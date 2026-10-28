Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Θρυλικό υπερωκεάνιο θα βυθιστεί ανοιχτά της Φλόριντα για να γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο
Θρυλικό υπερωκεάνιο θα βυθιστεί ανοιχτά της Φλόριντα για να γίνει ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο
Το SS United States συνδέθηκε με την ιστορία των υπερατλαντικών ταξιδιών, καθώς το 1952, κατά το παρθενικό του ταξίδι, κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας διάπλου του Ατλαντικού
Ένα ιστορικό υπερωκεάνιο, που είχε καταρρίψει το ρεκόρ ταχύτητας στη διάσχιση του Ατλαντικού πριν από περισσότερα από 70 χρόνια, πρόκειται να βυθιστεί στα ανοιχτά της Φλόριντα, προκειμένου να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο στον κόσμο.
Πρόκειται για το SS United States, μήκους περίπου 305 μέτρων, το οποίο αναμένεται να βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Οκαλούσα στη Φλόριντα.
Η επιχείρηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων, δηλαδή 41 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά της πόλης Ντέστιν. Ωστόσο, οι ακριβείς ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Το SS United States συνδέθηκε με την ιστορία των υπερατλαντικών ταξιδιών, καθώς το 1952, κατά το παρθενικό του ταξίδι, κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας διάπλου του Ατλαντικού.
Παρά τις προσπάθειες οργανώσεων για τη διατήρησή του, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στη διάσωσή του.
Η προγραμματισμένη βύθισή του αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της αξιοποίησής του, καθώς οι τοπικές Αρχές επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν νέο τεχνητό ύφαλο, που θα προσφέρει καταφύγιο σε θαλάσσιους οργανισμούς.
Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος εκτιμούν ότι το ιστορικό πλοίο θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καταδυτικά αξιοθέατα της περιοχής.
Με την πάροδο του χρόνου, η επιφάνειά του αναμένεται να καλυφθεί από θαλάσσιους οργανισμούς, αποτελώντας μέρος ενός δικτύου που περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 500 τεχνητούς υφάλους.
Παράλληλα, οι τοπικές αρχές προσδοκούν ότι το SS United States θα προσελκύσει δύτες και επισκέπτες, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.
Πρόκειται για το SS United States, μήκους περίπου 305 μέτρων, το οποίο αναμένεται να βυθιστεί στον Κόλπο του Μεξικού κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις Αρχές της κομητείας Οκαλούσα στη Φλόριντα.
Η επιχείρηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων, δηλαδή 41 χιλιομέτρων, νοτιοδυτικά της πόλης Ντέστιν. Ωστόσο, οι ακριβείς ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
«Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη προς τη δημιουργία ενός μοναδικού πόρου τόσο για το περιβάλλον όσο και για την τουριστική μας βιομηχανία» ανέφεραν οι τοπικές Αρχές σε ανακοίνωσή τους.
🔵#StatiUniti La SS United States diventerà la più grande barriera corallina artificiale al mondo. Varata nel 1952, la nave è lunga circa 300 metri (più grande del Titanic) e sarà affondata nel Golfo del Messico, il 12 novembre, meteo permettendo. https://t.co/ONJbJ9hTbE— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 28, 2026
Το SS United States συνδέθηκε με την ιστορία των υπερατλαντικών ταξιδιών, καθώς το 1952, κατά το παρθενικό του ταξίδι, κατέρριψε το ρεκόρ ταχύτητας διάπλου του Ατλαντικού.
Το υπερωκεάνιο που έσπασε το ρεκόρ ταχύτητας το 1952
Παρά τις προσπάθειες οργανώσεων για τη διατήρησή του, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος αποτέλεσε σημαντικό εμπόδιο στη διάσωσή του.
Η προγραμματισμένη βύθισή του αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο της αξιοποίησής του, καθώς οι τοπικές Αρχές επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν νέο τεχνητό ύφαλο, που θα προσφέρει καταφύγιο σε θαλάσσιους οργανισμούς.
Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος εκτιμούν ότι το ιστορικό πλοίο θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καταδυτικά αξιοθέατα της περιοχής.
Με την πάροδο του χρόνου, η επιφάνειά του αναμένεται να καλυφθεί από θαλάσσιους οργανισμούς, αποτελώντας μέρος ενός δικτύου που περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 500 τεχνητούς υφάλους.
Παράλληλα, οι τοπικές αρχές προσδοκούν ότι το SS United States θα προσελκύσει δύτες και επισκέπτες, ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα