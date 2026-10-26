Εκλογές στο Ισραήλ: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν αδιέξοδο για Νετανιάχου και το «μπλοκ της αλλαγής»
Εκλογές στο Ισραήλ: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν αδιέξοδο για Νετανιάχου και το «μπλοκ της αλλαγής»
Αρκετά μικρότερα κόμματα εμφανίζονται να μένουν εκτός Βουλής - Ο αστάθμητος παράγοντας των Εφέδρων
Στις κάλπες οδηγούνται την προσεχή Τρίτη οι Ισραηλινοί, σε μια διαδικασία, από την οποία μπορεί να προκύψει νέα ηγεσία για τη χώρα. Πάντως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ούτε ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός ούτε το αποκαλούμενο «μπλοκ της αλλαγής», που αντιτίθεται στον Νετανιάχου, εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πλειοψηφία (τουλάχιστον 61 έδρες) στην Κνεσέτ.
Παράλληλα, αρκετά μικρότερα κόμματα εμφανίζονται να μένουν εκτός Βουλής.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει τις έρευνες, από την επομένη της δημοσίευσής τους απαγορεύεται η δημοσιοποίηση νέων δημοσκοπήσεων μέχρι την ανακοίνωση των exit polls, όταν κλείσουν οι κάλπες την Τρίτη, στις 22:00.
Η έρευνα του Channel 13 δίνει 54 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής», 50 στα κόμματα που στηρίζουν τον Νετανιάχου και 16 στα αραβικά κόμματα.
Σε επίπεδο κομμάτων, το Γιασάρ του Άιζενκοτ συγκεντρώνει 22 έδρες, το Λικούντ 19, το Μπ' Γιαχάντ του Ναφτάλι Μπένετ 14 και οι Δημοκράτες 10.
Κάτω από το εκλογικό όριο παραμένουν το κόμμα «Λαός του Ισραήλ» του Όφερ Βίντερ, το κόμμα των Εφέδρων του Γιοάζ Χέντελ και το κόμμα του Υπερορθόδοξου Κοινού του Μότι Λάιτνερ.
Η δημοσκόπηση του Channel 12 δίνει 56 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής» και 50 στον κυβερνητικό συνασπισμό. Η Κοινή Λίστα και το Ράαμ, τα δύο σχήματα με κυρίως αραβική εκλογική βάση, συγκεντρώνουν συνολικά 14 έδρες.
Στην ίδια έρευνα, το Γιασάρ λαμβάνει 23 έδρες, το Λικούντ 21, το Μπ' Γιαχάντ 15 και οι Δημοκράτες 10. Τα κόμματα των Βίντερ, Χέντελ και Λάιτνερ μένουν και πάλι εκτός Κνεσέτ.
Ο επικεφαλής του Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς, έχει δηλώσει ανοιχτός στη συμμετοχή σε κυβέρνηση του «μπλοκ της αλλαγής». Ωστόσο, αρκετά από τα κόμματα που το συγκροτούν, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση μαζί του.
Έτσι, η Kan δίνει 52 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής», 50 στον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό, 14 στα αραβικά κόμματα και τέσσερις στους Εφέδρους.
Αναλυτικά, το Γιασάρ συγκεντρώνει 22 έδρες, το Λικούντ 20, το Μπ' Γιαχάντ 14, η Κοινή Λίστα εννέα και οι Δημοκράτες οκτώ. Τα κόμματα των Βίντερ και Λάιτνερ παραμένουν κάτω από το όριο εισόδου στην Κνεσέτ.
Παράλληλα, αρκετά μικρότερα κόμματα εμφανίζονται να μένουν εκτός Βουλής.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συνοδεύει τις έρευνες, από την επομένη της δημοσίευσής τους απαγορεύεται η δημοσιοποίηση νέων δημοσκοπήσεων μέχρι την ανακοίνωση των exit polls, όταν κλείσουν οι κάλπες την Τρίτη, στις 22:00.
Η έρευνα του Channel 13 δίνει 54 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής», 50 στα κόμματα που στηρίζουν τον Νετανιάχου και 16 στα αραβικά κόμματα.
Σε επίπεδο κομμάτων, το Γιασάρ του Άιζενκοτ συγκεντρώνει 22 έδρες, το Λικούντ 19, το Μπ' Γιαχάντ του Ναφτάλι Μπένετ 14 και οι Δημοκράτες 10.
Κάτω από το εκλογικό όριο παραμένουν το κόμμα «Λαός του Ισραήλ» του Όφερ Βίντερ, το κόμμα των Εφέδρων του Γιοάζ Χέντελ και το κόμμα του Υπερορθόδοξου Κοινού του Μότι Λάιτνερ.
Η δημοσκόπηση του Channel 12 δίνει 56 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής» και 50 στον κυβερνητικό συνασπισμό. Η Κοινή Λίστα και το Ράαμ, τα δύο σχήματα με κυρίως αραβική εκλογική βάση, συγκεντρώνουν συνολικά 14 έδρες.
Στην ίδια έρευνα, το Γιασάρ λαμβάνει 23 έδρες, το Λικούντ 21, το Μπ' Γιαχάντ 15 και οι Δημοκράτες 10. Τα κόμματα των Βίντερ, Χέντελ και Λάιτνερ μένουν και πάλι εκτός Κνεσέτ.
Ο επικεφαλής του Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς, έχει δηλώσει ανοιχτός στη συμμετοχή σε κυβέρνηση του «μπλοκ της αλλαγής». Ωστόσο, αρκετά από τα κόμματα που το συγκροτούν, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση μαζί του.
Ο αστάθμητος παράγοντας των ΕφέδρωνΑνάλογη εικόνα καταγράφει η δημοσκόπηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan, με μία κρίσιμη διαφοροποίηση: το κόμμα των Εφέδρων του Χέντελ εμφανίζεται να περνά το εκλογικό όριο και να εξασφαλίζει τέσσερις έδρες. Ο Χέντελ δεν έχει δεσμευτεί δημοσίως ότι θα στηρίξει κάποιο από τα δύο στρατόπεδα.
Έτσι, η Kan δίνει 52 έδρες στο «μπλοκ της αλλαγής», 50 στον σημερινό κυβερνητικό συνασπισμό, 14 στα αραβικά κόμματα και τέσσερις στους Εφέδρους.
Αναλυτικά, το Γιασάρ συγκεντρώνει 22 έδρες, το Λικούντ 20, το Μπ' Γιαχάντ 14, η Κοινή Λίστα εννέα και οι Δημοκράτες οκτώ. Τα κόμματα των Βίντερ και Λάιτνερ παραμένουν κάτω από το όριο εισόδου στην Κνεσέτ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα