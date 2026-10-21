Βήμα για την ειρήνη ο Ζελένσκι: Λέμε «ναι» στο «πάγωμα» του πολέμου στις σημερινές εδαφικές γραμμές για να πάμε σε συνομιλίες

Ζητά εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη

Η πίεση Τραμπ για συμφωνία

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«Πάγωμα» του μετώπου, όχι οριστική παραχώρηση εδαφών

Υποχωρητικός, μετά από καιρό, έδειξε οστο θέμα των προϋποθέσεων που θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, σημειώνοντας πως θα μπορούσε να αποδεχθεί «» του πολέμου στις σημερινές γραμμές του μετώπου, αφήνοντας προσωρινά υπό ρωσικό έλεγχο τα εδάφη που κατέχει σήμερα η Μόσχα, όσο θα συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις.Σε συνέντευξή του στην εκπομπήρωτήθηκε εάν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα σταματούσε ουσιαστικά τις μάχες στα σημερινά μέτωπα.ήταν η ερώτηση που του τέθηκε.«Ναι», απάντησε ο. «Αυτή τη στιγμή πρέπει να παγώσουμε την κατάσταση και νομίζω ότι αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».«Το αποκαλούμε κατάπαυση του πυρός ή “σταματήστε τους σκοτωμούς”, όπως το αποκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάγωμα και σταμάτημα», πρόσθεσε.«Δεν κερδίζουν (οι Ρώσοι) στο πεδίο της μάχης. Γι’ αυτό θέλουν να ασκήσουν κάθε είδους πίεση πάνω μας για να μας διώξουν από τη γη μας. Δεν είναι δίκαιο. Δεν μπορούμε απλά να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας, τα σπίτια μας. Πρόκειται για τα παιδιά μας. Γι’ αυτό λέμε να παραμείνουμε εκεί που βρισκόμαστε. Ας στραφούμε στη διπλωματία. Είναι μια εξαιρετική ιδέα, η εκεχειρία που πρότεινε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.έσπευσε ωστόσο να διευκρινίσει ότι μια τέτοια διακοπή των εχθροπραξιών θα αποτελούσε μόνο το πρώτο βήμα και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο επανάληψης του πολέμου από τη Ρωσία.«Αυτό είναι, φυσικά, το ελάχιστο που χρειαζόμαστε σήμερα από τη Ρωσία. Στη συνέχεια θα απευθυνθούμε στον πρόεδρο και στους Ευρωπαίους και θα ζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας», είπε.«Το σημαντικότερο είναι η ειρήνη, αλλά και η ασφάλεια της ειρήνης», συνέχισε. «Να μην υπάρχει ο φόβος ότι θα επιστρέψει η κατοχή, ότι θα επιστρέψει η επιθετικότητα, ότι θα επιστρέψουν οι σκοτωμοί. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό και γι’ αυτό χρειαζόμαστε πάγωμα των μαχών και συνομιλίες».Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα χρειαστείαλλά και στήριξη από τους εταίρους του για την ανοικοδόμηση και την επανεκκίνηση της χώρας.Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν την ώρα που οεντείνει την πίεση προς το Κίεβο για την επίτευξη συμφωνίας με τη Μόσχα.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ιδέα να σταματήσουν οι μάχες στις υπάρχουσες γραμμές του μετώπου, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να απαιτεί τον έλεγχο επιπλέον ουκρανικών εδαφών, μεταξύ των οποίων και περιοχές τουπου δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά τόσο ως προς το τελικό καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών όσο και ως προς τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει ένα μεταπολεμικό σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας.εξακολουθεί επίσης να αντιτίθεται στην ένταξη της Ουκρανίας στο, ενώ το Κίεβο ζητεί από τηνκαι τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμευτικές εγγυήσεις απέναντι στο ενδεχόμενο νέας ρωσικής επίθεσης.Ο Ζελένσκι παρουσίασε το «» της σημερινής γραμμής του μετώπου ως έναν τρόπο μετάβασης από τις μάχες στις διαπραγματεύσεις και όχι ως οριστική διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος.Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την επιστροφή εκατομμυρίων Ουκρανών που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα εξαιτίας του πολέμου. «Χρειαζόμαστε 9,5 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται διασκορπισμένοι παντού», είπε. «Τους χρειαζόμαστε να επιστρέψουν στην Ουκρανία, να ζήσουν εδώ και να ξαναχτίσουν τη χώρα τους».