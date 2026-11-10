Nvidia: Τα κομβικά πόστα που κατέχουν τα παιδιά του Χουάνγκ την ώρα που εντείνονται οι φήμες για την επόμενη μέρα

Η κόρη, ο γιος και ο γαμπρός του Τζένσεν Χουάνγκ εργάζονται στην τεχνολογική εταιρεία, την ώρα που ο CEO απολογείται για την απιστία του - Δεν υπάρχει ξεκάθαρο «Νο2» για την Nvidia, ο ίδιος ο ηγέτης της έχει ονειρευτεί να την αναλάβει ένα από τα παιδιά του

Nvidia. Την ώρα που το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ερευνά αναφορές ότι ο ηγέτης της ενδέχεται να αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, αυξημένο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία της οικογένειάς του στη δομή της: τόσο τα δύο παιδιά του όσο και ο σύζυγος της κόρης του εργάζονται στη Nvidia, σε τομείς που θεωρούνται σημαντικοί για τη μελλοντική ανάπτυξη του τεχνολογικού κολοσσού.



Όταν ο Τζένσεν Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους της Nvidia για την εξωσυζυγική σχέση του, απηύθυνε το μήνυμα «στους συναδέλφους μου στην Nvidia», προτού στραφεί προσωπικά στην οικογένειά του.



Nvidia.







Η έρευνα για πιθανό ξένο δάκτυλο Η υπόθεση απέκτησε πολύ ευρύτερες διαστάσεις μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν πως η Άλις Χουάνγκ, τότε υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας data centers στη Σιγκαπούρη που συνεργάζεται με την Nvidia, ενδέχεται να παρείχε πληροφορίες στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών την περίοδο κατά την οποία διατηρούσε σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ.



Η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για τις αναφορές ότι ο CEO της αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών. Επιτροπή ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.



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Η εταιρεία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι παραβιάστηκαν απόρρητα δεδομένα της Nvidia ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι στηρίζει πλήρως την έρευνα και θα συνεργαστεί με αυτήν.



Οι αποκαλύψεις έχουν παράλληλα αναζωπυρώσει ερωτήματα γύρω από τη στάση του Χουάνγκ απέναντι στους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης προς την Κίνα και τις προσπάθειες της Nvidia να εμποδίσει προϊόντα της να καταλήγουν εκεί μέσω τρίτων χωρών.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θεωρεί πως ο Χουάνγκ πρέπει να παραμείνει στη θέση του CEO.



Η δημόσια συγγνώμη του Τζένσεν Χουάνγκ για την απιστία του δεν έχει φέρει στο προσκήνιο μόνο την προσωπική ζωή του πανίσχυρου CEO της. Την ώρα που το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ερευνά αναφορές ότι ο ηγέτης της ενδέχεται να αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, αυξημένο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία της οικογένειάς του στη δομή της: τόσο τα δύο παιδιά του όσο και ο σύζυγος της κόρης του εργάζονται στη Nvidia, σε τομείς που θεωρούνται σημαντικοί για τη μελλοντική ανάπτυξη του τεχνολογικού κολοσσού.Όταν οζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους της Nvidia για την εξωσυζυγική σχέση του, απηύθυνε το μήνυμα «στους συναδέλφους μου στην Nvidia», προτού στραφεί προσωπικά στην οικογένειά του.Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραδέχθηκε ότι η συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έκανε, εξέφρασε, όμως, την ελπίδα ότι η οικογένειά του θα μπορέσει να επουλώσει τις πληγές της και δήλωσε ότι θέλει με την πάροδο του χρόνου να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της. Παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους, το διοικητικό συμβούλιο, τους συνεργάτες και τους μετόχους τηςΗ υπόθεση απέκτησε πολύ ευρύτερες διαστάσεις μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν πως ητότε υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας data centers στη Σιγκαπούρη που συνεργάζεται με την Nvidia, ενδέχεται να παρείχε πληροφορίες στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών την περίοδο κατά την οποία διατηρούσε σχέση με τονΗ Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για τις αναφορές ότι ο CEO της αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών. Επιτροπή ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων, θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.Η εταιρεία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι παραβιάστηκαν απόρρητα δεδομένα της Nvidia ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι στηρίζει πλήρως την έρευνα και θα συνεργαστεί με αυτήν.Οι αποκαλύψεις έχουν παράλληλα αναζωπυρώσει ερωτήματα γύρω από τη στάση του Χουάνγκ απέναντι στους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης προς την Κίνα και τις προσπάθειες της Nvidia να εμποδίσει προϊόντα της να καταλήγουν εκεί μέσω τρίτων χωρών.Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θεωρεί πως ο Χουάνγκ πρέπει να παραμείνει στη θέση του CEO.





