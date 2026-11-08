Μήνυμα Αραγτσί στις ΗΠΑ: Ώρα να επιλέξει ο Λευκός Οίκος, τέλος του πολέμου ή συνέχισή του

American voters have made their choice. Time for the White House to make its own. Our 2-day proposal stands: meet the requirements, including end to war on all fronts, and you will see results. Or choose war, and see our alert and battle-hardened Warriors rain down hell. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 8, 2026

Με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγέντ Αμπάς Αραγτσί , στέλνει το μήνυμά του στις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών ή την επιλογή της πολεμικής σύγκρουσης.Ο Αραγτσί έγραψε στο X ότι «οι Αμερικανοί έκαναν την επιλογή τους, είναι ώρα για τον Λευκό Οίκο να κάνει τη δική του».Και εξηγεί ποιο είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει, κατά τον ίδιο, ο Λευκός Οίκος: «Η πρότασή μας των δύο ημερών ισχύει: πιάνετε τα απαιτούμενα, μεταξύ τους και το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και θα δείτε αποτελέσματα».Η άλλη επιλογή για τις ΗΠΑ είναι «να επιλέξει τον πόλεμο για να δείτε άγρυπνους και δοκιμασμένους στη μάχη πολεμιστές να εξαπολύουν την κόλαση».

Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του την Κυριακή ο Αραγτσί είπε ότι οι διπλωματικές συνομιλίες που είχαν ενταθεί πρόσφατα με στόχο την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν διακοπεί λόγω του «σοκ» που προκλήθηκε από την συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Τις τελευταίες ημέρες, δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω επισκέψεις (από μεσολαβητές) και ο λόγος είναι το σοκ που προκάλεσαν σε όλους τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών», δήλωσε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.

Πρόσθεσε ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν το κλίμα γίνει ευνοϊκό για την επανέναρξη των επισκέψεων των μεσολαβητών, πρέπει να κάνουμε υπομονή».