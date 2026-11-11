Telegraph: Η Ουκρανία απέρριψε αμερικανικό σχέδιο αλλαγής των συνόρων του Ντονμπάς για να κηρύξει συμβολική νίκη ο Πούτιν

Η Ουάσινγκτον πρότεινε επαναχάραξη των διοικητικών ορίων του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, ώστε η Μόσχα να εμφανιστεί ότι ελέγχει ολόκληρο το Ντονμπάς – «Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τη ρωσική κατοχή», απαντά το Κίεβο

Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, η οποία θα επέτρεπε στη Ρωσία να ισχυριστεί ότι έχει αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς, χωρίς να χρειαστεί να καταλάβει τις πόλεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, απέρριψε η Ουκρανία.



Η πρόταση, την οποία παρουσίασαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ για τις Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προέβλεπε την αλλαγή των συνόρων των δύο περιφερειών της ανατολικής Ουκρανίας, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σημερινή κατανομή των εδαφών κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, που επικαλείται ουκρανική πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.



Ντονμπάς, παρότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα εξακολουθούσαν να ελέγχουν πόλεις τις οποίες ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει.



Οι περιοχές που θα παρέμεναν υπό ουκρανικό έλεγχο, θα βρίσκονταν ουσιαστικά εκτός των νέων διοικητικών ορίων του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.



Το σχέδιο αποτέλεσε μια προσπάθεια παράκαμψης του μεγαλύτερου εμποδίου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας: της απαίτησης της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία περίπου 5.180 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τα οποία οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν.







«Η ουκρανική αντιπροσωπεία δεν συζήτησε ποτέ οποιεσδήποτε παραχωρήσεις σχετικά με εδάφη που κατέχει η Ρωσία», δήλωσε ουκρανική πηγή στην Telegraph. «Η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να την αναγνωρίσει, ούτε de facto ούτε de jure. Και αυτή ήταν πάντοτε η θέση μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.



Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης, μετά από δύο συναντήσεις συνολικά περίπου έξι ωρών (4,5 την Τρίτη και 1,5 την Τετάρτη) με τη διαμεσολάβηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.



Το εδαφικό παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο Η αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έρχεται εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων. Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, είχαν εμφανιστεί αναφορές σύμφωνα με τις οποίες τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα είχαν δείξει κατ' ιδίαν κάποια ευελιξία στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά τις έντονα διαφορετικές δημόσιες θέσεις τους.



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Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κούσνερ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να επιδιώξει την ειρήνη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



«Το ερώτημα που μας θέτουν συχνότερα οι Ευρωπαίοι είναι: Είναι πραγματικά έτοιμοι για ειρήνη οι Ρώσοι και ο πρόεδρος Πούτιν;», ανέφερε και πρόσθεσε: «Και από όσα έχουμε ακούσει ο Στιβ κι εγώ από τον ίδιο, μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι πιστεύουμε πως είναι, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις».



Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Μόσχας εξακολουθούν να βρίσκονται σε θεμελιώδη αντίθεση με τις θέσεις του Κιέβου.



Ο Πούτιν έχει απαιτήσει επανειλημμένα την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Τον Ιούνιο του 2024 είχε επίσης ζητήσει από το Κίεβο να αναγνωρίσει τις ρωσικές διεκδικήσεις επί των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνας, καθώς και της Κριμαίας, ως προϋπόθεση για την επίτευξη εκεχειρίας.



