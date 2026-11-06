Υποχωρεί από τις «κόκκινες γραμμές» για τους Υπερορθόδοξους ο Λίμπερμαν για να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τον Νετανιάχου

Ο ηγέτης του Yisrael Beytenu εμφανίζεται έτοιμος να συνεργαστεί με τα υπερορθόδοξα κόμματα και να συμβιβαστεί για τη στρατολόγηση των Χαρεντί - Αισιοδοξία από τον Γιαΐρ Γκολάν του κόμματος των Δημοκρατικών

Yisrael Beytenu, Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι εγκαταλείπει την πολυετή άρνησή του να συμμετάσχει σε κυβερνητικό συνασπισμό μαζί τους, προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης που θα αντικαταστήσει εκείνη του Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Ο Λίμπερμαν δήλωσε επίσης διατεθειμένος να συμβιβαστεί στο ζήτημα της υποχρεωτικής στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων, παρά το γεγονός ότι επί χρόνια είχε δεσμευτεί να προωθήσει νομοθεσία που θα επέβαλλε την κατάταξη των ανδρών Χαρεντί στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).







«Η εποχή Νετανιάχου πρέπει να τελειώσει» Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, ο Λίμπερμαν υποστήριξε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα υποχρεώνουν την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ να «επανεξετάσει την πορεία της» και να «σκέφτεται αρκετές κινήσεις μπροστά», σημειώνοντας ακόμα ότι η σημερινή πολιτική πραγματικότητα απαιτεί «δύσκολες αποφάσεις» και «επώδυνους συμβιβασμούς».



Παρά την αλλαγή στάσης του απέναντι στα υπερορθόδοξα κόμματα, επανέλαβε ότι εξακολουθεί να θέτει τρεις αδιαπραγμάτευτους όρους για τον σχηματισμό κυβέρνησης.



Πρώτον, «η εποχή Νετανιάχου πρέπει να τελειώσει». Δεύτερον, το Ισραήλ δεν πρέπει να οδηγηθεί σε νέες εκλογές. Και τρίτον, καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να εξαρτάται από τη στήριξη της Κοινής Λίστας και του Ra'am, των δύο αραβικών πολιτικών σχηματισμών.







Για τα υπόλοιπα ζητήματα, ωστόσο, εμφανίστηκε διατεθειμένος να αναζητήσει συμβιβαστικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τη στρατολόγηση των υπερορθόδοξων Εβραίων. «Είναι θεμιτό και επιθυμητό να υπάρχει ευελιξία και να γίνονται συμβιβασμοί», ανέφερε.



«Με πονάει και γνωρίζω ότι είναι επώδυνο και για πολλούς άλλους. Όμως, υπό το πρίσμα των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το εθνικό συμφέρον πρέπει να βρίσκεται πάνω από κάθε άλλη σκέψη», πρόσθεσε.



Η προειδοποίηση για επιστροφή Νετανιάχου με 70 έδρες Ο Λίμπερμαν προειδοποίησε ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην εξουσία, αυτή τη φορά με ακόμη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.



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Ως παράδειγμα επικαλέστηκε την κυβέρνηση αλλαγής των Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, η οποία σχηματίστηκε το 2021, αλλά παρέμεινε στην εξουσία λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Μετά την κατάρρευσή της, ο Νετανιάχου επέστρεψε στην πρωθυπουργία με συνασπισμό 64 εδρών.



Κατά τον Λίμπερμαν, μια νέα κυβέρνηση μειοψηφίας θα είχε ακόμη μικρότερη διάρκεια ζωής. «Θα διαρκέσει πολύ λιγότερο και στη συνέχεια θα έχουμε ξανά τον Νετανιάχου με 70 έδρες για άλλα τέσσερα χρόνια», προειδοποίησε.



Οι αιχμές κατά Αϊζενκοτ για την προεκλογική στρατηγική Ο επικεφαλής του Yisrael Beytenu άσκησε κριτική και στον Γκάντι Αϊζενκοτ, αποδίδοντας μέρος των απωλειών του μπλοκ της αλλαγής κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας στη στρατηγική του κόμματος Yashar.



Σημαντική μεταστροφή στη στάση του απέναντι στα υπερορθόδοξα κόμματα ανακοίνωσε ο επικεφαλής του, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι εγκαταλείπει την πολυετή άρνησή του να συμμετάσχει σε κυβερνητικό συνασπισμό μαζί τους, προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης που θα αντικαταστήσει εκείνη τουδήλωσε επίσης διατεθειμένος να συμβιβαστεί στο ζήτημα της υποχρεωτικής στράτευσης των υπερορθόδοξων, παρά το γεγονός ότι επί χρόνια είχε δεσμευτεί να προωθήσει νομοθεσία που θα επέβαλλε την κατάταξη των ανδρώνστιςΗ εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις διεργασίες σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς το μπλοκ της αλλαγής επιχειρεί να συγκροτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά τις εκλογές.Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, ουποστήριξε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα υποχρεώνουν την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ να «επανεξετάσει την πορεία της» και να «σκέφτεται αρκετές κινήσεις μπροστά», σημειώνοντας ακόμα ότι η σημερινή πολιτική πραγματικότητα απαιτεί «δύσκολες αποφάσεις» και «επώδυνους συμβιβασμούς».Παρά την αλλαγή στάσης του απέναντι στα υπερορθόδοξα κόμματα, επανέλαβε ότι εξακολουθεί να θέτει τρεις αδιαπραγμάτευτους όρους για τον σχηματισμό κυβέρνησης., «η εποχή Νετανιάχου πρέπει να τελειώσει»., το Ισραήλ δεν πρέπει να οδηγηθεί σε νέες εκλογές. Και, καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να εξαρτάται από τη στήριξη της Κοινής Λίστας και του Ra'am, των δύο αραβικών πολιτικών σχηματισμών.Ο επικεφαλής του Yisrael Beytenu ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να αντιτίθεται στη δημιουργία κυβέρνησης η επιβίωση της οποίας θα εξαρτάται από την υποστήριξη των συγκεκριμένων αραβικών κομμάτων. «Το Yisrael Beytenu θα ψηφίσει κατά μιας τέτοιας κυβέρνησης», τόνισε.Για τα υπόλοιπα ζητήματα, ωστόσο, εμφανίστηκε διατεθειμένος να αναζητήσει συμβιβαστικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τη στρατολόγηση των υπερορθόδοξων Εβραίων. «Είναι θεμιτό και επιθυμητό να υπάρχει ευελιξία και να γίνονται συμβιβασμοί», ανέφερε.«Με πονάει και γνωρίζω ότι είναι επώδυνο και για πολλούς άλλους. Όμως, υπό το πρίσμα των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το εθνικό συμφέρον πρέπει να βρίσκεται πάνω από κάθε άλλη σκέψη», πρόσθεσε.Ο Λίμπερμαν προειδοποίησε ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή τουστην εξουσία, αυτή τη φορά με ακόμη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα δραματική διατύπωση, υποστήριξε ότι σε μια τέτοια περίπτωση «ο δρόμος προς την καταστροφή του Τρίτου Ναού (η ιερή επιθυμία των Ιουδαίων για τη δημιουργία ενός τρίτου ναού στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα διαδεχθεί τον αρχικό Ναό του Σολομώντα που καταστράφηκε το 587 π.Χ. από τους Νεοβαβυλώνιους και τον Δεύτερο Ναό που καταστράφηκε το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους) θα είναι σύντομος».Ως παράδειγμα επικαλέστηκε την κυβέρνηση αλλαγής τωνκαιη οποία σχηματίστηκε το 2021, αλλά παρέμεινε στην εξουσία λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Μετά την κατάρρευσή της, ο Νετανιάχου επέστρεψε στην πρωθυπουργία με συνασπισμό 64 εδρών.Κατά τον Λίμπερμαν, μια νέα κυβέρνηση μειοψηφίας θα είχε ακόμη μικρότερη διάρκεια ζωής. «Θα διαρκέσει πολύ λιγότερο και στη συνέχεια θα έχουμε ξανά τον Νετανιάχου με 70 έδρες για άλλα τέσσερα χρόνια», προειδοποίησε.Ο επικεφαλής του Yisrael Beytenu άσκησε κριτική και στοναποδίδοντας μέρος των απωλειών του μπλοκ της αλλαγής κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας στη στρατηγική του κόμματος Yashar.

