Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ: «Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο»

Ο ηγέτης του «Γιασάρ» έχει 28 ημέρες για να παρουσιάσει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα - «Αυτή τη φορά πρέπει να κάνουμε τα πράγματα αυτή τη φορά διαφορετικά», τονίζει