Τραμπ για Ιράν: Εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί νέα στρατιωτική επέμβαση, αλλά μπορούμε να τους αποτελειώσουμε

Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος - «Έχουν απομείνει μόνο το 10% των πυραύλων τους και το 15% των drones»