Η Ρωσία διαθέτει ως και 700 βαλλιστικούς και 6.200 drones, έτοιμα να χτυπήσουν την Ουκρανία

Ως και 10.000 drones τον μήνα παράγουν τα ρωσικά εργοστάσια, ενώ η Μόσχα αναβαθμίζει και τα χαρακτηριστικά των βαλλιστικών της πυραύλων, σύμφωνα με στοιχεία από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας

Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων, παραμένει το οπλοστάσιο της Ρωσίας, ενδεικτικό της δυνατότητας που διαθέτει - παρά τις οικονομικές δυσκολίες μετά από 4,5 χρόνια πολέμου - να το ανανεώνει. Σήμερα, όπως εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες του στρατού της Ουκρανίας, η Μόσχα έχει συγκεντρώσει έως και 700 βαλλιστικούς πυραύλους, αρκετές χιλιάδες πυραύλους cruise και περισσότερα από 6.000 επιθετικά drones, που είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για νέα πλήγματα.



Τα στοιχεία, τα οποία δόθηκαν από την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) στην ουκρανική ιστοσελίδα NV, δείχνουν ότι η Μόσχα εξακολουθεί να αυξάνει την παραγωγή οπλικών συστημάτων, διατηρώντας παράλληλα σημαντικά αποθέματα που της επιτρέπουν να συνεχίζει τις επιθέσεις σε βάθος χρόνου.



10.000 μονάδες, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών drones αλλά και drones-δολωμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται με στόχο να φέρουν στα όριά της την ουκρανική αεράμυνα.



Η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή πυραύλων Σύμφωνα με την HUR, η Ρωσία διαθέτει σήμερα περίπου 115 βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M και μπορεί να παράγει έως 65 τον μήνα.



Η Μόσχα αναπτύσσει επίσης μια αναβαθμισμένη έκδοση του συγκεκριμένου συστήματος, με εκτιμώμενο βεληνεκές από 550 έως 700 χιλιόμετρα, έναντι των περίπου 500 χιλιομέτρων της σημερινής έκδοσης.



Kh-101 εξακολουθούν να αποτελούν βασικό όπλο στις μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, με τη μηνιαία παραγωγή τους να ξεπερνά τους 80 πυραύλους.



Η Ρωσία διαθέτει επίσης περισσότερους από 450 πυραύλους cruise Kalibr, οι οποίοι εκτοξεύονται από τη θάλασσα, και παράγει περίπου 29 τον μήνα. Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, η αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αεράμυνας έχει αναγκάσει τη Ρωσία να διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των νεοπαραγόμενων Kalibr στα στρατηγικά της αποθέματα και να τους χρησιμοποιεί για τον εξοπλισμό των στόλων της.



Στο ρωσικό οπλοστάσιο περιλαμβάνονται επίσης έως και 400 πύραυλοι RM-48U, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί από τα συστήματα αεράμυνας S-300PM και S-400 ώστε να χρησιμοποιούνται για πλήγματα εναντίον επίγειων στόχων. Η Ρωσία παράγει περίπου 40 τέτοιους πυραύλους τον μήνα.



Κλείσιμο 600 αναβαθμισμένους αντιπλοϊκούς πυραύλους Oniks, με αυξημένο βεληνεκές και ισχυρότερες κεφαλές. Περισσότεροι από 55 κατασκευάστηκαν κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026.



Στα αποθέματά της περιλαμβάνονται ακόμη περισσότεροι από 120 υπερηχητικοί πύραυλοι Zircon. Η παραγωγή τους, ωστόσο, παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς από τις αρχές του έτους έχουν κατασκευαστεί λίγο περισσότεροι από 30.



Σύμφωνα με την HUR, η Ρωσία έχει αναστείλει προσωρινά την παραγωγή των αεροεκτοξευόμενων βαλλιστικών πυραύλων Kinzhal εξαιτίας της μη ικανοποιητικής ακρίβειάς τους, μεταφέροντας μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας σε συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους.



Η Ρωσία παράγει 10.000 drones τον μήνα Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι μεγάλης εμβέλειας στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Αλαμπούγκα του Ταταρστάν.



