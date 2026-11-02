Η Κίνα δεν θέλει τριμερή με ΗΠΑ και Ρωσία για την Ουκρανία: «Είναι ευρωπαϊκή σύγκρουση» είπε ο Σι Τζινπίνγκ

Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αποκάλυψε ότι έθεσε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης κορυφής στον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος εμφανίστηκε έκπληκτος - Τα σχέδια για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι στο περιθώριο της APEC