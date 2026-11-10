«Κάποια διάθεση συμβιβασμού» για το εδαφικό παρουσιάζουν Ρωσία και Ουκρανία, εκτιμούν οι Αμερικανοί

Σε εξέλιξη στο Άμπου Ντάμπι οι πρώτες συζητήσεις Ρώσων και Ουκρανών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, από τον Φεβρουάριο - Αγκάθι το εδαφικό, στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας - Δεν περιμένουμε άμεσα κάποια τομή, εκτιμά το Κίεβο

Άμπου Ντάμπι. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθούν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και το μεταπολεμικό καθεστώς ασφαλείας.



Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος που ενημέρωσε δημοσιογράφους πριν από τις συνομιλίες δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν επιδείξει ιδιωτικά κάποια ευελιξία ως προς το ενδεχόμενο εδαφικής ανταλλαγής ή συμβιβασμού.











Το εδαφικό παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι Οι εδαφικές απαιτήσεις αποτελούν ένα από τα δυσκολότερα σημεία στην προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.



Η Ουκρανία επιμένει δημοσίως ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη που έχουν υπερασπιστεί οι δυνάμεις της, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να απαιτεί τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς. Το Reuters σημειώνει ότι, παρά τις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων για πιθανό συμβιβασμό, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος αρνήθηκε πως το Κίεβο εξετάζει εδαφικές παραχωρήσεις και τόνισε ότι ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να συζητηθεί μόνο σε επίπεδο ηγετών και σε συνδυασμό με επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας.



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Εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 Οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα κεντρικά θέματα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.



Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται ένα καθεστώς προστασίας παρόμοιο με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης σε κράτος-μέλος.



Σύμφωνα με τους New York Times, οι συμμετέχοντες αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια νέα έναρξη του πολέμου, αντί να επιδιώξουν άμεση συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.



Ενδείξεις ότι Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζουν σε ιδιωτικές συνομιλίες κάποια διάθεση συμβιβασμού στο εδαφικό καταγράφουν οι Αμερικανοί, παρά τις σκληρές δημόσιες θέσεις Μόσχας και Κιέβου, την ώρα που ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης οι υπό αμερικανική διαμεσολάβηση διαπραγματεύσεις στο. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων αναμένεται να βρεθούν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και το μεταπολεμικό καθεστώς ασφαλείας.Σύμφωνα με το, Αμερικανός αξιωματούχος που ενημέρωσε δημοσιογράφους πριν από τις συνομιλίες δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν επιδείξει ιδιωτικά κάποια ευελιξία ως προς το ενδεχόμενο εδαφικής ανταλλαγής ή συμβιβασμού.Ο ίδιος εκτίμησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τα εδάφη πιθανότατα θα έρθει προς το τέλος της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αφού πρώτα έχει σημειωθεί πρόοδος σε άλλα ζητήματα, όπως το πλαίσιο ασφαλείας μετά τον πόλεμο.Οι εδαφικές απαιτήσεις αποτελούν ένα από τα δυσκολότερα σημεία στην προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.Η Ουκρανία επιμένει δημοσίως ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη που έχουν υπερασπιστεί οι δυνάμεις της, ενώ οεξακολουθεί να απαιτεί τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του. Τοσημειώνει ότι, παρά τις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων για πιθανό συμβιβασμό, υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος αρνήθηκε πως το Κίεβο εξετάζει εδαφικές παραχωρήσεις και τόνισε ότι ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να συζητηθεί μόνο σε επίπεδο ηγετών και σε συνδυασμό με επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας.Οι εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα κεντρικά θέματα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται ένα καθεστώς προστασίας παρόμοιο με τοτου, το οποίο προβλέπει συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης σε κράτος-μέλος.Σύμφωνα με τουςοι συμμετέχοντες αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια νέα έναρξη του πολέμου, αντί να επιδιώξουν άμεση συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το Bloomberg, επικαλούμενο επίσης Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι η πρώτη συνεδρία θα επικεντρωθεί στην παρακολούθηση μιας πιθανής εκεχειρίας και στις μεταπολεμικές ρυθμίσεις ασφαλείας, ενώ η δεύτερη θα αφορά τα εδαφικά ζητήματα.







Οι πρώτες συνομιλίες μετά τον Φεβρουάριο Η συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι αποτελεί την πρώτη νέα προσπάθεια διαπραγμάτευσης από τον Φεβρουάριο με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, που πλησιάζει, πλέον, τα πέντε χρόνια. Οι συνομιλίες είναι προγραμματισμένες να διαρκέσουν δύο ημέρες.



