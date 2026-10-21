Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, του το ζήτησε χθες ο Τραμπ
Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, του το ζήτησε χθες ο Τραμπ
Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού - Είχε καταδικάσει το 2024 σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ, ενός Αμερικανού που είχε αιχμαλωτιστεί πριν από χρόνια από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.
Ο Πούτιν ανέφερε ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία.
Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού, έπειτα από το χθεσινό αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.
Αργότερα, συναντήθηκε και ο ίδιος με τον Χάμπαρντ.
Θυμίζεται πως ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.
Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
Ο Χάμπαρντ, ένας συνταξιούχος δάσκαλος, μεγάλωσε στο Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και στην Εθνοφρουρά, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times.
Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Αγγλικά και έζησε στην Ιαπωνία για 25 χρόνια, όπου δίδασκε Αγγλικά, πριν μετακομίσει στην Κύπρο και, στη συνέχεια, το 2014, στο Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας με μια Ουκρανή σύντροφο, σύμφωνα με την αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ.
Ο Πούτιν ανέφερε ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία.
Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού, έπειτα από το χθεσινό αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.
Αργότερα, συναντήθηκε και ο ίδιος με τον Χάμπαρντ.
NEW: U.S. envoy Steve Witkoff meets with American Stephen Hubbard following his release from a Russian prison.— Fox News (@FoxNews) October 21, 2026
Hubbard had been detained since 2022 and was convicted by a Russian court of fighting as a mercenary for Ukraine, allegations Hubbard denied through his U.S.-based… pic.twitter.com/Qn28Qo3owf
Θυμίζεται πως ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.
Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
Ο Χάμπαρντ, ένας συνταξιούχος δάσκαλος, μεγάλωσε στο Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν και υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και στην Εθνοφρουρά, σύμφωνα με στρατιωτικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times.
Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στα Αγγλικά και έζησε στην Ιαπωνία για 25 χρόνια, όπου δίδασκε Αγγλικά, πριν μετακομίσει στην Κύπρο και, στη συνέχεια, το 2014, στο Ίζιουμ της ανατολικής Ουκρανίας με μια Ουκρανή σύντροφο, σύμφωνα με την αδελφή του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ.
Η Φοξ δήλωσε στο Reuters το 2024 ότι ο Χάμπαρντ ζούσε με σύνταξη περίπου 300 δολαρίων το μήνα και είχε ελάχιστες σχέσεις με τους ντόπιους. Τα αδέλφια μίλησαν για τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2021.
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