Μια εταιρεία χωρίς ξεκάθαρο «Νο2» Η Nvidia ξεχωρίζει μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών για την ασυνήθιστα επίπεδη διοικητική δομή της και το σχετικά περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό της σε σχέση με το μέγεθός της.



Ο Χουάνγκ δεν διαθέτει έναν ξεκάθαρο αναπληρωτή ή εμφανή διάδοχο και εξακολουθεί να διαχειρίζεται προσωπικά ένα εξαιρετικά μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.



Την ίδια στιγμή, όμως, έχει αναθέσει αυξανόμενες ευθύνες στην επόμενη γενιά της οικογένειάς του.



Η Nvidia, την οποία συνίδρυσε το 1993, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πολυτιμότερες εταιρείες στον κόσμο, με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 4 τρισ. δολάρια.



Η κόρη του, Μάντισον, και το Omniverse Η κόρη του, Μάντισον Χουάνγκ, εργάζεται εδώ και χρόνια στην Nvidia και έχει περάσει μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας της στο Omniverse, τη δραστηριότητα λογισμικού που θεωρείται σημαντική για την προσπάθεια της εταιρείας να επεκταθεί πέρα από το hardware.







Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τη λειτουργία της εταιρείας, συνοδεύει συχνά τον πατέρα της σε επαγγελματικά ταξίδια και ανήκει σε μια μικρή ομάδα στελεχών που αποκαλείται ανεπίσημα «The Band» και ταξιδεύει μαζί του, βοηθώντας μεταξύ άλλων στην προετοιμασία των δημόσιων εμφανίσεών του.



Η επαγγελματική διαδρομή της δεν ήταν η συνηθισμένη για ένα στέλεχος της Silicon Valley. Σπούδασε στο Culinary Institute of America και στο Le Cordon Bleu, ενώ εργάστηκε και στον γαλλικό όμιλο ειδών πολυτελείας LVMH πριν στραφεί προς την τεχνολογία.



Ο Σπένσερ από το κοκτέιλ μπαρ στη ρομποτική Ο γιος του Χουάνγκ, Σπένσερ, εργάζεται στον τομέα ρομποτικής της Nvidia και περιγράφεται από εργαζομένους ως πιο χαμηλών τόνων σε σχέση με την αδελφή του.



Και η δική του πορεία υπήρξε ασυνήθιστη. Είχε μετακομίσει στην Ταϊπέι, όπου άνοιξε δημοφιλές κοκτέιλ μπαρ, πριν επιστρέψει στις σπουδές και αποκτήσει MBA από το New York University.



Σύμφωνα με τα επίσημα εταιρικά έγγραφα της Nvidia, οι συνολικές αποδοχές του Σπένσερ για το οικονομικό έτος 2026 ανήλθαν σε περίπου 1,32 εκατ. δολάρια, ενώ της Μάντισον σε περίπου 1,23 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι αμοιβές τους καθορίστηκαν βάσει των συνηθισμένων πρακτικών για εργαζομένους με αντίστοιχες θέσεις και προσόντα, χωρίς συμμετοχή του πατέρα τους στη σχετική διαδικασία.



Και ο γαμπρός του αντιπρόεδρος στη Nvidia Στην Nvidia εργάζεται πλέον και ο σύζυγος της Μάντισον, Νίκο Καπρέζ, ο οποίος γνώρισε τη σύζυγό του όταν οι δύο σπούδαζαν σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων στο Λονδίνο.



Πρώην αθλητής του αλπικού σκι, ο Καπρέζ εντάχθηκε στη Nvidia το 2024 ως στέλεχος εταιρικής ανάπτυξης και τον Ιανουάριο προήχθη σε αντιπρόεδρο.



Σήμερα συγκαταλέγεται στα βασικά στελέχη που διαχειρίζονται τις σχέσεις της Nvidia με ανερχόμενους παρόχους υπηρεσιών cloud, καθώς και τη στρατηγική της εταιρείας για την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων σε πελάτες.



Η οικογενειακή παρουσία και το γκαλά της Όπερας Η Μάντισον και ο Καπρέζ, οι οποίοι παντρεύτηκαν πρόσφατα, βρίσκονταν την περασμένη εβδομάδα στο γκαλά που διοργάνωσε ο Χουάνγκ για την ενίσχυση της Όπερας του Σαν Φρανσίσκο, παρουσία πολλών κορυφαίων στελεχών του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης.



Στην πρόποσή του, ο CEO της Nvidia ευχαρίστησε ιδιαίτερα την κόρη του για τις προσωπικές πινελιές που είχε προσθέσει στην εκδήλωση.



Η Λόρι Χουάνγκ και ένας γάμος άνω των 40 ετών Ο Τζένσεν και η Λόρι Χουάνγκ γνωρίστηκαν όταν σπούδαζαν στο Oregon State University. Εκείνος ήταν 17 ετών και εκείνη 19.



Ο Χουάνγκ έχει διηγηθεί σε δημόσια συζήτηση ότι της είχε πει πως, εάν διάβαζε μαζί του κάθε εβδομάδα, θα έπαιρνε άριστα σε όλα τα μαθήματα. «Έτσι, είχα ραντεβού κάθε Κυριακή», είχε αστειευτεί.



Της είχε υποσχεθεί επίσης ότι μέχρι να φτάσει τα 30 θα ήταν διευθύνων σύμβουλος εταιρείας.



Η Λόρι συνοδεύει συχνά τον σύζυγό της σε εκδηλώσεις και είναι πρόεδρος του οικογενειακού φιλανθρωπικού ιδρύματος, η περιουσία του οποίου ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. δολάρια.



Σύμφωνα με πρόσωπο που άκουσε πρόσφατες δηλώσεις του Χουάνγκ προς ανώτερα στελέχη, ο CEO της Nvidia είχε πει ότι από τότε που παντρεύτηκαν η σύζυγός του αναλαμβάνει σχεδόν τα πάντα για εκείνον, από την υπογραφή εγγράφων μέχρι τη διαχείριση των οικονομικών τους. Είχε μάλιστα αστειευτεί ότι δεν γνωρίζει ούτε τη διεύθυνση του σπιτιού του ούτε πληρώνει ο ίδιος τους λογαριασμούς του.



Το όνειρο να αναλάβει κάποτε ένα από τα παιδιά του Όταν ίδρυσε την Nvidia το 1993, ο Χουάνγκ ήταν ήδη πατέρας. Με τη σύζυγό του μεγάλωσαν τα παιδιά τους στο Σαν Χοσέ και αργότερα μετακόμισαν στο Λος Άλτος Χιλς.



Η Μάντισον και ο Σπένσερ μεγάλωσαν ουσιαστικά μαζί με την Nvidia, παρακολουθώντας από μικροί εταιρικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και το ετήσιο συνέδριο GTC.



Όταν τα παιδιά του ήταν ακόμη μικρά, ο Χουάνγκ είχε εκμυστηρευτεί σε στενό οικογενειακό φίλο ότι θα ήταν όνειρό του να αναλάβει κάποτε ένα από αυτά τη Nvidia.



Σε συγκέντρωση εργαζομένων είχε επίσης υποστηρίξει ότι οι γονείς δεν θα πρότειναν τα παιδιά τους για μια θέση στην εταιρεία εάν δεν θεωρούσαν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ενώ είχε αστειευτεί ότι ορισμένες φορές «τα παιδιά των εργαζομένων τα καταφέρνουν καλύτερα από τους γονείς τους».