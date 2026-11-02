Η Κίνα δεν θέλει τριμερή με ΗΠΑ και Ρωσία για την Ουκρανία: «Είναι ευρωπαϊκή σύγκρουση» είπε ο Σι Τζινπίνγκ
Η Κίνα δεν θέλει τριμερή με ΗΠΑ και Ρωσία για την Ουκρανία: «Είναι ευρωπαϊκή σύγκρουση» είπε ο Σι Τζινπίνγκ
Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ αποκάλυψε ότι έθεσε το ενδεχόμενο μιας συνάντησης κορυφής στον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος εμφανίστηκε έκπληκτος - Τα σχέδια για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι στο περιθώριο της APEC
Η Κίνα δεν έχει εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον για τη διοργάνωση τριμερούς συνόδου κορυφής με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος ανέφερε πως το Πεκίνο αντιμετωπίζει τη σύγκρουση ως ευρωπαϊκό ζήτημα και ως εκ τούτου οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να έχουν άμεση συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.
Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, ο Σταϊνμάιερ εξήγησε πως έθεσε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνόδου κορυφής με επίκεντρο την Ουκρανία στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Παρότι οι ηγέτες των τριών υπερδυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) αναμένεται να συμμετάσχουν στην επικείμενη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν, η απάντηση του Σι άφησε να εννοηθεί ότι το ουκρανικό ζήτημα δεν πρόκειται να περιλαμβάνεται στην ατζέντα μιας ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης, σύμφωνα με τον Σταϊνμάιερ.
«Από τη δική του οπτική, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη απολύτως καμία προετοιμασία για μια σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας», δήλωσε ο Γερμανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Επισήμανε ρητά ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή σύγκρουση, στην οποία οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Μάλιστα, ο Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος φάνηκε αιφνιδιασμένος όταν του έθεσε το ενδεχόμενο μιας συνόδου ειδικά για την Ουκρανία. «Μπορούσε κανείς να διακρίνει την έκπληξη στο πρόσωπό του», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Πούτιν έχει προτείνει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με αντικείμενο τον πυρηνικό αφοπλισμό. Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί θετικός σε μια τέτοια πρωτοβουλία, δηλώνοντας ότι θα ήταν επίσης διατεθειμένος να συζητήσει και άλλα ζητήματα, «όπως η Ουκρανία».
Στις 25 Οκτωβρίου, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την τριμερή σύνοδο κορυφής. Μιλώντας στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον είχαν συμφωνήσει κατ' αρχήν για την πραγματοποίηση της συνάντησης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιέγραψε, η σύνοδος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνάντησης των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στις 18 και 19 Νοεμβρίου, στη Σεντζέν της Κίνας.
Ο Ουσακόφ αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συνάντησης αντιπροσωπειών της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας μέσα στον Νοέμβριο, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια επαφή θα είχε διερευνητικό χαρακτήρα, με στόχο την αποσαφήνιση των θέσεων των εμπλεκόμενων πλευρών.
Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, ο Σταϊνμάιερ εξήγησε πως έθεσε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνόδου κορυφής με επίκεντρο την Ουκρανία στον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
Παρότι οι ηγέτες των τριών υπερδυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) αναμένεται να συμμετάσχουν στην επικείμενη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν, η απάντηση του Σι άφησε να εννοηθεί ότι το ουκρανικό ζήτημα δεν πρόκειται να περιλαμβάνεται στην ατζέντα μιας ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης, σύμφωνα με τον Σταϊνμάιερ.
China will keinen Ukraine-Dreiergipfel mit den USA und Russland. „Die Irritation stand Xi in seinem Gesicht, als ich ihn darauf angesprochen habe,“ sagt BP Steinmeier im Bericht aus Berlin. Beim APEC-Gipfel werde es zwar ein Dreier-Gespräch geben, aber nicht zum Thema Ukraine. pic.twitter.com/COCvq6683j— Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) November 1, 2026
«Από τη δική του οπτική, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη απολύτως καμία προετοιμασία για μια σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας», δήλωσε ο Γερμανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Επισήμανε ρητά ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή σύγκρουση, στην οποία οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Μάλιστα, ο Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος φάνηκε αιφνιδιασμένος όταν του έθεσε το ενδεχόμενο μιας συνόδου ειδικά για την Ουκρανία. «Μπορούσε κανείς να διακρίνει την έκπληξη στο πρόσωπό του», είπε χαρακτηριστικά.
Τα σχέδια για συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι ΤζινπίνγκΗ συζήτηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω δημοσιευμάτων για το ενδεχόμενο συνάντησης του Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου της APEC, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Νοεμβρίου.
Ο Πούτιν έχει προτείνει τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με αντικείμενο τον πυρηνικό αφοπλισμό. Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί θετικός σε μια τέτοια πρωτοβουλία, δηλώνοντας ότι θα ήταν επίσης διατεθειμένος να συζητήσει και άλλα ζητήματα, «όπως η Ουκρανία».
Στις 25 Οκτωβρίου, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την τριμερή σύνοδο κορυφής. Μιλώντας στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, ο Ουσακόφ υποστήριξε ότι η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον είχαν συμφωνήσει κατ' αρχήν για την πραγματοποίηση της συνάντησης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιέγραψε, η σύνοδος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνάντησης των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στις 18 και 19 Νοεμβρίου, στη Σεντζέν της Κίνας.
Ο Ουσακόφ αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συνάντησης αντιπροσωπειών της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας μέσα στον Νοέμβριο, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια επαφή θα είχε διερευνητικό χαρακτήρα, με στόχο την αποσαφήνιση των θέσεων των εμπλεκόμενων πλευρών.
Οι ανησυχίες για τον αποκλεισμό της Ουκρανίας και της ΕυρώπηςΤο ενδεχόμενο μιας συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσουν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες σε συνομιλίες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι καμία απόφαση που αφορά την Ουκρανία δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.
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