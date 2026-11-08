Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ: «Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο»
Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ: «Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο»
Ο ηγέτης του «Γιασάρ» έχει 28 ημέρες για να παρουσιάσει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα - «Αυτή τη φορά πρέπει να κάνουμε τα πράγματα αυτή τη φορά διαφορετικά», τονίζει
Ο Γκάντι Άιζενκοτ έλαβε το απόγευμα της Κυριακής εντολή από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης του σε επίσημη τελετή στην προεδρική κατοικία.
Το κόμμα Γιασάρ ήλθε δεύτερο σε ψήφους και έδρες στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, πίσω από το Λικούντι του Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά τα κόμματα που τάσσονται υπέρ του Νετανιάχου δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα μπλοκ που θα μπορούσε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κνεσέτ.
«Περιμένω από εσάς να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να σχηματίσετε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ολόκληρο τον λαό», δήλωσε ο Χέρτζογκ στην παρέμβασή του. «Εύχομαι από καρδιάς, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, να οδηγήσει στην ενότητα, τη σύνδεση και την επούλωση μεταξύ όλων των τμημάτων του λαού», πρόσθεσε.
Στη δική του σύντομη δήλωση, ο Άιζενκοτ είπε: «Στέκομαι εδώ σήμερα με βαθύ αίσθημα καθήκοντος και με σαφή συνειδητοποίηση της βαριάς ευθύνης και του βάρους πάνω στους ώμους μου. Μαζί μου και μπροστά στα μάτια μου στέκονται όλοι οι πολίτες του Ισραήλ».
Ο πρώην αρχηγός του στρατού επισήμανε ότι το Ισραήλ «βρίσκεται σε μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο έκτακτης ανάγκης. Τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε εν μέσω μιας καταστροφικής διπλωματικής κρίσης».
Είπε ακόμη ότι είναι «δεσμευμένος με την εντολή που μου δόθηκε εδώ σήμερα, να ηγηθώ της συγκρότησης μιας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα απαιτήσει δημιουργικές και έκτακτες πολιτικές κινήσεις. Το Ισραήλ δεν έχει το προνόμιο να σπαταλά χρόνο ή να επαναλαμβάνει ατέλειωτους εκλογικούς γύρους».
«Μετά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα αυτή τη φορά διαφορετικά, αυτή τη φορά για χάρη όλων των Ισραηλινών», είπε ακόμη ενώ έτεινε χείρα συνεργασίας «σε όλες τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις και στους εκλεγμένους αξιωματούχους» λέγοντας ότι «η πόρτα μου είναι ανοιχτή και το χέρι απλωμένο -εγκάρδια και με προθυμία- προς όλους όσοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση.
Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία 28 ημερών για να παρουσιάσει το νέο σχήμα, το οποίο στηρίζουν κόμματα με συνολικά 67 βουλευτές, οπότε εκτός απροόπτου θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Εάν κρίνει ο πρόεδρος της χώρας ότι είναι απαραίτητο, μπορεί να λάβει μία παράταση 14 ημερών.
Μέχρι να ψηφιστεί η νέα κυβέρνηση, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός, υπηρεσιακός μεν αλλά πρακτικά με ευρείες αρμοδιότητες.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ.
Ο Αϊζενκότ αναμένεται επίσης να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο του B’Yachad, Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος έχει παραμείνει σιωπηλός εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αϊζενκότ και Λίμπερμαν.
Το κόμμα Γιασάρ ήλθε δεύτερο σε ψήφους και έδρες στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, πίσω από το Λικούντι του Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά τα κόμματα που τάσσονται υπέρ του Νετανιάχου δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα μπλοκ που θα μπορούσε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κνεσέτ.
«Περιμένω από εσάς να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να σχηματίσετε μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ολόκληρο τον λαό», δήλωσε ο Χέρτζογκ στην παρέμβασή του. «Εύχομαι από καρδιάς, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, να οδηγήσει στην ενότητα, τη σύνδεση και την επούλωση μεταξύ όλων των τμημάτων του λαού», πρόσθεσε.
Στη δική του σύντομη δήλωση, ο Άιζενκοτ είπε: «Στέκομαι εδώ σήμερα με βαθύ αίσθημα καθήκοντος και με σαφή συνειδητοποίηση της βαριάς ευθύνης και του βάρους πάνω στους ώμους μου. Μαζί μου και μπροστά στα μάτια μου στέκονται όλοι οι πολίτες του Ισραήλ».
Ο πρώην αρχηγός του στρατού επισήμανε ότι το Ισραήλ «βρίσκεται σε μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο έκτακτης ανάγκης. Τα μέτωπα του πολέμου παραμένουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε εν μέσω μιας καταστροφικής διπλωματικής κρίσης».
Είπε ακόμη ότι είναι «δεσμευμένος με την εντολή που μου δόθηκε εδώ σήμερα, να ηγηθώ της συγκρότησης μιας εθνικής κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα απαιτήσει δημιουργικές και έκτακτες πολιτικές κινήσεις. Το Ισραήλ δεν έχει το προνόμιο να σπαταλά χρόνο ή να επαναλαμβάνει ατέλειωτους εκλογικούς γύρους».
«Μετά τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα αυτή τη φορά διαφορετικά, αυτή τη φορά για χάρη όλων των Ισραηλινών», είπε ακόμη ενώ έτεινε χείρα συνεργασίας «σε όλες τις κοινοβουλευτικές παρατάξεις και στους εκλεγμένους αξιωματούχους» λέγοντας ότι «η πόρτα μου είναι ανοιχτή και το χέρι απλωμένο -εγκάρδια και με προθυμία- προς όλους όσοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση.
Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία 28 ημερών για να παρουσιάσει το νέο σχήμα, το οποίο στηρίζουν κόμματα με συνολικά 67 βουλευτές, οπότε εκτός απροόπτου θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Εάν κρίνει ο πρόεδρος της χώρας ότι είναι απαραίτητο, μπορεί να λάβει μία παράταση 14 ημερών.
Μέχρι να ψηφιστεί η νέα κυβέρνηση, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός, υπηρεσιακός μεν αλλά πρακτικά με ευρείες αρμοδιότητες.
Ξεκινούν οι πρώτες διαπραγματεύσειςΣε αυτό το πλαίσιο, ο Άιζενκοτ θα συναντηθεί αύριο με τον ηγέτη του Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, σε μια προσπάθεια να επιλύσουν τις διαφωνίες σχετικά με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και να συντονίσουν την κοινοβουλευτική ατζέντα.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ.
Ο Αϊζενκότ αναμένεται επίσης να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο του B’Yachad, Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος έχει παραμείνει σιωπηλός εν μέσω των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αϊζενκότ και Λίμπερμαν.
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