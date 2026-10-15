Αποκαταστάθηκε πλήρως το Starlink στην Ουκρανία, λέει το Axios: Το Κίεβο χτύπησε ξανά ρωσικό διυλιστήριο

Το Κίεβο άρχισε ξανά τις επιθέσεις, παρά το αίτημα Τραμπ, επειδή η Ρωσία συνέχισε να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές - Άγνωστο αν ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τον περιορισμό των δορυφορικών υπηρεσιών, όπως «έδειξε» νωρίτερα ο Μασκ