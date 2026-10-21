Ξεκινά η εφαρμογή της ενεργειακής συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν: Αναχωρεί αύριο για τις ΗΠΑ το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ρωσικού ντίζελ

Σταδιακή επανέναρξη των ρωσικών εξαγωγών

Η συνομιλία Πούτιν - Τραμπ

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Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο τελικό στάδιο της οριστικοποίησης συμβολαίων για την προμήθεια ντίζελ, με το πρώτο δεξαμενόπλοιο που θα μεταφέρει 40.000 τόνους ρωσικού καυσίμου να αναχωρεί για τις ΗΠΑ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ και επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, κατά τη συνάντησή του με τον Στιβ Γουίτκοφ, και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.«Το πρώτο δεξαμενόπλοιο είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι αύριο, στις 22 του μήνα, με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Νόβακ, διευκρινίζοντας ότι θα μεταφέρει 40.000 τόνους ντίζελ.«Και στη συνέχεια, φυσικά, θα ακολουθήσουν οι επόμενες παρτίδες. Όπως συμφώνησαν οι δύο ηγέτες, θα καλύψουμε τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών στον βαθμό που μας το επιτρέπουν οι δυνατότητές μας», πρόσθεσε.Σύμφωνα με τον Νόβακ, η διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβολαίων βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.Ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ακόμη ότι η Μόσχα επαναρχίζει τις εξαγωγές ντίζελ με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες των διυλιστηρίων της, ενώ οι παραδόσεις προς άλλες χώρες αργότερα μέσα στο έτος θα εξαρτηθούν επίσης από τη διαθέσιμη δυναμικότητα.«Αυτή τη στιγμή δεν επαναφέρουμε τις εξαγωγές στο σύνολο της δυναμικότητάς μας, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες των διυλιστηρίων μας. Επομένως, εάν προβλέπεται να φτάσουμε σε πλήρη δυναμικότητα μόνο έως το τέλος του έτους, τότε και οι άλλες χώρες θα αρχίσουν να λαμβάνουν τις ποσότητες που λάμβαναν προηγουμένως», δήλωσε.«Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο μπορούμε να διαθέσουμε πέραν των αναγκών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω ότι και άλλες χώρες θα λάβουν ντίζελ», πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους προορισμούς των ρωσικών εξαγωγών.Στις 9 Οκτωβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία συζήτησαν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της προμήθειας πετρελαϊκών προϊόντων.Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Μόσχα επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να προμηθεύει με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα τόσο τις ΗΠΑ όσο και τις διεθνείς αγορές.Ο Νόβακ είχε δηλώσει στο TASS ότι η Ρωσία αρχίζει νωρίτερα από το προγραμματισμένο να αίρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ και είναι έτοιμη να διαθέσει 300.000 τόνους τον Οκτώβριο, 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ένα εκατομμύριο τόνους τον Δεκέμβριο.Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι στη συνέχεια ο όγκος των εξαγωγών να αυξηθεί σταδιακά έως και στα 3 εκατομμύρια τόνους τον μήνα.