Τραμπ για Ιράν: Εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί νέα στρατιωτική επέμβαση, αλλά μπορούμε να τους αποτελειώσουμε
Τραμπ για Ιράν: Εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί νέα στρατιωτική επέμβαση, αλλά μπορούμε να τους αποτελειώσουμε
Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος - «Έχουν απομείνει μόνο το 10% των πυραύλων τους και το 15% των drones»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να χρειαστεί να διατάξει νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, εφόσον σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του πέντε φορές κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNN.
Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας 20 λεπτών στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πέντε φορές ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανη την ανάγκη νέας στρατιωτικής δράσης. «Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία», δήλωσε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.
«Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Είναι ένα κράτος που καταρρέει. Μόλις ανακοινώθηκε, το είδατε, ότι ο πληθωρισμός τους φέτος είναι 301%. Είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Θα το έκανα αν ήταν απαραίτητο, αλλά τους χτυπήσαμε πραγματικά πολύ σκληρά. Τους χτύπησα τόσο σκληρά. Δεν ξέρετε πόσο σκληρά τους χτύπησα», ανέφερε.
Ο Τραμπ συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η οικονομική και στρατιωτική κατάσταση του Ιράν έχει επιδεινωθεί δραματικά: «Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί να το κάνω. Οικονομικά μαραζώνουν. Τους έχουμε πλήξει στρατιωτικά. Θα μπορούσαμε να τους αποτελειώσουμε» πρόσθεσε.
Οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει σε αδιέξοδο, χωρίς σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα ή ουσιαστική διπλωματική πρόοδο, ενώ δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να δέχονται ιρανικές επιθέσεις.
Οι δύο χώρες, όπως και το Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία των συνομιλιών.
Παρά τη διαβεβαίωσή του ότι επιθυμεί διπλωματική λύση, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Είμαστε έτοιμοι. Έχω τρία αεροπλανοφόρα εκεί. Το άλλο μόλις έφτασε. Έχουμε τρία. Είναι πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα για δράση» δήλωσε.
Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει στόχους υποδομών εντός του Ιράν σε περίπτωση νέας στρατιωτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. «Έχουμε 38 γέφυρες στο στόχαστρό μας που μπορούμε να καταστρέψουμε κυριολεκτικά σε μία ώρα», είπε. «Θα καταρρεύσουν όλες».
Ωστόσο, δήλωσε ότι θα προτιμούσε να μην καταστρέψει τις ιρανικές υποδομές. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό γιατί, ουσιαστικά, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να τις ξαναχτιστούν» είπε. «Δεν μου αρέσει να γκρεμίζω γέφυρες. Και το πιο δύσκολο πράγμα να χτίσεις είναι μια γέφυρα. Χρειάζονται χρόνια, και εγώ είμαι καλός κατασκευαστής».
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην επιχειρησιακή κατάσταση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα έχουν περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέες αμερικανικές επιθέσεις.
«Δεν μπορούν να τις σταματήσουν, γιατί δεν έχουν αντιαεροπορικά συστήματα. Όλη η αντιαεροπορική τους άμυνα έχει καταστραφεί», δήλωσε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν διαθέτει πλέον μόλις το 10% της προηγούμενης πυραυλικής του ικανότητας και το 15% των δυνατοτήτων του σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λειτουργούν περίπου στο 10% των δυνατοτήτων τους, να κατασκευάζουν κάποιους πυραύλους και κάποια drones. Στα drones βρίσκονται περίπου στο 15%, επειδή πολλά από τα εργοστάσιά τους έχουν καταστραφεί», ανέφερε.
Κλείνοντας, ο Τραμπ επανήλθε στο ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, επιμένοντας ότι δεν θεωρεί πιθανό να χρειαστεί. «Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι απαραίτητο. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», κατέληξε.
Σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας 20 λεπτών στο CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πέντε φορές ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανη την ανάγκη νέας στρατιωτικής δράσης. «Εξαρτάται από το αν θα υπογράψουν μια πολύ ισχυρή συμφωνία», δήλωσε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία.
«Η απάντηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Είναι ένα κράτος που καταρρέει. Μόλις ανακοινώθηκε, το είδατε, ότι ο πληθωρισμός τους φέτος είναι 301%. Είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί. Θα το έκανα αν ήταν απαραίτητο, αλλά τους χτυπήσαμε πραγματικά πολύ σκληρά. Τους χτύπησα τόσο σκληρά. Δεν ξέρετε πόσο σκληρά τους χτύπησα», ανέφερε.
Ο Τραμπ συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η οικονομική και στρατιωτική κατάσταση του Ιράν έχει επιδεινωθεί δραματικά: «Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο να χρειαστεί να το κάνω. Οικονομικά μαραζώνουν. Τους έχουμε πλήξει στρατιωτικά. Θα μπορούσαμε να τους αποτελειώσουμε» πρόσθεσε.
Οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει σε αδιέξοδο, χωρίς σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα ή ουσιαστική διπλωματική πρόοδο, ενώ δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να δέχονται ιρανικές επιθέσεις.
«Έχω τρία αεροπλανοφόρα, είμαστε έτοιμοι»
Οι δύο χώρες, όπως και το Κατάρ, το οποίο έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία των συνομιλιών.
Παρά τη διαβεβαίωσή του ότι επιθυμεί διπλωματική λύση, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Είμαστε έτοιμοι. Έχω τρία αεροπλανοφόρα εκεί. Το άλλο μόλις έφτασε. Έχουμε τρία. Είναι πλήρως εξοπλισμένα και έτοιμα για δράση» δήλωσε.
Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν εντοπίσει στόχους υποδομών εντός του Ιράν σε περίπτωση νέας στρατιωτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών. «Έχουμε 38 γέφυρες στο στόχαστρό μας που μπορούμε να καταστρέψουμε κυριολεκτικά σε μία ώρα», είπε. «Θα καταρρεύσουν όλες».
Ωστόσο, δήλωσε ότι θα προτιμούσε να μην καταστρέψει τις ιρανικές υποδομές. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό γιατί, ουσιαστικά, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να τις ξαναχτιστούν» είπε. «Δεν μου αρέσει να γκρεμίζω γέφυρες. Και το πιο δύσκολο πράγμα να χτίσεις είναι μια γέφυρα. Χρειάζονται χρόνια, και εγώ είμαι καλός κατασκευαστής».
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην επιχειρησιακή κατάσταση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα έχουν περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.
«Έχουν απομείνει μόνο το 10% των πυραύλων τους και το 15% των drones»
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σε νέες αμερικανικές επιθέσεις.
«Δεν μπορούν να τις σταματήσουν, γιατί δεν έχουν αντιαεροπορικά συστήματα. Όλη η αντιαεροπορική τους άμυνα έχει καταστραφεί», δήλωσε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν διαθέτει πλέον μόλις το 10% της προηγούμενης πυραυλικής του ικανότητας και το 15% των δυνατοτήτων του σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
«Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λειτουργούν περίπου στο 10% των δυνατοτήτων τους, να κατασκευάζουν κάποιους πυραύλους και κάποια drones. Στα drones βρίσκονται περίπου στο 15%, επειδή πολλά από τα εργοστάσιά τους έχουν καταστραφεί», ανέφερε.
Κλείνοντας, ο Τραμπ επανήλθε στο ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, επιμένοντας ότι δεν θεωρεί πιθανό να χρειαστεί. «Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είναι απαραίτητο. Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», κατέληξε.
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