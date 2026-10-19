BBC: Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση Μακρόν - Τα τέσσερα μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Πάνω από μισό εκατομμύριο διαδηλωτές και περίπου 1.500 κατεστραμμένες επιχειρήσεις

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Σε κατάσταση βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής κρίσης έχει περιέλθει η Γαλλία, μετά από ένα σαββατοκύριακο εκτεταμένων επεισοδίων, λεηλασιών και καταστροφών, που συγκαταλέγονται στις σοβαρότερες εκδηλώσεις κοινωνικής αναταραχής στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Με τις εικόνες από φλεγόμενα δημόσια κτίρια, κατεστραμμένα καταστήματα και συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία να έχουν προκαλέσει σοκ, ο πρωθυπουργόςσυγκάλεσε τη Δευτέρα έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.Η κυβέρνησηβρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς τίθενται σοβαρά ερωτήματα για την προετοιμασία των δυνάμεων ασφαλείας, την αδυναμία αποτροπής των εκτεταμένων καταστροφών και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η κοινωνική οργή που πυροδότησε τις κινητοποιήσεις.Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος προσπαθεί να περιορίσει τις πολιτικές συνέπειες, έχοντας ήδη απορρίψει την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών,, και ενώ η χώρα προετοιμάζεται για νέο γύρο μαζικών διαδηλώσεων στιςΤο Μέγαρο των Ηλυσίων ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι ο υπουργός Εσωτερικώνεπιχείρησε να υποβάλει την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την έκταση των επεισοδίων. Ωστόσο, οδεν την αποδέχθηκε. Αντίθετα, του ζήτησε να εξετάσει άμεσα με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια στους γαλλικούς δρόμους και να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για τις λεηλασίες και τις καταστροφές του σαββατοκύριακου θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από πολιτικούς αντιπάλους, ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που καταλογίζουν στο υπουργείο Εσωτερικών ανεπαρκή προετοιμασία και περιορισμένη αστυνομική παρουσία ενόψει των πολλαπλών, προγραμματισμένων κινητοποιήσεων του Σαββάτου.Στο επίκεντρο των επικρίσεων βρίσκεται το γεγονός ότι, παρά την εκ των προτέρων γνώση για τις διαδηλώσεις, οι αρχές δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη γενικευμένη βία σε πολλές περιοχές της χώρας.Η πρόεδρος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης,δήλωσε ότι επιθυμεί τη διενέργεια έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποια λάθη έγιναν.Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου συγκέντρωσαν περισσότερους από, οι οποίοι διαμαρτύρονταν κυρίως για την αύξηση του κόστους ζωής και τη διαρκώς δυσκολότερη πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας εκπαίδευσης.Η μεγάλη πλειονότητα των συγκεντρώσεων εξελίχθηκε αρχικά ειρηνικά. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε δραματικά όταν εμφανίστηκαν ομάδες μασκοφόρων, ντυμένων στα μαύρα, καθώς και άτομα που προχώρησαν σε βανδαλισμούς και επιθέσεις.Ακολούθησαν εκτεταμένες συγκρούσεις, λεηλασίες καταστημάτων και καταστροφές δημόσιων και ιδιωτικών περιουσιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταδίδονται, περίπου 1.500 καταστήματα και επιχειρήσεις λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν καταστροφές.Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τα πλήθη με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν αστυνομικοί να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι το Σάββατο τραυματίστηκαν περίπουεκ των οποίων επτά σοβαρά.Οι εικόνες από τις συγκρούσεις, τα φλεγόμενα κτίρια και τις κατεστραμμένες επιχειρήσεις προκάλεσαν έντονη ανησυχία στη γαλλική κοινωνία, επαναφέροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε εκτεταμένα επεισόδια.