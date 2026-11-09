Κίνα για την υπόθεση κατασκοπείας στην Nvidia: «Αβάσιμες κατηγορίες και εκστρατεία συκοφαντίας»

«Οι κατηγορίες περί Κινέζας κατασκόπου είναι αβάσιμες»

Η συγγνώμη του Χουάνγκ και η ανεξάρτητη έρευνα της Nvidia

Κλείσιμο

Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ και η σύνδεσή της με τη Megaspeed

Τις κατηγορίες ότι επιχείρησε να παγιδεύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia,μέσω μιας Κινέζας επιχειρηματία απέρριψε τη Δευτέρα το, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και εκστρατεία δυσφήμησης σε βάρος τηςΗ αντίδραση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται μετά τις αποκαλύψεις τωνότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πως η γυναίκα με την οποία ο Χουάνγκ διατηρούσε προσωπική σχέση συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.Ο επικεφαλής της Nvidia έχει ήδη παραδεχθεί ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγό του και την εταιρεία με ανοιχτή επιστολή που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Nvidia. Ωστόσο, δεν κατονόμασε τη γυναίκα.Κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών,, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Πεκίνο χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη γυναίκα ως κατάσκοπο.«Οι λεγόμενες κατηγορίες περί Κινέζας κατασκόπου είναι αβάσιμες. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για συκοφαντίες σε βάρος της Κίνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.Το Πεκίνο είχε ήδη απορρίψει προηγούμενο δημοσίευμα τωνσύμφωνα με το οποίο οείχε αναπτύξει στενή σχέση με την, Κινέζα υπήκοο που διηύθυνε εταιρεία η οποία είχε βρεθεί πέρυσι αντιμέτωπη με καταγγελίες για παράνομη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα.Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.Η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες ότι ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε «στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών».Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, οπαραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση του και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και την Nvidia. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.«Στηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε.Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν νέα αναταραχή στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί περίπου 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας.Σύμφωνα με τους New York Times, ηυπήρξε στέλεχος τηςεταιρείας διαχείρισης κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη.Η εταιρεία προβάλλει σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της τη συνεργασία της με τη Nvidia, έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές προηγμένων επεξεργαστών παγκοσμίως.είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για πιθανή παράνομη αποστολή προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας.