυτικής Κίνας, που βρίσκεται στη μαύρη λίστα της Ουάσινγκτον απέκτησε δύο προηγμένα τσιπ, ενώ εξασφάλισε πρόσβαση σε περισσότερους επεξεργαστές μέσω ενοικιαζόμενων διακομιστών – Έρευνα του Reuters αποκαλύπτει ευρύτερο δίκτυο προμηθειών παρά τις αμερικανικές απαγορεύσεις

H200 της Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της χώρας, παρότι βρίσκεται στην αμερικανική μαύρη λίστα εξαγωγών, σύμφωνα με έγγραφα προμηθειών που μελέτησε και αποκάλυψε το Reuters.



Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τα κενά στους ελέγχους της Ουάσινγκτον για τον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία, ενώ οι αποκαλύψεις προκύπτουν σε μια περίοδο, που η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενο έλεγχο, εξαιτίας δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία ο Χουάνγκ φέρεται να αποτέλεσε στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας.



Χουάνγκ έχει υποστηρίξει ότι η συνέχιση των αμερικανικών πωλήσεων στην Κίνα θα διατηρήσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ και θα εξασφαλίσει ότι οι Κινέζοι πελάτες θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από την αμερικανική τεχνολογία. Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί βουλευτές εκτιμούν πως η πρόσβαση στους ισχυρότερους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη κινεζικών συστημάτων AI για τον σχεδιασμό όπλων, την ανάλυση πληροφοριών και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.



Τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει αυστηρότερους ελέγχους στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ AI, όπως η υποχρεωτική δυνατότητα παρακολούθησης της διαδρομής των επεξεργαστών και η ενίσχυση της εποπτείας των εξαγωγών από το Κογκρέσο. Τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών ζήτησαν να συναντηθούν και να ενημερωθούν από τον Χουάνγκ στις 18 Νοεμβρίου, σχετικά με τις αναφερόμενες επαφές του με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Αγορά δύο H200 έναντι 123.000 δολαρίων Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βορειοδυτικής Κίνας αγόρασε τον περασμένο μήνα δύο τσιπ H200 έναντι 874.700 γουάν, δηλαδή περίπου 123.000 δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο προμήθειας με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του.



«Επτά Γιων της Εθνικής Άμυνας» (Seven Sons of National Defense), μια ομάδα κινεζικών πανεπιστημίων με ιστορικό ερευνών για την αμυντική βιομηχανία του Πεκίνου, τα οποία υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς.







Κλείσιμο Shaanxi Bosuan Network Technology και όχι απευθείας από τη Nvidia.



Ο H200 συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους επεξεργαστές της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η εξαγωγή του υπόκειται σε αμερικανική αδειοδότηση, με τις αιτήσεις να απορρίπτονται κατά κανόνα όταν αφορούν ιδρύματα που βρίσκονται σε μαύρες λίστες, όπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.



Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο εξασφάλισε μέσα στο 2026 πρόσβαση σε επεξεργαστές H200 και άλλους ισχυρούς επεξεργαστές AI της Nvidia μέσω πέντε συμβάσεων ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος από κινεζικές εταιρείες.



Στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ από το 2001 Το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο εδρεύει στην πόλη Σιάν, στη βορειοδυτική Κίνα, και διεξάγει έρευνες σχετικές με στρατιωτικά αεροσκάφη, πυραύλους και δορυφόρους.



Ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνηςτης Nvidia κατάφερε και αγόρασε ένα κινεζικό πανεπιστήμιο με στενούς δεσμούς με τοντης χώρας, παρότι βρίσκεται στην αμερικανική μαύρη λίστα εξαγωγών, σύμφωνα με έγγραφα προμηθειών που μελέτησε και αποκάλυψε τοΗ συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τα κενά στους ελέγχους τηςγια τον περιορισμό της πρόσβασης της Κίνας σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία, ενώ οι αποκαλύψεις προκύπτουν σε μια περίοδο, που η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της,βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενο έλεγχο, εξαιτίας δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τα οποία ο Χουάνγκ φέρεται να αποτέλεσε στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας.Σημειώνεται πως οέχει υποστηρίξει ότι η συνέχιση των αμερικανικών πωλήσεων στην Κίνα θα διατηρήσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ και θα εξασφαλίσει ότι οι Κινέζοι πελάτες θα εξακολουθήσουν να εξαρτώνται από την αμερικανική τεχνολογία. Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί βουλευτές εκτιμούν πως η πρόσβαση στους ισχυρότερους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη κινεζικών συστημάτων AI για τον σχεδιασμό όπλων, την ανάλυση πληροφοριών και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων.Τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει αυστηρότερους ελέγχους στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ, όπως η υποχρεωτική δυνατότητα παρακολούθησης της διαδρομής των επεξεργαστών και η ενίσχυση της εποπτείας των εξαγωγών από το Κογκρέσο. Τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών ζήτησαν να συναντηθούν και να ενημερωθούν από τον Χουάνγκ στις 18 Νοεμβρίου, σχετικά με τις αναφερόμενες επαφές του με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βορειοδυτικήςαγόρασε τον περασμένο μήνα δύο τσιπ H200 έναντι, δηλαδή περίπου, σύμφωνα με έγγραφο προμήθειας με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του.Το πανεπιστήμιο ανήκει στην ομάδα των, μια ομάδα κινεζικών πανεπιστημίων με ιστορικό ερευνών για την αμυντική βιομηχανία του Πεκίνου, τα οποία υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς.Σύμφωνα με το έγγραφο, οι επεξεργαστές αγοράστηκαν για τη Σχολή Διοίκησης του πανεπιστημίου από την κινεζική εταιρείακαι όχι απευθείας από τηΟ H200 συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους επεξεργαστές της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η εξαγωγή του υπόκειται σε αμερικανική αδειοδότηση, με τις αιτήσεις να απορρίπτονται κατά κανόνα όταν αφορούν ιδρύματα που βρίσκονται σε μαύρες λίστες, όπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο εξασφάλισε μέσα στο 2026 πρόσβαση σε επεξεργαστές H200 και άλλους ισχυρούς επεξεργαστές AI της Nvidia μέσω πέντε συμβάσεων ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος από κινεζικές εταιρείες.Το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο εδρεύει στην πόλη, στη βορειοδυτική Κίνα, και διεξάγει έρευνες σχετικές με στρατιωτικά αεροσκάφη, πυραύλους και δορυφόρους.

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ενέταξε το πανεπιστήμιο στη λεγόμενη Entity List το 2001, εξαιτίας της φερόμενης συμμετοχής του σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη διάδοση πυραυλικής τεχνολογίας και τη στρατιωτική έρευνα.



Το 2019 οι περιορισμοί έγιναν αυστηρότεροι, με τις άδειες εξαγωγής ελεγχόμενης αμερικανικής τεχνολογίας προς το πανεπιστήμιο να υπόκεινται πλέον σε πολιτική απόρριψης στις περισσότερες περιπτώσεις.



Οι αγορές του πανεπιστημίου φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο κινεζικά ιδρύματα με στρατιωτικές διασυνδέσεις συνεχίζουν να αποκτούν πρόσβαση σε αμερικανική υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης μέσω εγχώριων προμηθευτών, είτε αγοράζοντας απευθείας επεξεργαστές είτε νοικιάζοντας πρόσβαση σε διακομιστές που τους περιλαμβάνουν.



Έρευνα του Reuters σε 26 κινεζικά έγγραφα προμηθειών και εταιρικά αρχεία του 2026 έδειξε ότι πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα αγοράζουν επεξεργαστές Nvidia που υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς ή ενοικιάζουν υπολογιστικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τέτοιους επεξεργαστές μέσω κινεζικών προμηθευτών.



Αρκετά από τα ιδρύματα αυτά διατηρούν στενούς δεσμούς με την κινεζική αμυντική βιομηχανία ή πραγματοποιούν στρατιωτικές έρευνες.



Οι περιορισμοί Τραμπ και η πρόσβαση σε επεξεργαστές για στρατιωτικά συνδεδεμένη έρευνα Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ άρχισε τον Ιανουάριο να επιτρέπει ορισμένες εξαγωγές επεξεργαστών H200 προς την Κίνα, εξετάζοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά.



Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτική δεν ήρε τους ξεχωριστούς περιορισμούς που ισχύουν για οργανισμούς της Entity List, όπως το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βορειοδυτικής Κίνας.



Οι κανόνες αδειοδότησης του Ιανουαρίου προβλέπουν επίσης μέτρα προστασίας, ώστε να αποτρέπεται η απομακρυσμένη πρόσβαση σε εξαγόμενους επεξεργαστές από οντότητες της μαύρης λίστας και στρατιωτικούς τελικούς χρήστες. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν τόσο τους H200 όσο και λιγότερο προηγμένα μοντέλα.



Πέρα από την απευθείας αγορά των δύο H200 για τη Σχολή Διοίκησης, τα έγγραφα προμηθειών δείχνουν ότι η Σχολή Κυβερνοασφάλειας του πανεπιστημίου ανέθεσε τον Ιανουάριο δύο επτάμηνες συμβάσεις για πρόσβαση σε διακομιστές που περιλάμβαναν από οκτώ επεξεργαστές H200 ο καθένας.



Οι συμβάσεις, αξίας 441.700 και 441.000 γουάν αντίστοιχα, αφορούσαν τη λεπτομερή προσαρμογή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την εκπαίδευσή τους μέσω ενισχυτικής μάθησης. Το πανεπιστήμιο ενοικίασε επίσης πρόσβαση σε διακομιστές με οκτώ επεξεργαστές Nvidia A100 και οκτώ A800. Η εξαγωγή των A100 και A800 απαγορεύεται προς όλες τις κινεζικές οντότητες, ενώ ο H200 είναι ο πιο προηγμένος από τους επεξεργαστές που αναφέρονται στα έγγραφα προμηθειών του πανεπιστημίου.



Τον Απρίλιο, ένα ακόμη ινστιτούτο του ίδιου πανεπιστημίου αγόρασε υπολογιστικές υπηρεσίες που απαιτούσαν τουλάχιστον 24 επεξεργαστές A100, στο πλαίσιο σύμβασης αξίας 375.000 γουάν, για προσομοιώσεις δομικής μηχανικής και δυναμικής ρευστών.



Οι συμβάσεις ανατέθηκαν σε διάφορους, σχετικά άγνωστους Κινέζους προμηθευτές τεχνολογίας.



Τα διαθέσιμα έγγραφα περιέχουν ελάχιστες πληροφορίες για την προέλευση των επεξεργαστών ή τις τοποθεσίες όπου λειτουργούσαν οι ενοικιαζόμενοι διακομιστές.



Σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, οι φορείς δημοσίων προμηθειών οφείλουν να επαληθεύουν ότι οι προμηθευτές μπορούν να εκπληρώσουν τις παραγγελίες προτού ανακοινώσουν τους αναδόχους και υπογράψουν τις συμβάσεις.



Και άλλα κινεζικά πανεπιστήμια απέκτησαν απαγορευμένα τσιπ Τα έγγραφα προμηθειών που εξέτασε το Reuters αποκαλύπτουν μια ευρύτερη αγορά προηγμένων επεξεργαστών Nvidia και υπολογιστικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τσιπ υπό αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς στα κινεζικά πανεπιστήμια.



Το Πανεπιστήμιο της Σενζέν αγόρασε τον Σεπτέμβριο τρεις επεξεργαστές H100, ένα ακόμη προηγμένο μοντέλο της Nvidia του οποίου η εξαγωγή στην Κίνα απαγορεύεται από τις ΗΠΑ, έναντι 769.800 γουάν.



Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γουχάν απέκτησε τον Ιούνιο έναν διακομιστή που περιείχε επεξεργαστή H100 έναντι 355.000 γουάν, ενώ σε ξεχωριστή αγορά προμηθεύτηκε τέσσερις επεξεργαστές A100 έναντι 344.000 γουάν.



Τον Απρίλιο, το Πανεπιστήμιο Μπεϊχάνγκ, το οποίο επίσης ανήκει στους «Επτά Γιους της Εθνικής Άμυνας», αγόρασε τέσσερις επεξεργαστές A800 έναντι 489.000 γουάν. Το συγκεκριμένο ίδρυμα διατηρεί στενούς δεσμούς με την κινεζική αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία, ενώ διεξάγει έρευνες για προγράμματα στρατιωτικής αεροπορίας και διαστήματος.



Η παράλληλη αγορά τσιπ και οι διαδρομές μέσω τρίτων χωρών Το Reuters έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν ότι κινεζικά ιδρύματα αποκτούσαν επεξεργαστές Nvidia που υπόκεινται σε εξαγωγικούς περιορισμούς, ενσωματωμένους σε διακομιστές εταιρειών όπως οι Super Micro Computer, Dell και Gigabyte, μέσω εγχώριων μεταπωλητών.



Το πρακτορείο έχει επίσης καταγράψει την ύπαρξη παράλληλης, μη επίσημης αγοράς στην Κίνα για προηγμένους επεξεργαστές Nvidia, οι οποίοι προέρχονται από αποθέματα του εξωτερικού και διακινούνται μέσω μεσαζόντων σε τρίτες χώρες.



Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters μετέδωσε ότι μικρές ποσότητες επεξεργαστών H200 είχαν ήδη φτάσει στην Κίνα μέσω έμμεσων διαδρομών, την ώρα που το Πεκίνο δεν είχε ακόμη εγκρίνει εισαγωγές μεγάλης κλίμακας.