Αμερικανική πρόταση για επαναχάραξη των διοικητικών ορίων των περιφερειώνκαι, η οποία θα επέτρεπε στη Ρωσία να ισχυριστεί ότι έχει αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρου του, χωρίς να χρειαστεί να καταλάβει τις πόλεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, απέρριψε η Ουκρανία.Η πρόταση, την οποία παρουσίασαν οι απεσταλμένοι τουγια τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και, προέβλεπε την αλλαγή των συνόρων των δύο περιφερειών της ανατολικής Ουκρανίας, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σημερινή κατανομή των εδαφών κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, που επικαλείται ουκρανική πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.Βάσει της προτεινόμενης ρύθμισης, η Μόσχα θα μπορούσε να ανακοινώσει ότι έχει πετύχει τον στόχο της να καταλάβει ολόκληρο το, παρότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα εξακολουθούσαν να ελέγχουν πόλεις τις οποίες ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει.Οι περιοχές που θα παρέμεναν υπό ουκρανικό έλεγχο, θα βρίσκονταν ουσιαστικά εκτός των νέων διοικητικών ορίων τουκαι τουΤο σχέδιο αποτέλεσε μια προσπάθεια παράκαμψης του μεγαλύτερου εμποδίου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας: της απαίτησης της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία περίπουεδάφους στις περιφέρειεςκαι, τα οποία οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταφέρει να κατακτήσουν.Ωστόσο, το Κίεβο απέρριψε την ιδέα, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει τη ρωσική κατοχή, ούτε de facto ούτε de jure, δηλαδή ούτε στην πράξη ούτε νομικά.«Η ουκρανική αντιπροσωπεία δεν συζήτησε ποτέ οποιεσδήποτε παραχωρήσεις σχετικά με εδάφη που κατέχει η Ρωσία», δήλωσε ουκρανική πηγή στην. «Η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να την αναγνωρίσει, ούτε de facto ούτε de jure. Και αυτή ήταν πάντοτε η θέση μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης, μετά από δύο συναντήσεις συνολικά περίπου έξι ωρών (4,5 την Τρίτη και 1,5 την Τετάρτη) με τη διαμεσολάβηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ,και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου,Η αμερικανική πρόταση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έρχεται εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών για το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων. Πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, είχαν εμφανιστεί αναφορές σύμφωνα με τις οποίες τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα είχαν δείξει κατ' ιδίαν κάποια ευελιξία στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά τις έντονα διαφορετικές δημόσιες θέσεις τους.Με τα περιθώρια συμβιβασμού στο εδαφικό να παραμένουν περιορισμένα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα ισχύουν μετά τον πόλεμο και θα έχουν στόχο να αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή, εφόσον επιτευχθεί εκεχειρία.Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κούσνερ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πως ο Ρώσος πρόεδροςείναι διατεθειμένος να επιδιώξει την ειρήνη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.«Το ερώτημα που μας θέτουν συχνότερα οι Ευρωπαίοι είναι: Είναι πραγματικά έτοιμοι για ειρήνη οι Ρώσοι και ο πρόεδρος Πούτιν;», ανέφερε και πρόσθεσε: «Και από όσα έχουμε ακούσει ο Στιβ κι εγώ από τον ίδιο, μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ότι πιστεύουμε πως είναι, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις».Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Μόσχας εξακολουθούν να βρίσκονται σε θεμελιώδη αντίθεση με τις θέσεις του Κιέβου.Ο Πούτιν έχει απαιτήσει επανειλημμένα την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Τον Ιούνιο του 2024 είχε επίσης ζητήσει από το Κίεβο να αναγνωρίσει τις ρωσικές διεκδικήσεις επί των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνας, καθώς και της Κριμαίας, ως προϋπόθεση για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από εδάφη που εξακολουθούν να ελέγχουν.



Μιλώντας την Τρίτη στην Κοπεγχάγη, κατηγόρησε τους Ρώσους εκπροσώπους ότι παραπλανούν την Ουάσινγκτον σχετικά με την κατάσταση στο πεδίο των μαχών, παρουσιάζοντας τη Μόσχα να ελέγχει μεγαλύτερο τμήμα του Ντονμπάς από εκείνο που κατέχει στην πραγματικότητα.



Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι Ρώσοι διαπραγματευτές ισχυρίστηκαν ότι ελέγχουν περίπου το ήμισυ των εδαφών της περιοχής που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.



Το Κίεβο αμφισβήτησε τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζοντας αποδεικτικό υλικό με βίντεο και φωτογραφίες. Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν φαίνεται να διαβεβαιώνει την Ουάσινγκτον πως οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να καταλάβουν τα εναπομείναντα ουκρανικά εδάφη μέσα σε λίγους μήνες. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επιμείνει ότι τα εδαφικά ζητήματα θα πρέπει τελικά να διευθετηθούν απευθείας μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, δηλώνοντας έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν υπό αμερικανική και ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση.