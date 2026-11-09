Να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» ζήτησε ο Χαμενεΐ - Ο Τραμπ περιμένει τον πρωθυπουργό του Κατάρ
Να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» ζήτησε ο Χαμενεΐ - Ο Τραμπ περιμένει τον πρωθυπουργό του Κατάρ
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε τη νέα εντολή του ανώτατου ηγέτη, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ - Συνάντηση Τραμπ με τον Καταριανό πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο
Εντολή να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» που επικρατεί στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.
«Ο ανώτατος ηγέτης μάς διέταξε να τερματίσουμε την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή μιας νέας συνθήκης ειρήνης με τις ΗΠΑ.
«Μπορούμε να διεξαγάγουμε συνομιλίες με αξιοπρέπεια και να οδηγήσουμε το ζήτημα σε ένα τέλος με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης.
Σύμφωνα με τον Καταριανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές, συζητώντας τις βασικές παραμέτρους μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να θέσει τέλος στον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί ήδη οκτώ μήνες.
Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που παρουσίαζαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες των συνομιλιών.
«Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και ισχυρίζονται ότι αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της πρότασης που έχει διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες στην Υεμένη και άλλα ζητήματα, είναι κατηγορηματικά ψευδή», δήλωσε.
Η διάψευση αφορά τις πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρότασης και όχι την ίδια τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την Ντόχα, συνεχίζονται.
Οι συνομιλίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, κεκλεισμένων των θυρών.
Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τη γεφύρωση των διαφορών σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης.
«Ο ανώτατος ηγέτης μάς διέταξε να τερματίσουμε την κατάσταση ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή μιας νέας συνθήκης ειρήνης με τις ΗΠΑ.
«Μπορούμε να διεξαγάγουμε συνομιλίες με αξιοπρέπεια και να οδηγήσουμε το ζήτημα σε ένα τέλος με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης.
Κατάρ: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμουΣε αυτό το πλαίσιο, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαίωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κατάρ, μιλώντας στο Al Jazeera.
Σύμφωνα με τον Καταριανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές, συζητώντας τις βασικές παραμέτρους μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να θέσει τέλος στον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί ήδη οκτώ μήνες.
Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που παρουσίαζαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες των συνομιλιών.
«Κατηγορηματικά ψευδή» τα δημοσιεύματα για το ουράνιο και τα παγωμένα κεφάλαιαΟ ίδιος αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με τους όρους της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
«Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και ισχυρίζονται ότι αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της πρότασης που έχει διαβιβαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες στην Υεμένη και άλλα ζητήματα, είναι κατηγορηματικά ψευδή», δήλωσε.
Η διάψευση αφορά τις πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρότασης και όχι την ίδια τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την Ντόχα, συνεχίζονται.
Συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στον Λευκό ΟίκοΣτο επίκεντρο των διπλωματικών εξελίξεων βρίσκεται και η προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι.
Οι συνομιλίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, κεκλεισμένων των θυρών.
Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τη γεφύρωση των διαφορών σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης.
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