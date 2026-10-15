Αποκαταστάθηκε πλήρως το Starlink στην Ουκρανία, λέει το Axios: Το Κίεβο χτύπησε ξανά ρωσικό διυλιστήριο
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Αποκαταστάθηκε πλήρως το Starlink στην Ουκρανία, λέει το Axios: Το Κίεβο χτύπησε ξανά ρωσικό διυλιστήριο

Το Κίεβο άρχισε ξανά τις επιθέσεις, παρά το αίτημα Τραμπ, επειδή η Ρωσία συνέχισε να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές - Άγνωστο αν ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τον περιορισμό των δορυφορικών υπηρεσιών, όπως «έδειξε» νωρίτερα ο Μασκ

Αποκαταστάθηκε πλήρως το Starlink στην Ουκρανία, λέει το Axios: Το Κίεβο χτύπησε ξανά ρωσικό διυλιστήριο
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Για πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink και Starshield στην Ουκρανία, μετά τον απροσδόκητο και αιφνιδιαστικό περιορισμό τους τις προηγούμενες ημέρες, έκανε λόγο ένας Ουκρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Axios.

Με δεδομένο πως οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν κρίσιμο εργαλείο στις εχθροπραξίες με τη Ρωσία, το Κίεβο πραγματοποίησε νέα επίθεση σε βάρος ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στη διάρκεια της νύχτας, αψηφώντας το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, το διυλιστήριο που χτύπησαν οι Ουκρανοί τα ξημερώματα της Πέμπτης ήταν αυτό στο Ριαζάν, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή του Βορονέζ.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ, επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στο διυλιστήριο, καθώς και επίθεση σε αποθήκη και οχήματα σε άλλη βιομηχανική εγκατάσταση της πόλης, χωρίς να αναφερθούν θύματα. 




Οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται και η κυβέρνηση Τραμπ ήρε την περασμένη εβδομάδα τις κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, συντασσόμενη στην πράξη με τη θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιέβου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τη χαρακτηρίζει «αδύναμη απόφαση» και «δώρο στον Πούτιν». Ο Τραμπ απάντησε καλώντας την Ουκρανία να εκλέξει νέο πρόεδρο.

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Ο περιορισμός των δορυφορικών υπηρεσιών

Η κρίση κλιμακώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν η SpaceX περιόρισε την παροχή του Starlink, της δορυφορικής υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για αμυντικές επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, επιβραδύνθηκε και το Starshield, ένα σύστημα που χρησιμοποιείται σε επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Μετά από περίπου δύο ημέρες, αμφότερες οι υπηρεσίες επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο, παρά την πίεση της Ουάσινγκτον για τερματισμό των συγκεκριμένων επιθέσεων.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος εξήγησε στο Axios ότι το Κίεβο επανεκκίνησε τα πλήγματα επειδή η Ρωσία συνέχισε να επιτίθεται σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός (κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί, πάντως, ούτε η Ουκρανία ούτε και η Ρωσία).

Παραμένει πάντως ασαφές, τόσο για στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ όσο και για αξιωματούχους της ουκρανικής κυβέρνησης, εάν ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή για τον περιορισμό των δορυφορικών υπηρεσιών.



Το βράδυ της Τετάρτης, ο Έλον Μασκ τοποθετήθηκε για το θέμα και αποποιήθηκε της ευθύνης, λέγοντας πως ότι γίνεται, αποτελεί απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.
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