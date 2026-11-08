Μήνυμα Αραγτσί στις ΗΠΑ: Ώρα να επιλέξει ο Λευκός Οίκος, τέλος του πολέμου ή συνέχισή του
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι λόγω της ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκκλογές έχουν «παγώσει» οι συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά
Ο Αραγτσί έγραψε στο X ότι «οι Αμερικανοί έκαναν την επιλογή τους, είναι ώρα για τον Λευκό Οίκο να κάνει τη δική του».
Και εξηγεί ποιο είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει, κατά τον ίδιο, ο Λευκός Οίκος: «Η πρότασή μας των δύο ημερών ισχύει: πιάνετε τα απαιτούμενα, μεταξύ τους και το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και θα δείτε αποτελέσματα».
American voters have made their choice. Time for the White House to make its own. Our 2-day proposal stands: meet the requirements, including end to war on all fronts, and you will see results. Or choose war, and see our alert and battle-hardened Warriors rain down hell.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 8, 2026
Η άλλη επιλογή για τις ΗΠΑ είναι «να επιλέξει τον πόλεμο για να δείτε άγρυπνους και δοκιμασμένους στη μάχη πολεμιστές να εξαπολύουν την κόλαση».
Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του την Κυριακή ο Αραγτσί είπε ότι οι διπλωματικές συνομιλίες που είχαν ενταθεί πρόσφατα με στόχο την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν διακοπεί λόγω του «σοκ» που προκλήθηκε από την συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές.
«Τις τελευταίες ημέρες, δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω επισκέψεις (από μεσολαβητές) και ο λόγος είναι το σοκ που προκάλεσαν σε όλους τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών», δήλωσε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.
Πρόσθεσε ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν το κλίμα γίνει ευνοϊκό για την επανέναρξη των επισκέψεων των μεσολαβητών, πρέπει να κάνουμε υπομονή».Οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και τις ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει πολλά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η εμπρηστική ρητορική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δηλώνει ότι δεν θέλει πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί μπορεί να «καταστρέψει εντελώς» της υποδομές του Ιράν.
Σε κάθε περίπτωση, οι Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση του πολέμου, που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη, είχαν ενταθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
Και μετά τις εκλογές, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι από την αμερικανική πλευρά, «η πρόθεση παρέμεινε, όπως και η βούληση να ληφθούν μέτρα για την εξεύρεση μιας λύσης».
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