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Κίνα για την υπόθεση κατασκοπείας στην Nvidia: «Αβάσιμες κατηγορίες και εκστρατεία συκοφαντίας»
Κίνα για την υπόθεση κατασκοπείας στην Nvidia: «Αβάσιμες κατηγορίες και εκστρατεία συκοφαντίας»
Το Πεκίνο απορρίπτει τις καταγγελίες ότι χρησιμοποίησε Κινέζα επιχειρηματία για να αποσπάσει πληροφορίες από τον CEO της Nvidia, ενώ η εταιρεία διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα - «Κάποιοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας»
Τις κατηγορίες ότι επιχείρησε να παγιδεύσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μέσω μιας Κινέζας επιχειρηματία απέρριψε τη Δευτέρα το Πεκίνο, κάνοντας λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και εκστρατεία δυσφήμησης σε βάρος της Κίνας.
Η αντίδραση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται μετά τις αποκαλύψεις των New York Times ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πως η γυναίκα με την οποία ο Χουάνγκ διατηρούσε προσωπική σχέση συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.
Ο επικεφαλής της Nvidia έχει ήδη παραδεχθεί ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγό του και την εταιρεία με ανοιχτή επιστολή που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Nvidia. Ωστόσο, δεν κατονόμασε τη γυναίκα.
«Οι λεγόμενες κατηγορίες περί Κινέζας κατασκόπου είναι αβάσιμες. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για συκοφαντίες σε βάρος της Κίνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το Πεκίνο είχε ήδη απορρίψει προηγούμενο δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ είχε αναπτύξει στενή σχέση με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο που διηύθυνε εταιρεία η οποία είχε βρεθεί πέρυσι αντιμέτωπη με καταγγελίες για παράνομη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.
Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση του και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και την Nvidia. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
«Στηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε.
Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν νέα αναταραχή στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί περίπου 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας.
Η εταιρεία προβάλλει σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της τη συνεργασία της με τη Nvidia, έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές προηγμένων επεξεργαστών παγκοσμίως.
Η Megaspeed είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για πιθανή παράνομη αποστολή προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας.
Η αντίδραση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών έρχεται μετά τις αποκαλύψεις των New York Times ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν πως η γυναίκα με την οποία ο Χουάνγκ διατηρούσε προσωπική σχέση συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.
Ο επικεφαλής της Nvidia έχει ήδη παραδεχθεί ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη από τη σύζυγό του και την εταιρεία με ανοιχτή επιστολή που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Nvidia. Ωστόσο, δεν κατονόμασε τη γυναίκα.
«Οι κατηγορίες περί Κινέζας κατασκόπου είναι αβάσιμες»Κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το Πεκίνο χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη γυναίκα ως κατάσκοπο.
«Οι λεγόμενες κατηγορίες περί Κινέζας κατασκόπου είναι αβάσιμες. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για συκοφαντίες σε βάρος της Κίνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το Πεκίνο είχε ήδη απορρίψει προηγούμενο δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ είχε αναπτύξει στενή σχέση με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο που διηύθυνε εταιρεία η οποία είχε βρεθεί πέρυσι αντιμέτωπη με καταγγελίες για παράνομη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Πεκίνου.
Η συγγνώμη του Χουάνγκ και η ανεξάρτητη έρευνα της NvidiaΗ Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες ότι ο διευθύνων σύμβουλός της αποτέλεσε «στόχο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών».
Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο Χουάνγκ παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση του και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του και την Nvidia. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.
«Στηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», ανέφερε.
Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν νέα αναταραχή στη χρηματιστηριακή αγορά, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί περίπου 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Δευτέρας.
Ποια είναι η Άλις Χουάνγκ και η σύνδεσή της με τη MegaspeedΣύμφωνα με τους New York Times, η Άλις Χουάνγκ υπήρξε στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας διαχείρισης κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη.
Η εταιρεία προβάλλει σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της τη συνεργασία της με τη Nvidia, έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές προηγμένων επεξεργαστών παγκοσμίως.
Η Megaspeed είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για πιθανή παράνομη αποστολή προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας.
Τη Δευτέρα, πολλά γραφεία στη Σιγκαπούρη παρέμειναν κλειστά λόγω δημόσιας αργίας. Τόσο η Megaspeed όσο και το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.
Ορισμένα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι αποκαλύψεις των New York Times έχουν στόχο να αποσταθεροποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της κρατικής εφημερίδας Global Times, η οποία συνέδεσε τη χρονική στιγμή των αποκαλύψεων με την πορεία των σινοαμερικανικών σχέσεων.
«Κάθε φορά που οι σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ αρχίζουν να βελτιώνονται, υπάρχουν συχνά κάποιοι που πυροβολούν από τις σκιές», ανέφερε η εφημερίδα.
Κινεζικά ΜΜΕ: «Κάποιοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας»Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην παραδοχή του Χουάνγκ για την εξωσυζυγική σχέση του, ενώ τα κρατικά μέσα αναπαράγουν σε μεγάλο βαθμό την επίσημη θέση της κυβέρνησης.
Ορισμένα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι αποκαλύψεις των New York Times έχουν στόχο να αποσταθεροποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της κρατικής εφημερίδας Global Times, η οποία συνέδεσε τη χρονική στιγμή των αποκαλύψεων με την πορεία των σινοαμερικανικών σχέσεων.
«Κάθε φορά που οι σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ αρχίζουν να βελτιώνονται, υπάρχουν συχνά κάποιοι που πυροβολούν από τις σκιές», ανέφερε η εφημερίδα.
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