Γεμάτο παρά τις διαδοχικές επιθέσεις που πραγματοποιεί, σχεδόν καθημερινά, σε βάρος τουκαι άλλων ουκρανικών πόλεων, παραμένει το οπλοστάσιο της Ρωσίας, ενδεικτικό της δυνατότητας που διαθέτει - παρά τις οικονομικές δυσκολίες μετά από 4,5 χρόνια πολέμου - να το ανανεώνει. Σήμερα, όπως εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες του στρατού της Ουκρανίας, η Μόσχα έχει συγκεντρώσει έως καιαρκετές χιλιάδες πυραύλους cruise και περισσότερα από, που είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν για νέα πλήγματα.Τα στοιχεία, τα οποία δόθηκαν από την Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών της Ουκρανίας () στην ουκρανική ιστοσελίδα, δείχνουν ότι ηεξακολουθεί να αυξάνει την παραγωγή οπλικών συστημάτων, διατηρώντας παράλληλα σημαντικά αποθέματα που της επιτρέπουν να συνεχίζει τις επιθέσεις σε βάθος χρόνου.Η μηνιαία παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρωσία έχει φτάσει τις, συμπεριλαμβανομένων επιθετικών drones αλλά και drones-δολωμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται με στόχο να φέρουν στα όριά της την ουκρανική αεράμυνα.Σύμφωνα με την, η Ρωσία διαθέτει σήμερα περίπου 115 βαλλιστικούς πυραύλουςκαι μπορεί να παράγει έωςτον μήνα.Η Μόσχα αναπτύσσει επίσης μια αναβαθμισμένη έκδοση του συγκεκριμένου συστήματος, με εκτιμώμενο βεληνεκές από 550 έως 700 χιλιόμετρα, έναντι των περίπου 500 χιλιομέτρων της σημερινής έκδοσης.Οι πύραυλοι cruiseεξακολουθούν να αποτελούν βασικό όπλο στις μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, με τη μηνιαία παραγωγή τους να ξεπερνά τουςΗ Ρωσία διαθέτει επίσης περισσότερους απόοι οποίοι εκτοξεύονται από τη θάλασσα, και παράγει περίπουτον μήνα. Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, η αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αεράμυνας έχει αναγκάσει τη Ρωσία να διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των νεοπαραγόμενων Kalibr στα στρατηγικά της αποθέματα και να τους χρησιμοποιεί για τον εξοπλισμό των στόλων της.Στο ρωσικό οπλοστάσιο περιλαμβάνονται επίσης έως και, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί από τα συστήματα αεράμυναςκαιώστε να χρησιμοποιούνται για πλήγματα εναντίον επίγειων στόχων. Η Ρωσία παράγει περίπου 40 τέτοιους πυραύλους τον μήνα.Η Μόσχα διαθέτει περισσότερους απόαναβαθμισμένους αντιπλοϊκούς πυραύλους, με αυξημένο βεληνεκές και ισχυρότερες κεφαλές. Περισσότεροι από 55 κατασκευάστηκαν κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026.Στα αποθέματά της περιλαμβάνονται ακόμη περισσότεροι από 120 υπερηχητικοί πύραυλοι Zircon. Η παραγωγή τους, ωστόσο, παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς από τις αρχές του έτους έχουν κατασκευαστεί λίγο περισσότεροι από 30.Σύμφωνα με την, η Ρωσία έχει αναστείλει προσωρινά την παραγωγή των αεροεκτοξευόμενων βαλλιστικών πυραύλωνεξαιτίας της μη ικανοποιητικής ακρίβειάς τους, μεταφέροντας μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας σε συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους.Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι μεγάλης εμβέλειας στην Ειδική Οικονομική Ζώνητου

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η κρατική παραγγελία για επιθετικά drones Geran και drones-δολώματα έχει ξεπεράσει φέτος τις 100.000 μονάδες.



Η Ρωσία διατηρεί αυτή τη στιγμή επιχειρησιακό απόθεμα περίπου 6.200 drones Geran διαφόρων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων που κινούνται με κινητήρες τζετ.



Από το καλοκαίρι, η Μόσχα έχει επικεντρωθεί στην παραγωγή των Geran-4 και Geran-5 με κινητήρες τζετ, κατασκευάζοντας έως και 4.000 μονάδες τον μήνα. Παράλληλα, συνεχίζει να παράγει έως 2.000 drones Geran-2 τον μήνα, καθώς και εκατοντάδες φθηνότερα drones-δολώματα Gerbera, τα οποία κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ και αφρώδη υλικά.



Τα drones-δολώματα έχουν ως στόχο να εξαντλούν τους πόρους της ουκρανικής αεράμυνας και να βοηθούν τη Ρωσία να εντοπίζει τις θέσεις των ουκρανικών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων.



Σύμφωνα με την HUR, η αυξανόμενη παραγωγή drones αποτελεί μέρος μιας συστηματικής ρωσικής στρατηγικής για την εξάντληση της ουκρανικής αεράμυνας μέσω επαναλαμβανόμενων επιθέσεων.



Η Μόσχα συνεχίζει να διευρύνει το οπλοστάσιό της Οι τελευταίες εκτιμήσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά προειδοποιήσεων των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα της Ρωσίας να διατηρήσει σε βάθος χρόνου την εκστρατεία πυραυλικών επιθέσεων.



Τον Ιούνιο, η HUR είχε αναφέρει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εκτοξεύει έως και 100 βαλλιστικούς πυραύλους τον μήνα χωρίς να εξαντλεί τα βασικά της αποθέματα.



Τον Αύγουστο, ο αναπληρωτής επικεφαλής της HUR, Βαντίμ Σκιμπίτσκι δήλωσε ότι το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα υπερέβαινε τους στόχους παραγωγής πυραύλων κατά 110%-120%, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται παύση των επιθέσεων.



Τον Σεπτέμβριο, ο Σκιμπίτσκι ανέφερε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ολοκληρώσει έως το τέλος του 2026 τις δοκιμές ενός νέου βαλλιστικού πυραύλου με βεληνεκές έως 800 χιλιόμετρα.