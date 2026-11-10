Forbes: Το σκάνδαλο απιστίας του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia πυροδοτεί σενάρια διαζυγίου, η σύζυγός του θα μπορούσε να διεκδικήσει πάνω από $77 δισ.

Δεν είναι γνωστό εάν το ζευγάρι είχε υπογράψει προγαμιαίο ή άλλο συμφωνητικό που να ρυθμίζει διαφορετικά την κατανομή της περιουσίας - Η ύπαρξη τέτοιων συμφωνιών θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα

εξωσυζυγικής σχέσης του με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Σύμφωνα με ανάλυση του Forbes, εάν ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του, Λόρι Χουάνγκ, αποφασίσουν να χωρίσουν, εκείνη θα μπορούσε να διεκδικήσει περιουσία που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 75 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό, ωστόσο, παραμένει υποθετικό, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία δημόσια ένδειξη ότι το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, έχει αποφασίσει να οδηγηθεί σε διαζύγιο.







Η περιουσία των 155 δισ. δολαρίων και τα 75 δισ. που μπορεί να διεκδικήσει η σύζυγός του Ο Τζένσεν Χουάνγκ συγκαταλέγεται στους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, αν και τη Δευτέρα βρέθηκε προσωρινά εκτός της πρώτης δεκάδας, καθώς η μετοχή της Nvidia κατέγραψε σημαντική πτώση.



Σύμφωνα με την αποτίμηση του Forbes, η προσωπική του περιουσία ανερχόταν περίπου στα 155,2 δισ. δολάρια στις 16:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ τη Δευτέρα.



νομοθεσία της Καλιφόρνιας. Ο νόμος προβλέπει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός γάμου θεωρούνται κοινά και κατανέμονται εξίσου μεταξύ των δύο συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου, εκτός εάν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες ή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν αποκλειστικά στον έναν.



Στην περίπτωση του Χουάνγκ, το γεγονός ότι ίδρυσε τη Nvidia το 1993, αρκετά χρόνια μετά τον γάμο του, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Εφόσον η συμμετοχή του στην εταιρεία και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θεωρηθούν κοινή συζυγική περιουσία, η Λόρι Χουάνγκ θα μπορούσε να δικαιούται περίπου το μισό, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 75 δισ. δολαρίων ή και περισσότερο, ανάλογα με την πορεία της μετοχής της Nvidia.



Το Forbes επισημαίνει, πάντως, ότι δεν είναι γνωστό εάν το ζευγάρι είχε υπογράψει προγαμιαίο ή άλλο συμφωνητικό που να ρυθμίζει διαφορετικά την κατανομή της περιουσίας. Η ύπαρξη τέτοιων συμφωνιών θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

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Γνωρίστηκαν φοιτητές, πριν δημιουργηθεί η Nvidia Η ιστορία του Τζένσεν και της Λόρι Χουάνγκ ξεκινά πολύ πριν από τη δημιουργία της αυτοκρατορίας των μικροεπεξεργαστών που σήμερα κυριαρχεί στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.



Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν φοιτητές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και παντρεύτηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ο Χουάνγκ απείχε ακόμη πολλά χρόνια από τη δημιουργία της Nvidia και την απόκτηση της τεράστιας περιουσίας του.



Η Λόρι ήταν στο πλευρό του από τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας, ενώ ο ίδιος έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα τη συμβολή της στην ανάπτυξη της εταιρείας. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, η σύζυγός του «ήταν μέρος της Nvidia σε κάθε βήμα της διαδρομής».



Ένα ακόμη στοιχείο που θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η Λόρι Χουάνγκ στη διαχείριση των οικονομικών του ζευγαριού.



Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ενός από τα ακριβότερα διαζύγια στην ιστορία θα μπορούσε να βρεθεί ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ , μετά την αποκάλυψη τηςτου με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.Σύμφωνα με ανάλυση του Forbes, εάν ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του, Λόρι Χουάνγκ, αποφασίσουν να χωρίσουν, εκείνη θα μπορούσε να διεκδικήσει περιουσία που ενδέχεται ναΤο ποσό αυτό, ωστόσο, παραμένει υποθετικό, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία δημόσια ένδειξη ότι το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, έχει αποφασίσει να οδηγηθεί σε διαζύγιο.Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραδοχή της απιστίας από τον ίδιο τον Χουάνγκ, σε συνδυασμό με τις αποκαλύψεις για την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο που οι αμερικανικές Αρχές φέρονται να θεωρούν πιθανή συνεργάτιδα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση όχι μόνο για το μέλλον του επικεφαλής της Nvidia, αλλά και για τις οικονομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια ενδεχόμενη διάλυση του γάμου του.Ο Τζένσεν Χουάνγκ συγκαταλέγεται στουςαν και τη Δευτέρα βρέθηκε προσωρινά εκτός της πρώτης δεκάδας, καθώς η μετοχή της Nvidia κατέγραψε σημαντική πτώση.Σύμφωνα με την αποτίμηση του Forbes, η προσωπική του περιουσία ανερχόταν περίπου στα 155,2 δισ. δολάρια στις 16:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ τη Δευτέρα.Το ερώτημα που ανακύπτει είναι τι θα συνέβαινε σε αυτή την τεράστια περιουσία εάν η Λόρι Χουάνγκ αποφάσιζε να ζητήσει διαζύγιο. Η απάντηση βρίσκεται, σε μεγάλο βαθμό, στηΟ νόμος προβλέπει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός γάμουκαιμεταξύ των δύο συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου, εκτός εάν υπάρχουνή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν αποκλειστικά στον έναν.Στην περίπτωση του Χουάνγκ, το γεγονός ότι ίδρυσε τη Nvidia το 1993, αρκετά χρόνια μετά τον γάμο του, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Εφόσον η συμμετοχή του στην εταιρεία και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θεωρηθούν κοινή συζυγική περιουσία, η Λόρι Χουάνγκ θα μπορούσε να δικαιούται περίπου το μισό, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 75 δισ. δολαρίων ή και περισσότερο, ανάλογα με την πορεία της μετοχής της Nvidia.Το Forbes επισημαίνει, πάντως, ότι δεν είναι γνωστό εάν το ζευγάρι είχε υπογράψει προγαμιαίο ή άλλο συμφωνητικό που να ρυθμίζει διαφορετικά την κατανομή της περιουσίας. Η ύπαρξη τέτοιων συμφωνιών θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.Η ιστορία του Τζένσεν και της Λόρι Χουάνγκ ξεκινά πολύ πριν από τη δημιουργία της αυτοκρατορίας των μικροεπεξεργαστών που σήμερα κυριαρχεί στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.Οι δυο τους γνωρίστηκαν ότανστο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και παντρεύτηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν ο Χουάνγκ απείχε ακόμη πολλά χρόνια από τη δημιουργία της Nvidia και την απόκτηση της τεράστιας περιουσίας του.Η Λόρι ήταν στο πλευρό του από τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του πορείας, ενώ ο ίδιος έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα τη συμβολή της στην ανάπτυξη της εταιρείας. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, η σύζυγός του «ήταν».Ένα ακόμη στοιχείο που θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η Λόρι Χουάνγκ στη διαχείριση των οικονομικών του ζευγαριού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο επικεφαλής της Nvidia είχε αναφέρει πρόσφατα σε συνεργάτες του ότι η σύζυγός του έκανε σχεδόν τα πάντα για εκείνον, από την υπογραφή εγγράφων μέχρι τη διαχείριση των προσωπικών και οικογενειακών οικονομικών τους. Μάλιστα, είχε αστειευτεί λέγοντας ότι δεν γνώριζε ούτε τη διεύθυνση του σπιτιού του ούτε πλήρωνε ο ίδιος τους λογαριασμούς του.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Nvidia προς τους μετόχους για το 2026, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών που αποδίδονται στον Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται σε καταπιστεύματα, στα οποία τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του εμφανίζονται ως συνδιαχειριστές.



Το ποσοστό του στη Nvidia και το ενδεχόμενο να μοιραστούν οι μετοχές Ο Τζένσεν Χουάνγκ κατέχει ποσοστό άνω του 3,5% στη Nvidia, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.



Η συμμετοχή αυτή αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της περιουσίας του και, σύμφωνα με το Forbes, θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας ενδεχόμενης διαδικασίας διαζυγίου.



Εάν μέρος των μετοχών μεταβιβαζόταν στη Λόρι Χουάνγκ στο πλαίσιο διακανονισμού, θα μπορούσε να αλλάξει η κατανομή της ιδιοκτησίας ενός σημαντικού μεριδίου της εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι ένας πιθανός οικονομικός διακανονισμός θα απαιτούσε απευθείας μεταβίβαση μετοχών.



Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της περιουσίας του Χουάνγκ καθιστά το υποθετικό σενάριο ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς ακόμη και ένα μέρος των περιουσιακών του στοιχείων αντιστοιχεί σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.