Σύμφωνα με τον Λίμπερμαν, η προσπάθεια του Αϊζενκοτ να αναδείξει το κόμμα του ως το «μεγαλύτερο κόμμα», σε συνδυασμό με τη δημόσια συζήτηση για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας, υπονόμευσε την εκλογική δυναμική του μπλοκ.



Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το μπλοκ της αλλαγής έχασε επτά έως οκτώ έδρες κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές.



Διαψεύδει συμφωνία για εναλλαγή στην πρωθυπουργία Ο Λίμπερμαν διέψευσε, παράλληλα, τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η προθυμία του να συνεργαστεί με τα υπερορθόδοξα κόμματα συνδέεται με ενδεχόμενη συμφωνία εναλλαγής στην πρωθυπουργία με τον Γκάντι Αϊζενκοτ. Βάσει αυτού του σεναρίου, οι δύο πολιτικοί θα αναλάμβαναν διαδοχικά την πρωθυπουργία, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των κομμάτων τους.



Ο Λίμπερμαν υποστήριξε ότι δεν έχει συζητήσει μια τέτοια προοπτική με κανέναν, «ούτε καν με τον εαυτό μου», ενώ χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο μηχανισμό επιζήμιο για τη διακυβέρνηση της χώρας.



Αντίθετα, κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού που θα διαθέτει τουλάχιστον 61 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, χωρίς να χρειάζεται τη στήριξη της Κοινής Λίστας και του Ra'am.



Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα μπορούσαν να προσελκυστούν «τρεις ή τέσσερις βουλευτές του Λικούντ», διευρύνοντας την κοινοβουλευτική βάση της νέας κυβέρνησης.



Ο Λίμπερμαν χαρακτήρισε την επιλογή αυτή «τη μοναδική στρατηγική που αντανακλά τα συμφέροντα του κράτους του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού». Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει σταθερότητα για ολόκληρη την τετραετία.



Ο Αϊζενκοτ συγκεντρώνει τη στήριξη 67 βουλευτών Οι δηλώσεις Λίμπερμαν έρχονται μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων που πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, με τους πολιτικούς αρχηγούς για την ανάθεση της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης.



Κατά τη διαδικασία, 67 βουλευτές εισηγήθηκαν να αναλάβει την πρωθυπουργία ο Γκάντι Αϊζενκοτ, έναντι 46 που υποστήριξαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Ο Χέρτσογκ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων και ότι την Κυριακή θα γνωστοποιήσει σε ποιον θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.



Παρά την αριθμητική υπεροχή των εισηγήσεων υπέρ του Αϊζενκοτ, οι διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση και την κοινοβουλευτική στήριξη του νέου κυβερνητικού συνασπισμού παραμένουν σε εξέλιξη.



Αισιόδοξος ο Γιαΐρ Γκολάν: «Υπάρχει ουσιαστική πρόοδος» Την αισιοδοξία του για τις προοπτικές σχηματισμού νέας κυβέρνησης εξέφρασε και ο επικεφαλής του κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, μετά την ανακοίνωση του Λίμπερμαν ότι εγκαταλείπει την πολυετή πολιτική απομόνωση των υπερορθόδοξων κομμάτων.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκολάν δήλωσε ότι εμφανίζεται πλέον περισσότερο αισιόδοξος για την προοπτική συγκρότησης κυβέρνησης αλλαγής.



«Είμαι πιο αισιόδοξος από ό,τι ήμουν το πρωί της Τετάρτης, μετά τα εκλογικά αποτελέσματα», ανέφερε. «Υπάρχει πρόοδος. Υπάρχει προθυμία. Και γίνεται καθημερινά σοβαρή δουλειά ώστε το εκλογικό αποτέλεσμα να μετατραπεί σε κυβέρνηση αλλαγής. Υπάρχουν δυσκολίες και δεν σκοπεύω να τις αποκρύψω. Αλλά υπάρχει και ουσιαστική πρόοδος», πρόσθεσε.



Ο Γκολάν υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και ότι οι πολιτικοί αρχηγοί που συμμετέχουν στο μπλοκ της αλλαγής έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη.



«Το Ισραήλ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η ευθύνη που βαραίνει εμάς, τους επικεφαλής του μπλοκ της αλλαγής, είναι τεράστια. Είμαστε αποφασισμένοι να σχηματίσουμε κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης και μάλιστα γρήγορα», κατέληξε.