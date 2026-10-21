Η Ρωσία πρόθυμη για τριμερή με ΗΠΑ και Ουκρανία, λέει σύμβουλος του Πούτιν
Η Ρωσία πρόθυμη για τριμερή με ΗΠΑ και Ουκρανία, λέει σύμβουλος του Πούτιν
Οι τελευταίες συνομιλίες ανάμεσα στις τρεις πλευρές είχαν γίνει τον Φεβρουάριο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ότι η χώρα του είναι κατ’ αρχήν πρόθυμη να ξαναρχίσει τον Νοέμβριο τις συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ.
Όπως επισημαίνει το Reuters, o Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο προτεινόμενος νέος γύρος συνομιλιών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην «οικοδόμηση ενός συστήματος ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης».
Οι τελευταίες συνομιλίες ανάμεσα στις τρεις πλευρές είχαν γίνει τον Φεβρουάριο.
Ο νέος γύρος των συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι «περίπου στα μέσα Νοεμβρίου», δήλωσε ο Ουσακόφ στο τηλεοπτικό κανάλι Vesti.
Ο Ουσάκοφ είπε ακόμη ότι ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Πούτιν για τις συνομιλίες που είχε χθες στο Όσλο, όπου ο Αμερικανός απεσταλμένος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και τον πρόεδρο της Φινλανδίας.
Ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ «επισημάνε ορισμένες νέες προσεγγίσεις, νέα σημεία στις θέσεις των Ευρωπαίων και του Κιέβου, αν και δεν περιείχαν πολλά στοιχεία που να είναι χρήσιμα στο πλαίσιο της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης».
Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός απεσταλμένος συζητούσαν για τρεις ώρες την εφαρμογή της συμφωνίας της 9ης Οκτωβρίου μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις προμήθειες ρωσικού ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.
Συζητήθηκε επίσης η κρίση στο Ιράν, είπε ο Ουσάκοφ.
«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι οι δυνατότητες της διπλωματίας απέχουν πολύ από το να έχουν εξαντληθεί και ότι είναι τόσο δυνατό όσο και απαραίτητο να επιτευχθούν συμφωνίες με την Τεχεράνη, η οποία αποτελεί στρατηγικό μας εταίρο», δήλωσε ο Ρώσος σύμβουλος για να επισημάνει ότι «η Ρωσία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικών και διπλωματικών λύσεων στο ιρανικό ζήτημα».
Όπως επισημαίνει το Reuters, o Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο προτεινόμενος νέος γύρος συνομιλιών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην «οικοδόμηση ενός συστήματος ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος της σύγκρουσης».
Οι τελευταίες συνομιλίες ανάμεσα στις τρεις πλευρές είχαν γίνει τον Φεβρουάριο.
Ο νέος γύρος των συνομιλιών ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι «περίπου στα μέσα Νοεμβρίου», δήλωσε ο Ουσακόφ στο τηλεοπτικό κανάλι Vesti.
Ο Ουσάκοφ είπε ακόμη ότι ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Πούτιν για τις συνομιλίες που είχε χθες στο Όσλο, όπου ο Αμερικανός απεσταλμένος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας και τον πρόεδρο της Φινλανδίας.
Ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ «επισημάνε ορισμένες νέες προσεγγίσεις, νέα σημεία στις θέσεις των Ευρωπαίων και του Κιέβου, αν και δεν περιείχαν πολλά στοιχεία που να είναι χρήσιμα στο πλαίσιο της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης».
Νωρίτερα σήμερα Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός απεσταλμένος συζητούσαν για τρεις ώρες την εφαρμογή της συμφωνίας της 9ης Οκτωβρίου μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις προμήθειες ρωσικού ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.
Συζητήθηκε επίσης η κρίση στο Ιράν, είπε ο Ουσάκοφ.
«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι οι δυνατότητες της διπλωματίας απέχουν πολύ από το να έχουν εξαντληθεί και ότι είναι τόσο δυνατό όσο και απαραίτητο να επιτευχθούν συμφωνίες με την Τεχεράνη, η οποία αποτελεί στρατηγικό μας εταίρο», δήλωσε ο Ρώσος σύμβουλος για να επισημάνει ότι «η Ρωσία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να συνεχίσει να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικών και διπλωματικών λύσεων στο ιρανικό ζήτημα».
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