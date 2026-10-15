«Έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο»: Στο μικροσκόπιο οι επαφές του 24χρονου που σκοτώθηκε από τίγρη με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Η οικογένεια του 24χρονου Γουίλιαμ Τσάπμαν έχει καταθέσει ερωτήματα για τις επαφές του με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Ντονκάστερ πριν τον θάνατό του - Φέρεται να είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και είχε παρουσιάσει επεισόδια ψύχωσης

Yorkshire Wildlife Park, διατύπωσε η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό κατά την έναρξη της έρευνας για τις συνθήκες που τον οδήγησαν στον θάνατο.



Θυμίζεται πως ο Τσάπμαν σκοτώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2026, όταν σκαρφάλωσε πάνω από δύο περιφράξεις και μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο Αλτάι, ένας τίγρης Σιβηρίας βάρους περίπου 190 κιλών. Κατά την ακρόαση στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Ντόνκαστερ αναφέρθηκε ότι ο 24χρονος είχε ιστορικό ψυχικής νόσου, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και είχε παρουσιάσει επεισόδια ψύχωσης.



«Η οικογένειά του έχει εκφράσει σειρά ανησυχιών σχετικά με τις επαφές του με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο διάστημα που προηγήθηκε του θανάτου του», δήλωσε η αξιωματούχος του ιατροδικαστικού γραφείου, Κέιτλιν Μπρουκς.







Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το προηγούμενο διάστημα ο Τσάπμαν παρακολουθούνταν από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Ντόνκαστερ, ωστόσο, με βάση όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, θεωρούνταν «ιδιαίτερα λειτουργικός και ανεξάρτητος, χωρίς ανάγκες φροντίδας». Το ίδρυμα «Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust» (οργανισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας NHS στην Αγγλία που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας) ξεκίνησε εσωτερική έρευνα μετά το περιστατικό.







«Έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο» Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι ο Τσάπμαν έπασχε επί σειρά ετών από «σοβαρή ψυχική νόσο» και λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή.



«Ο Γουίλιαμ ήταν ένας έξυπνος, ζεστός και κοινωνικός νέος, τον οποίο η οικογένειά του αγαπούσε πολύ – και ο Γουίλιαμ αγαπούσε την οικογένειά του», ανέφεραν οι συγγενείς του.



Γουίλιαμ Τσάπμαν Κλείσιμο



«Δυστυχώς, ο Γουίλιαμ έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο επί αρκετά χρόνια και, κατά συνέπεια, του είχε χορηγηθεί ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Εναπόκειται στον ιατροδικαστή να αποφασίσει ποιον ρόλο διαδραμάτισε αυτό στον θάνατό του. Ζητούμε από όλους να σεβαστούν τη διαδικασία», πρόσθεσαν.



Επισκέπτες του πάρκου περιέγραψαν τον 24χρονο ως άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φαινόταν να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χόρευε ακούγοντας μουσική με ακουστικά και περπατούσε νευρικά πάνω-κάτω σε έναν διάδρομο, προτού περάσει στον χώρο της τίγρης.







Ερωτήματα σχετικά με τις επαφές που είχε ο 24χρονος Γουίλιαμ Τσάπμαν με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πριν χάσει τη ζωή του, στην επίθεση που δέχτηκε από τίγρη στο, διατύπωσε η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό κατά την έναρξη της έρευνας για τις συνθήκες που τον οδήγησαν στον θάνατο.Θυμίζεται πως ο Τσάπμαν σκοτώθηκε στις, όταν σκαρφάλωσε πάνω από δύο περιφράξεις και μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο, ένας τίγρης Σιβηρίας βάρους περίπου. Κατά την ακρόαση στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο τουαναφέρθηκε ότι ο 24χρονος είχε ιστορικό ψυχικής νόσου, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και είχε παρουσιάσει επεισόδια ψύχωσης.«Η οικογένειά του έχει εκφράσει σειρά ανησυχιών σχετικά με τις επαφές του με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο διάστημα που προηγήθηκε του θανάτου του», δήλωσε η αξιωματούχος του ιατροδικαστικού γραφείου,Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το προηγούμενο διάστημα ο Τσάπμαν παρακολουθούνταν από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του, ωστόσο, με βάση όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, θεωρούνταν «ιδιαίτερα λειτουργικός και ανεξάρτητος, χωρίς ανάγκες φροντίδας». Το ίδρυμα(οργανισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας NHS στην Αγγλία που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας) ξεκίνησε εσωτερική έρευνα μετά το περιστατικό.Μετά τη νεκροψία, ως προσωρινή αιτία θανάτου καταγράφηκαν τα «πολλαπλά τραύματα» που δέχτηκε κατά την επίθεση της τίγρης και τα οποία «οδήγησαν γρήγορα στον θάνατό του».Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε ότι οέπασχε επί σειρά ετών απόκαι λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή.«Ο Γουίλιαμ ήταν ένας έξυπνος, ζεστός και κοινωνικός νέος, τον οποίο η οικογένειά του αγαπούσε πολύ – και ο Γουίλιαμ αγαπούσε την οικογένειά του», ανέφεραν οι συγγενείς του.«Δυστυχώς, ο Γουίλιαμ έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο επί αρκετά χρόνια και, κατά συνέπεια, του είχε χορηγηθεί ισχυρή φαρμακευτική αγωγή. Εναπόκειται στον ιατροδικαστή να αποφασίσει ποιον ρόλο διαδραμάτισε αυτό στον θάνατό του. Ζητούμε από όλους να σεβαστούν τη διαδικασία», πρόσθεσαν.Επισκέπτες του πάρκου περιέγραψαν τον 24χρονο ως άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φαινόταν να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χόρευε ακούγοντας μουσική με ακουστικά και περπατούσε νευρικά πάνω-κάτω σε έναν διάδρομο, προτού περάσει στον χώρο της τίγρης.

Οι τελευταίες στιγμές πριν μπει στον χώρο της τίγρης Λίγο πριν από το περιστατικό, ο Τσάπμαν ζήτησε από μία επισκέπτρια να τον φωτογραφίσει με μια τίγρη στο φόντο. Ο Αλτάι φαινόταν εκείνη την ώρα ξαπλωμένος κάτω από τη σκιά ενός δέντρου και έπαιζε με ένα πεσμένο κλαδί.



Μερικά λεπτά αργότερα, ο 24χρονος άρχισε να σκαρφαλώνει πάνω από τον διάδρομο, επιχειρώντας να εισέλθει στον περιφραγμένο χώρο. Μια μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα προσπάθησε να τον τραβήξει προς τα πίσω, αλλά, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, «δεν ήταν αρκετά δυνατή» για να τον συγκρατήσει.



Σε βίντεο που καταγράφηκε πριν από την τραγωδία, ο Τσάπμαν φαινόταν να κινηματογραφεί τον Αλτάι, ο οποίος ξεκουραζόταν σε μια υπερυψωμένη ξύλινη πλατφόρμα, και στη συνέχεια να τον πλησιάζει αργά. Στο βάθος ακούγονταν η βαριά αναπνοή του 24χρονου και οι φωνές σοκαρισμένων επισκεπτών.







Σε άλλο υλικό από την επίθεση, ο Τσάπμαν ακουγόταν να φωνάζει επανειλημμένα «σταμάτα» και να κάνει στη νοηματική γλώσσα Makaton τη χειρονομία που αντιστοιχεί στη λέξη «κακό». Πρόκειται για ένα σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται συνήθως από ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία. Ο 24χρονος ακουγόταν επίσης να λέει στην τίγρη να «σταματήσει να είναι άτακτη».



Οι φύλακες του ζωολογικού πάρκου φέρεται να έκαναν «ό,τι μπορούσαν» για να απομακρύνουν τον Αλτάι, πυροδοτώντας πέντε ισχυρούς ακουστικούς κρότους σε μια προσπάθεια να τον τρομάξουν. Δύο ασθενοφόρα και ένα ελικόπτερο έφτασαν στο σημείο στις 13:35, όμως ο Τσάπμαν πέθανε επιτόπου.



Η επισκέπτρια Ντελ Τέιλορ, την οποία είχε πλησιάσει ο 24χρονος ζητώντας της να τον φωτογραφίσει, ανέφερε σε βίντεο στο TikTok που αργότερα διαγράφηκε ότι εκείνος φαινόταν «τόσο χαρούμενος». Παράλληλα, κάλεσε όσους έκαναν σκληρά αστεία για την τραγωδία να σταματήσουν.



«Ήρθε, στάθηκε δίπλα μας, μου έδωσε το κινητό του και μου ζήτησε να τον φωτογραφίσω. Αν τον είχατε δει, χωρίς να πω περισσότερα, θα καταλαβαίνατε γιατί λέω όσα λέω», ανέφερε.







Δεν θα θανατωθεί ο Αλτάι Το Yorkshire Wildlife Park, το οποίο παραμένει κλειστό, επιβεβαίωσε ότι ο Αλτάι δεν πρόκειται να θανατωθεί μετά το περιστατικό. Η τίγρη είχε μεταφερθεί στο πάρκο για να ζευγαρώσει με τη μοναδική άλλη τίγρη που φιλοξενείται εκεί, την Τσούνα, μια θηλυκή τίγρη Σιβηρίας.



Τα δύο ζώα ζουν σε χώρο έκτασης περίπου οκτώ στρεμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει δασώδη έκταση και πισίνα με καταρράκτη.



Ο δήμος του Ντόνκαστερ, ο οποίος αποτελεί την αρμόδια αρχή αδειοδότησης του πάρκου, ξεκίνησε έρευνα για θέματα υγείας και ασφάλειας. Ο εκτελεστικός διευθυντής του δήμου, Νταν Σουέιν, δήλωσε ότι οι τοπικές Αρχές συνεργάζονται με την αστυνομία, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τη διοίκηση του πάρκου. «Στο παρόν στάδιο δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια για το πρόσωπο ή την έρευνα και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε.



Ως παιδί, ο Τσάπμαν είχε εμφανιστεί στην παραγωγή του ITV «May Contain Nuts», μαζί με τη Σίρλεϊ Χέντερσον και τον Ντάρεν Μπόιντ. Είχε επίσης υποδυθεί τον Έντουαρντ Τζένερ στη σειρά «True Stories» του BBC.



Η πλήρης ιατροδικαστική έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2027.