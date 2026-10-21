Βήμα για την ειρήνη ο Ζελένσκι: Λέμε «ναι» στο «πάγωμα» του πολέμου στις σημερινές εδαφικές γραμμές για να πάμε σε συνομιλίες
Βήμα για την ειρήνη ο Ζελένσκι: Λέμε «ναι» στο «πάγωμα» του πολέμου στις σημερινές εδαφικές γραμμές για να πάμε σε συνομιλίες
Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για «πάγωμα» που θα σταματήσει τους σκοτωμούς και όχι για οριστική διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος - Παράλληλα, ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας από τους Ευρωπαίους και τις ΗΠΑ
Υποχωρητικός, μετά από καιρό, έδειξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο θέμα των προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, σημειώνοντας πως θα μπορούσε να αποδεχθεί «πάγωμα» του πολέμου στις σημερινές γραμμές του μετώπου, αφήνοντας προσωρινά υπό ρωσικό έλεγχο τα εδάφη που κατέχει σήμερα η Μόσχα, όσο θα συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends», ο Ζελένσκι ρωτήθηκε εάν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα σταματούσε ουσιαστικά τις μάχες στα σημερινά μέτωπα.
«Θα δεχόσασταν μια ειρηνευτική συμφωνία που θα πάγωνε τα πάντα όπως είναι τώρα, με την Ουκρανία να διατηρεί το 75% ή και περισσότερο του εδάφους της;» ήταν η ερώτηση που του τέθηκε.
«Ναι», απάντησε ο Ζελένσκι. «Αυτή τη στιγμή πρέπει να παγώσουμε την κατάσταση και νομίζω ότι αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».
«Το αποκαλούμε κατάπαυση του πυρός ή “σταματήστε τους σκοτωμούς”, όπως το αποκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάγωμα και σταμάτημα», πρόσθεσε.
«Δεν κερδίζουν (οι Ρώσοι) στο πεδίο της μάχης. Γι’ αυτό θέλουν να ασκήσουν κάθε είδους πίεση πάνω μας για να μας διώξουν από τη γη μας. Δεν είναι δίκαιο. Δεν μπορούμε απλά να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας, τα σπίτια μας. Πρόκειται για τα παιδιά μας. Γι’ αυτό λέμε να παραμείνουμε εκεί που βρισκόμαστε. Ας στραφούμε στη διπλωματία. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, η εκεχειρία που πρότεινε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
«Αυτό είναι, φυσικά, το ελάχιστο που χρειαζόμαστε σήμερα από τη Ρωσία. Στη συνέχεια θα απευθυνθούμε στον πρόεδρο και στους Ευρωπαίους και θα ζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας», είπε.
«Το σημαντικότερο είναι η ειρήνη, αλλά και η ασφάλεια της ειρήνης», συνέχισε. «Να μην υπάρχει ο φόβος ότι θα επιστρέψει η κατοχή, ότι θα επιστρέψει η επιθετικότητα, ότι θα επιστρέψουν οι σκοτωμοί. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό και γι’ αυτό χρειαζόμαστε πάγωμα των μαχών και συνομιλίες».
Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα χρειαστεί «εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες» αλλά και στήριξη από τους εταίρους του για την ανοικοδόμηση και την επανεκκίνηση της χώρας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ιδέα να σταματήσουν οι μάχες στις υπάρχουσες γραμμές του μετώπου, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί τον έλεγχο επιπλέον ουκρανικών εδαφών, μεταξύ των οποίων και περιοχές του Ντονέτσκ που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.
Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά τόσο ως προς το τελικό καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών όσο και ως προς τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει ένα μεταπολεμικό σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας.
Η Μόσχα εξακολουθεί επίσης να αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ το Κίεβο ζητεί από την Ουάσινγκτον και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμευτικές εγγυήσεις απέναντι στο ενδεχόμενο νέας ρωσικής επίθεσης.
Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την επιστροφή εκατομμυρίων Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα εξαιτίας του πολέμου. «Χρειαζόμαστε 9,5 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται διασκορπισμένοι παντού», είπε. «Τους χρειαζόμαστε να επιστρέψουν στην Ουκρανία, να ζήσουν εδώ και να ξαναχτίσουν τη χώρα τους».
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends», ο Ζελένσκι ρωτήθηκε εάν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα σταματούσε ουσιαστικά τις μάχες στα σημερινά μέτωπα.
«Θα δεχόσασταν μια ειρηνευτική συμφωνία που θα πάγωνε τα πάντα όπως είναι τώρα, με την Ουκρανία να διατηρεί το 75% ή και περισσότερο του εδάφους της;» ήταν η ερώτηση που του τέθηκε.
«Ναι», απάντησε ο Ζελένσκι. «Αυτή τη στιγμή πρέπει να παγώσουμε την κατάσταση και νομίζω ότι αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».
«Το αποκαλούμε κατάπαυση του πυρός ή “σταματήστε τους σκοτωμούς”, όπως το αποκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάγωμα και σταμάτημα», πρόσθεσε.
NEW: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tells @kilmeade he would accept a peace deal that freezes the war along the current frontlines, calling it a realistic way to stop the fighting.— Fox News (@FoxNews) October 21, 2026
He says Ukraine would then seek security guarantees from President Trump and European… pic.twitter.com/OkvCdsAuNC
«Δεν κερδίζουν (οι Ρώσοι) στο πεδίο της μάχης. Γι’ αυτό θέλουν να ασκήσουν κάθε είδους πίεση πάνω μας για να μας διώξουν από τη γη μας. Δεν είναι δίκαιο. Δεν μπορούμε απλά να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας, τα σπίτια μας. Πρόκειται για τα παιδιά μας. Γι’ αυτό λέμε να παραμείνουμε εκεί που βρισκόμαστε. Ας στραφούμε στη διπλωματία. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, η εκεχειρία που πρότεινε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ζητά εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και ΕυρώπηΟ Ζελένσκι έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει ότι μια τέτοια διακοπή των εχθροπραξιών θα αποτελούσε μόνο το πρώτο βήμα και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο επανάληψης του πολέμου από τη Ρωσία.
«Αυτό είναι, φυσικά, το ελάχιστο που χρειαζόμαστε σήμερα από τη Ρωσία. Στη συνέχεια θα απευθυνθούμε στον πρόεδρο και στους Ευρωπαίους και θα ζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας», είπε.
«Το σημαντικότερο είναι η ειρήνη, αλλά και η ασφάλεια της ειρήνης», συνέχισε. «Να μην υπάρχει ο φόβος ότι θα επιστρέψει η κατοχή, ότι θα επιστρέψει η επιθετικότητα, ότι θα επιστρέψουν οι σκοτωμοί. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό και γι’ αυτό χρειαζόμαστε πάγωμα των μαχών και συνομιλίες».
Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα χρειαστεί «εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες» αλλά και στήριξη από τους εταίρους του για την ανοικοδόμηση και την επανεκκίνηση της χώρας.
Η πίεση Τραμπ για συμφωνίαΟι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς το Κίεβο για την επίτευξη συμφωνίας με τη Μόσχα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ιδέα να σταματήσουν οι μάχες στις υπάρχουσες γραμμές του μετώπου, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί τον έλεγχο επιπλέον ουκρανικών εδαφών, μεταξύ των οποίων και περιοχές του Ντονέτσκ που δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.
Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά τόσο ως προς το τελικό καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών όσο και ως προς τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει ένα μεταπολεμικό σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας.
Η Μόσχα εξακολουθεί επίσης να αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ το Κίεβο ζητεί από την Ουάσινγκτον και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμευτικές εγγυήσεις απέναντι στο ενδεχόμενο νέας ρωσικής επίθεσης.
«Πάγωμα» του μετώπου, όχι οριστική παραχώρηση εδαφώνΟ Ζελένσκι παρουσίασε το «πάγωμα» της σημερινής γραμμής του μετώπου ως έναν τρόπο μετάβασης από τις μάχες στις διαπραγματεύσεις και όχι ως οριστική διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος.
Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την επιστροφή εκατομμυρίων Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα εξαιτίας του πολέμου. «Χρειαζόμαστε 9,5 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται διασκορπισμένοι παντού», είπε. «Τους χρειαζόμαστε να επιστρέψουν στην Ουκρανία, να ζήσουν εδώ και να ξαναχτίσουν τη χώρα τους».
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