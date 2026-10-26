Για επικίνδυνο παιχνίδι με το Ιράν κατηγορούν οι αντίπαλοί του τον Νετανιάχου παραμονή των εκλογών, σταθερός υποστηρικτής του ο Τραμπ

Ο κύριος αντίπαλός του, Γκάντι Άιζενκοτ, τον προειδοποιεί: «Ούτε καν να προσπαθήσεις να θέσεις τα πολιτικά συμφέροντά σου πάνω από την ασφάλεια του κράτους» - Ο Ίσραελ Κατς διαψεύδει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο στρατό και το πολιτικό επίπεδο