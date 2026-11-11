Το ίδρυμα «Μπριζίτ Μπαρντό» κατηγορεί για κλοπή τον τελευταίο σύζυγο της Γαλλίδας σταρ
Το ίδρυμα «Μπριζίτ Μπαρντό» κατηγορεί για κλοπή τον τελευταίο σύζυγο της Γαλλίδας σταρ
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών - Πολύτιμα κοσμήματα, χρυσά νομίσματα, η κιθάρα και το θρυλικό Mini Moke της ηθοποιού έκαναν φτερά από την έπαυλη «La Madrague» στο Σεν Τροπέ
Διαμάχη έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στον τέταρτο και τελευταίο σύζυγο της Μπριζίτ Μπαρντό και το ίδρυμα για την προστασία των ζώων που ιδρύθηκε το 1986 από τη Γαλλίδα ηθοποιό και ακτιβίστρια. Οι υπεύθυνοι του ιδρύματος «Brigitte Bardot» κατηγορούν τον Μπερνάρ ντ' Ορμάλ για κλοπή πολύτιμων αντικειμένων της ηθοποιού, όπως κοσμήματα, χρυσά νομίσματα, την κιθάρα της ακόμα και το αυτοκίνητό της, ένα εμβληματικό πράσινο Mini Moke, με το οποίο η «Μπεμπέ» έκανε βόλτες με τα αγαπημένα της σκυλιά στους δρόμους του Σεν Τροπέ.
Η διάσημη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών. Μέχρι τον θάνατό της η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια ζούσε στην έπαυλη «La Madrague» στο Σεν Τροπέ με τον τέταρτο σύζυγό της, τον 85χρονο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, με τον οποίο ήταν μαζί επί 35 χρόνια.
Όμως, η Μπαρντό είχε ήδη συντάξει διαθήκη από το 1991 σύμφωνα με την οποία μετά τον θάνατό της την έπαυλη «La Madrague» μαζί με όλα τα προσωπικά της αντικείμενα θα κληρονομούσε το «Ίδρυμα Brigitte Bardot». Μάλιστα, η ηθοποιός είχε θέσει όρο κανείς να μην κατοικεί στην έπαυλη έξι μήνες μετά τον θάνατό της. Αν και ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ μετακόμισε τον Ιούνιο σε διαμέρισμα στο Σεν Τροπέ, επισκεπτόταν συχνά την παραθαλάσσια έπαυλη για «να τακτοποιήσει και να οργανώσει έγγραφα», όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι που στις 24 Οκτωβρίου ο φύλακας της έπαυλης απαγόρευσε την είσοδο στον 85χρονο.
Ο ίδιος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του και δήλωσε ότι, αν και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους για την καταγραφή των αντικειμένων στην έπαυλη της Μπαρντό, πολύτιμα αντικείμενα, όπως κοσμήματα και χρυσά νομίσματα, η κιθάρα της σταρ, πολλά αναμνηστικά της ηθοποιού ακόμα και το θρυλικό αυτοκίνητό της, ένα πράσινο Mini Moke, είχαν «κάνει φτερά» από την κατοικία. Μετά από ενδελεχή αναζήτηση όλα τα αντικείμενα εντοπίστηκαν την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, κρυμμένα στο υπόγειο του κτηρίου, σε χώρο τριών ορόφων, του συζύγου της Μπαρντό. «Ένα απόλυτο χάος όπου αυτός έκρυψε ό,τι μπορούσε», δήλωσε στο BFMTV φίλος της ηθοποιού. Άλλος φίλος δήλωσε: «Οι κάμερες στην La Madrague τον κατέγραψαν με τσάντες γεμάτες αναμνηστικά αντικείμενα».
Ο ίδιος από την πλευρά του υποστηρίζει πως επισκεπτόταν την έπαυλη «για να τακτοποιήσει τα πράγματά της και να οργανώσει τα αντικείμενα που θύμιζαν την ηθοποιό». Ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ διαμαρτυρήθηκε πως του έχει απαγορευτεί η είσοδος ενώ στο εσωτερικό της έπαυλης υπάρχουν και προσωπικά του αντικείμενα. Έτσι, στις 30 Οκτωβρίου ο 85χρονος επισκέφτηκε την «La Madrague» συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και δύο δικαστικούς επιμελητές για να τα παραλάβει από μέλη του ιδρύματος. Πάντως, υπεύθυνοι του ιδρύματος έχουν δηλώσει ανώνυμα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως ο τελευταίος σύζυγος της Μπαρντό έκρυβε στο υπόγειο πολύτιμα αντικείμενα με απώτερο στόχο να τα κλέψει.
«Πιστεύετε πως η Μπαρντό θα ζούσε επί 35 χρόνια με έναν κλέφτη και έναν ψεύτη; Είμαι και εγώ ο φύλακας της μνήμης της», δήλωσε στο BFMTV o Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, με τον οποίο η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα» παντρεύτηκε το 1992 με θρησκευτικό γάμο στη Νορβηγία. Η Μπαρντό δεν ξέχασε εντελώς τον τελευταίο σύζυγό της, στον οποίο άφησε την επικαρπία του διαμερίσματός της στο Παρίσι ενώ την ψιλή κυριότητα άφησε στον 66χρονο μοναχογιό της Νικολά Σαριέ, τον οποίο η διάσημη σταρ είχε αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ. Το διαμέρισμα έχει ήδη πωληθεί. Υπενθυμίζεται πως ο τέταρτος σύζυγός της Μπριζίτ Μπαρντό είχε θητεύσει ως σύμβουλος του ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Η διάσημη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών. Μέχρι τον θάνατό της η Γαλλίδα πρωταγωνίστρια ζούσε στην έπαυλη «La Madrague» στο Σεν Τροπέ με τον τέταρτο σύζυγό της, τον 85χρονο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, με τον οποίο ήταν μαζί επί 35 χρόνια.
Όμως, η Μπαρντό είχε ήδη συντάξει διαθήκη από το 1991 σύμφωνα με την οποία μετά τον θάνατό της την έπαυλη «La Madrague» μαζί με όλα τα προσωπικά της αντικείμενα θα κληρονομούσε το «Ίδρυμα Brigitte Bardot». Μάλιστα, η ηθοποιός είχε θέσει όρο κανείς να μην κατοικεί στην έπαυλη έξι μήνες μετά τον θάνατό της. Αν και ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ μετακόμισε τον Ιούνιο σε διαμέρισμα στο Σεν Τροπέ, επισκεπτόταν συχνά την παραθαλάσσια έπαυλη για «να τακτοποιήσει και να οργανώσει έγγραφα», όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι που στις 24 Οκτωβρίου ο φύλακας της έπαυλης απαγόρευσε την είσοδο στον 85χρονο.
Τα εξαφανισμένα αντικείμενα εντοπίστηκαν κρυμμένα στο υπόγειο της έπαυλης
Ο ίδιος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του και δήλωσε ότι, αν και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους για την καταγραφή των αντικειμένων στην έπαυλη της Μπαρντό, πολύτιμα αντικείμενα, όπως κοσμήματα και χρυσά νομίσματα, η κιθάρα της σταρ, πολλά αναμνηστικά της ηθοποιού ακόμα και το θρυλικό αυτοκίνητό της, ένα πράσινο Mini Moke, είχαν «κάνει φτερά» από την κατοικία. Μετά από ενδελεχή αναζήτηση όλα τα αντικείμενα εντοπίστηκαν την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, κρυμμένα στο υπόγειο του κτηρίου, σε χώρο τριών ορόφων, του συζύγου της Μπαρντό. «Ένα απόλυτο χάος όπου αυτός έκρυψε ό,τι μπορούσε», δήλωσε στο BFMTV φίλος της ηθοποιού. Άλλος φίλος δήλωσε: «Οι κάμερες στην La Madrague τον κατέγραψαν με τσάντες γεμάτες αναμνηστικά αντικείμενα».
Ο ίδιος από την πλευρά του υποστηρίζει πως επισκεπτόταν την έπαυλη «για να τακτοποιήσει τα πράγματά της και να οργανώσει τα αντικείμενα που θύμιζαν την ηθοποιό». Ο Μπερνάρ ντ' Ορμάλ διαμαρτυρήθηκε πως του έχει απαγορευτεί η είσοδος ενώ στο εσωτερικό της έπαυλης υπάρχουν και προσωπικά του αντικείμενα. Έτσι, στις 30 Οκτωβρίου ο 85χρονος επισκέφτηκε την «La Madrague» συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και δύο δικαστικούς επιμελητές για να τα παραλάβει από μέλη του ιδρύματος. Πάντως, υπεύθυνοι του ιδρύματος έχουν δηλώσει ανώνυμα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως ο τελευταίος σύζυγος της Μπαρντό έκρυβε στο υπόγειο πολύτιμα αντικείμενα με απώτερο στόχο να τα κλέψει.
«Πιστεύετε πως η Μπαρντό θα ζούσε επί 35 χρόνια με έναν κλέφτη και έναν ψεύτη; Είμαι και εγώ ο φύλακας της μνήμης της», δήλωσε στο BFMTV o Μπερνάρ ντ' Ορμάλ, με τον οποίο η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα» παντρεύτηκε το 1992 με θρησκευτικό γάμο στη Νορβηγία. Η Μπαρντό δεν ξέχασε εντελώς τον τελευταίο σύζυγό της, στον οποίο άφησε την επικαρπία του διαμερίσματός της στο Παρίσι ενώ την ψιλή κυριότητα άφησε στον 66χρονο μοναχογιό της Νικολά Σαριέ, τον οποίο η διάσημη σταρ είχε αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ. Το διαμέρισμα έχει ήδη πωληθεί. Υπενθυμίζεται πως ο τέταρτος σύζυγός της Μπριζίτ Μπαρντό είχε θητεύσει ως σύμβουλος του ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς Ζαν-Μαρί Λεπέν στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
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