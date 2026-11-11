Πάμε στη Μόσχα για να μιλήσουμε με τον Πούτιν για τη συμμετοχή Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις, είπε ο Κούσνερ
Πάμε στη Μόσχα για να μιλήσουμε με τον Πούτιν για τη συμμετοχή Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις, είπε ο Κούσνερ
Επιφυλακτική η Ρωσία στην ενδεχόμενη συμμετοχή Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία - Μετά τη Μόσχα, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα πάνε στο Δουβλίνο για να συναντηθούν με τον Ζελένσκι
Εκπρόσωποι των ΗΠΑ προτίθενται να συζητήσουν στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, τη δυνατότητα εμπλοκής των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.
«Ένας από τους στόχους της συνάντησης στη Μόσχα... είναι να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να εντάξουμε τους Ευρωπαίους σε αυτό το σχήμα, ώστε να καταστεί πολυμερές», είπε ο Κούσνερ, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι.
Ο Κούσνερ αναφέρθηκε επίσης σε διαβουλεύσεις της αμερικανικής πλευράς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις συζητήσεις συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ διατηρήθηκαν επαφές, μεταξύ άλλων, με τη Νορβηγία και τη Φινλανδία.
Αναφερόμενος στο θέμα της πιθανής εμπλοκής Ευρωπαίων εκπροσώπων στις διαπραγματεύσεις, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι έδειξε επιφυλακτικότητα, αναφέροντας ότι δεν είναι σαφές τι θα μπορούσαν να συζητήσουν η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης — όπως είπε — της έλλειψης προτάσεων από την ευρωπαϊκή πλευρά. «Δεν έχουμε λάβει ούτε μία ειρηνευτική πρωτοβουλία ούτε μία συγκεκριμένη ειρηνευτική πρόταση από ευρωπαϊκές χώρες, οπότε δεν είναι σαφές τι υπάρχει να συζητήσουμε. Όταν παρουσιάσουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, τότε θα τις εξετάσουμε. Όπως έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για αυτούς να μάθουν, για παράδειγμα, από τους Αμερικανούς απεσταλμένους – όσον αφορά την κοινή λογική, τον ρεαλισμό και την επιθυμία για ειρήνη».
Μετά τη Μόσχα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στο Δουβλίνο για να συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «προκειμένου να τον ενημερώσουν και να εξετάσουν περαιτέρω ορισμένες από τις ιδέες που διατυπώσαμε εδώ σήμερα», δήλωσε ο Κούσνερ.
Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας διεξήχθησαν στο Άμπου Ντάμπι την Τρίτη και την Τετάρτη. Πριν από την έναρξή τους, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες είχαν προγραμματιστεί χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων. Όπως μετέδωσε πηγή του πρακτορείου RIA Novosti από τη διαπραγματευτική ομάδα, οι συνομιλίες στόχευαν στη συζήτηση βασικών πτυχών για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος ηπειρωτικής ασφάλειας.
«Ένας από τους στόχους της συνάντησης στη Μόσχα... είναι να προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να εντάξουμε τους Ευρωπαίους σε αυτό το σχήμα, ώστε να καταστεί πολυμερές», είπε ο Κούσνερ, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι.
Ο Κούσνερ αναφέρθηκε επίσης σε διαβουλεύσεις της αμερικανικής πλευράς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στις συζητήσεις συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ διατηρήθηκαν επαφές, μεταξύ άλλων, με τη Νορβηγία και τη Φινλανδία.
Today we achieved an important humanitarian breakthrough, with Ukraine and Russia agreeing in principle to what will be the largest prisoner exchange of the war. This will reunite families, build trust, and create momentum toward peace.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 11, 2026
Bringing Ukraine and Russia back together… pic.twitter.com/UDxcm2R9EH
Αναφερόμενος στο θέμα της πιθανής εμπλοκής Ευρωπαίων εκπροσώπων στις διαπραγματεύσεις, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι έδειξε επιφυλακτικότητα, αναφέροντας ότι δεν είναι σαφές τι θα μπορούσαν να συζητήσουν η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένης — όπως είπε — της έλλειψης προτάσεων από την ευρωπαϊκή πλευρά. «Δεν έχουμε λάβει ούτε μία ειρηνευτική πρωτοβουλία ούτε μία συγκεκριμένη ειρηνευτική πρόταση από ευρωπαϊκές χώρες, οπότε δεν είναι σαφές τι υπάρχει να συζητήσουμε. Όταν παρουσιάσουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, τότε θα τις εξετάσουμε. Όπως έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για αυτούς να μάθουν, για παράδειγμα, από τους Αμερικανούς απεσταλμένους – όσον αφορά την κοινή λογική, τον ρεαλισμό και την επιθυμία για ειρήνη».
Μετά τη Μόσχα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στο Δουβλίνο για να συναντηθούν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «προκειμένου να τον ενημερώσουν και να εξετάσουν περαιτέρω ορισμένες από τις ιδέες που διατυπώσαμε εδώ σήμερα», δήλωσε ο Κούσνερ.
Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας διεξήχθησαν στο Άμπου Ντάμπι την Τρίτη και την Τετάρτη. Πριν από την έναρξή τους, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες είχαν προγραμματιστεί χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων. Όπως μετέδωσε πηγή του πρακτορείου RIA Novosti από τη διαπραγματευτική ομάδα, οι συνομιλίες στόχευαν στη συζήτηση βασικών πτυχών για τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος ηπειρωτικής ασφάλειας.
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