Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, του το ζήτησε χθες ο Τραμπ

Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός Αμερικανού που είχε αιχμαλωτιστεί πριν από χρόνια από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.



Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία.



Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού, έπειτα από το



Αργότερα, συναντήθηκε και ο ίδιος με τον Χάμπαρντ.







Θυμίζεται πως ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014. ανακοίνωσε την απελευθέρωση τουενός Αμερικανού που είχε αιχμαλωτιστεί πριν από χρόνια από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία., ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού, έπειτα από το χθεσινό αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ Αργότερα, συναντήθηκε και ο ίδιος με τονΘυμίζεται πως ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανόσε φυλάκισηφυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταντο μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.

Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.





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Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.Ο Χάμπαρντ, ένας συνταξιούχος δάσκαλος, μεγάλωσε στο Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και στην Εθνοφρουρά, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times.Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Αγγλικά και έζησε στην Ιαπωνία για 25 χρόνια, όπου δίδασκε Αγγλικά, πριν μετακομίσει στην Κύπρο και, στη συνέχεια, το 2014, στο Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας με μια Ουκρανή σύντροφο, σύμφωνα με την αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ.