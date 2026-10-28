Θρυλικό υπερωκεάνιο θα βυθιστεί ανοιχτά της Φλόριντα για να γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο

🔵#StatiUniti La SS United States diventerà la più grande barriera corallina artificiale al mondo. Varata nel 1952, la nave è lunga circa 300 metri (più grande del Titanic) e sarà affondata nel Golfo del Messico, il 12 novembre, meteo permettendo. https://t.co/ONJbJ9hTbE — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 28, 2026



Το υπερωκεάνιο που έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας το 1952

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Ένα ιστορικό υπερωκεάνιο, που είχε καταρρίψει το ρεκόρ ταχύτητας στη διάσχιση του Ατλαντικού πριν από περισσότερα από 70 χρόνια, πρόκειται να βυθιστεί στα ανοιχτά τηςπροκειμένου να μετατραπεί στον μεγαλύτεροστον κόσμο.Πρόκειται για το, μήκους περίπου 305 μέτρων, το οποίο αναμένεται να βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Οκαλούσα στη Φλόριντα.Η επιχείρηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων, δηλαδή 41 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά της πόλης Ντέστιν. Ωστόσο, οι ακριβείς ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.«Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη προς τη δημιουργία ενός μοναδικού πόρου τόσο για το περιβάλλον όσο και για την τουριστική μας βιομηχανία» ανέφεραν οι τοπικές Αρχές σε ανακοίνωσή τους.Το SS United States συνδέθηκε με την ιστορία των υπερατλαντικών ταξιδιών, καθώς το 1952, κατά το παρθενικό του ταξίδι, κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας διάπλου του Ατλαντικού.Παρά τις προσπάθειες οργανώσεων για τη διατήρησή του, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στη διάσωσή του.Η προγραμματισμένη βύθισή του αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της αξιοποίησής του, καθώς οι τοπικές Αρχές επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν νέο τεχνητό ύφαλο, που θα προσφέρει καταφύγιο σε θαλάσσιους οργανισμούς.Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος εκτιμούν ότι το ιστορικό πλοίο θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καταδυτικά αξιοθέατα της περιοχής.Με την πάροδο του χρόνου, η επιφάνειά του αναμένεται να καλυφθεί από θαλάσσιους οργανισμούς, αποτελώντας μέρος ενός δικτύου που περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 500 τεχνητούς υφάλους.Παράλληλα, οι τοπικές αρχές προσδοκούν ότι το SS United States θα προσελκύσει δύτες και επισκέπτες, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.