Στη διαμεσολαβητική ομάδα των ΗΠΑ ηγούνται οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες για συνάντηση με τον Πούτιν.



Στη ρωσική αντιπροσωπεία, επικεφαλής είναι ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης: ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου, γνωστής ως GRU, οι εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι και Αλεξάντρ Ζόριν, ο Αλεξέι Κομκόφ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Επιχειρησιακών Πληροφοριών και Διεθνών Σχέσεων της FSB, ο Ντμίτρι Μινάεφ, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Αντικατασκοπείας της FSB, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν και Σεργκέι Ριαμπκόφ, η Έλενα Ποντομπρέεφσκαγια, αναπληρώτρια επικεφαλής της Διεύθυνσης του Κρεμλίνου για την Κρατική Πολιτική στον Ανθρωπιστικό Τομέα, ο Αλεξέι Πολιστσούκ, διευθυντής της Δεύτερης Διεύθυνσης για την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, και ο Όλεγκ Ποστνίκοφ, διευθυντής της Διεύθυνσης Μη Διάδοσης και Ελέγχου Εξοπλισμών του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.



Την ίδια στιγμή, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης: ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, ο Νταβίντ Αραχάμια, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», ο Σερχίι Κισλίτσια, πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, και ο Βαντίμ Σκιμπίτσκι, αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας (HUR).



Δεν περιμένουμε άμεση «τομή», λένε στο Κίεβο Ο Νταβίντ Αραχάμια, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» του Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Κίεβο δεν αναμένει θεαματική πρόοδο στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, διατηρεί όμως προσδοκίες για τις επόμενες συναντήσεις. Όπως ανέφερε, η ίδια η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων έπειτα από μακρά διακοπή αποτελεί ήδη ένα θετικό βήμα.



Ο Αραχάμια τόνισε επίσης ότι η αμερικανική πλευρά προσπαθεί να διατηρήσει μια αυστηρά συμμετρική στάση, χωρίς να εμφανίζεται ότι παίρνει το μέρος κάποιας από τις δύο πλευρές.



Ζελένσκι: Οι επιτυχίες στο μέτωπο ενισχύουν τη θέση μας Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πρόσφατες επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο των μαχών, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ρωσικές απώλειες, ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου. Το Reuters αναφέρει ότι η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει ορισμένα εδάφη στο Ντονέτσκ, ενώ οι ρωσικές προελάσεις έχουν επιβραδυνθεί.



Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε στο βραδινό διάγγελμά του ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη φθάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την πρώτη συνάντηση να πραγματοποιείται την Τρίτη. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι βρίσκονται επίσης στην περιοχή και αναμένεται να έχουν ξεχωριστές επαφές με την ουκρανική πλευρά.



Το Κίεβο σκοπεύει να συζητήσει μέτρα αποκλιμάκωσης, καθώς και τις προϋποθέσεις για μια ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση σε επίπεδο προέδρων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.



Η ουκρανική κυβέρνηση επιμένει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και μηχανισμούς που θα εμποδίζουν τη Ρωσία να εξαπολύσει νέα εισβολή στο μέλλον.



Τραμπ: «Έχουν κουραστεί από τον πόλεμο» Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τη Δευτέρα αισιόδοξος για την πορεία των προσπαθειών, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες γύρω από τη Ρωσία και την Ουκρανία εξελίσσονται θετικά.



Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, είπε ότι βλέπει «πολύ ισχυρή διάθεση» για τον τερματισμό του πολέμου και πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες έχουν κουραστεί από τις μάχες και από τις απώλειες νεαρών στρατιωτών.



Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε, ωστόσο, να απαντήσει ευθέως σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εξασφαλίσει εκεχειρία, παρά τις επανειλημμένες προθεσμίες που είχε θέσει στον Πούτιν.



Η εκτίμηση Τραμπ για 25.000 νεκρούς τον μήνα Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης έναν μη επαληθευμένο ισχυρισμό ότι περίπου 25.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα και από τις δύο πλευρές.



Σύμφωνα, πάντως, με στοιχεία του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, τα οποία δεν μπορούν να επαληθευθούν ανεξάρτητα σε πραγματικό χρόνο, οι ρωσικές απώλειες προσωπικού μόνο τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 54.400, αριθμός που το Κίεβο χαρακτηρίζει τον υψηλότερο μηνιαίο από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής.