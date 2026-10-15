Αποκαταστάθηκε πλήρως το Starlink στην Ουκρανία, λέει το Axios: Το Κίεβο χτύπησε ξανά ρωσικό διυλιστήριο
Το Κίεβο άρχισε ξανά τις επιθέσεις, παρά το αίτημα Τραμπ, επειδή η Ρωσία συνέχισε να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές - Άγνωστο αν ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τον περιορισμό των δορυφορικών υπηρεσιών, όπως «έδειξε» νωρίτερα ο Μασκ
Με δεδομένο πως οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν κρίσιμο εργαλείο στις εχθροπραξίες με τη Ρωσία, το Κίεβο πραγματοποίησε νέα επίθεση σε βάρος ρωσικού διυλιστηρίου πετρελαίου στη διάρκεια της νύχτας, αψηφώντας το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, το διυλιστήριο που χτύπησαν οι Ουκρανοί τα ξημερώματα της Πέμπτης ήταν αυτό στο Ριαζάν, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή του Βορονέζ.
Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ, επιβεβαίωσε την πυρκαγιά στο διυλιστήριο, καθώς και επίθεση σε αποθήκη και οχήματα σε άλλη βιομηχανική εγκατάσταση της πόλης, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
Fire still blazes at the Russian oil refinery in Ryazan after Ukrainian strike— RTRussia (@RT_Russia_) October 15, 2026
Zelensky disregarded Trump’s request to stop strikes on Russian oil refineries https://t.co/oIQo2fPbT8 pic.twitter.com/iv3MM9CZTD
Οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται και η κυβέρνηση Τραμπ ήρε την περασμένη εβδομάδα τις κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, συντασσόμενη στην πράξη με τη θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιέβου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τη χαρακτηρίζει «αδύναμη απόφαση» και «δώρο στον Πούτιν». Ο Τραμπ απάντησε καλώντας την Ουκρανία να εκλέξει νέο πρόεδρο.
Ukraine resumes strikes on Russian refineries as Starlink satellite services are restored. My report on @axioshttps://t.co/THruFu9Gg9— Barak Ravid (@BarakRavid) October 15, 2026
Ο περιορισμός των δορυφορικών υπηρεσιώνΗ κρίση κλιμακώθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν η SpaceX περιόρισε την παροχή του Starlink, της δορυφορικής υπηρεσίας που χρησιμοποιείται για αμυντικές επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, επιβραδύνθηκε και το Starshield, ένα σύστημα που χρησιμοποιείται σε επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση.
Μετά από περίπου δύο ημέρες, αμφότερες οι υπηρεσίες επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό διυλιστήριο, παρά την πίεση της Ουάσινγκτον για τερματισμό των συγκεκριμένων επιθέσεων.
Ο Ουκρανός αξιωματούχος εξήγησε στο Axios ότι το Κίεβο επανεκκίνησε τα πλήγματα επειδή η Ρωσία συνέχισε να επιτίθεται σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός (κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί, πάντως, ούτε η Ουκρανία ούτε και η Ρωσία).
Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS.— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2026
Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities…
Το βράδυ της Τετάρτης, ο Έλον Μασκ τοποθετήθηκε για το θέμα και αποποιήθηκε της ευθύνης, λέγοντας πως ότι γίνεται, αποτελεί απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr