Βλέπω αλλαγές, είμαι πολύ χαρούμενος λέει ο Ζελένσκι για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με Ρωσία, επιμένει για συμμετοχή και της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Στιβ Γουίτκοφ Τζάρεντ Κούσνερ Ουκρανία Ρωσία Διαπραγματεύσεις

Βλέπω αλλαγές, είμαι πολύ χαρούμενος λέει ο Ζελένσκι για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με Ρωσία, επιμένει για συμμετοχή και της ΕΕ

Κατά την πρώτη ημέρα των ουκρανορωσικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συζητήθηκε η πιθανότητα μιας «μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων» σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Βλέπω αλλαγές, είμαι πολύ χαρούμενος λέει ο Ζελένσκι για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με Ρωσία, επιμένει για συμμετοχή και της ΕΕ
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τα μηνύματα που έλαβε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με την πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

«Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος από αυτά που ακούω», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη όταν ρωτήθηκε για την ενημέρωση που είχε από τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα υπογράμμισε την σπουδαιότητα της συμμετοχής των Ευρωπαίων στη διαδικασία. «Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.


Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως κατά την πρώτη ημέρα των ουκρανορωσικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συζητήθηκε η πιθανότητα μιας «μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων».

«Σήμερα, συζητήσαμε την πιθανότητα μιας ανταλλαγής (αιχμαλώτων πολέμου). Θα ήθελα να προχωρήσω σε μια ανταλλαγή 1.000 (αιχμαλώτων) για 1.000, ακόμη και 1.500 για 1.500. Μια ανταλλαγή ευρείας κλίμακας», είπε.
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