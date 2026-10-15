«Μέχρι εδώ ήταν»: Ο Ζελένσκι προαναγγέλλει νέα χτυπήματα σε ρωσικά διυλιστήρια μετά την «προδοσία» Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε εχθές ότι νιώθει προδομένος από τον Αμερικανό ομόλογό του, παρότι συνεχίζει να υπολογίζει στη συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος



Ο ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα και τον προφανή θαυμασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του







«Προδομένος» από τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι δήλωσε εχθές από το Λονδίνο ότι «υπολογίζει στη συνεργασία με τις ΗΠΑ», παρότι είπε ότι αισθάνεται προδομένος μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του



Έλον Μασκ, τον ιδιοκτήτη του Starlink, να αποκαταστήσει το δορυφορικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες στο μέτωπο και την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.



«Υπολογίζουμε στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουμε απλά να είμαστε πολύ ειλικρινείς, πολύ σαφείς και ισχυροί εταίροι», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό στη Ντάουνινγκ Στριτ.



«Υποστήκαμε μαζικές επιθέσεις σήμερα και δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε επίσης μερικές δυσκολίες, θέματα που θέλω να συζητήσω με τον Άντι (Μπέρναμ) και αφορούν το Starlink, τις υπηρεσίες πληροφοριών», πρόσθεσε.



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Όταν ρωτήθηκε



Σε σχέση με το Starlink, ο σύμβουλος του Ουκρανού πρόεδρου, ο Σέρχι Μπεσκρέστνοφ, είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι η λειτουργία ορισμένων τερματικών σταθμών αυτού του δορυφορικού δικτύου είχε περιοριστεί τη χθεσινή νύχτα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.



«Άνθρωποι θα πεθάνουν, ασφαλώς εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν και εάν το Starlink δεν λειτουργεί. Ελπίζω πράγματι ότι πρόκειται για ένα λάθος, ίσως για ένα μείζον τεχνικό πρόβλημα, δεν ξέρω, αλλά ζητάμε η υπηρεσία να αποκατασταθεί», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον δημοσιογράφο, προσθέτοντας ότι η διακοπή της λειτουργίας του



θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα. «Ο αποκλεισμός (των επιθέσεων σε διυλιστήρια) τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν», δήλωσε ο Ζελένσκι.Ο ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα και τον προφανή θαυμασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν , αναφέρουν οι Financial Times.Στο μεταξύ, ρωσικά αεροπορικά πλήγματα νωρίς σήμερα το πρωί στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στη νοτιοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεκσάντρ Χάνζα. Η Ρωσία έπληξε επίσης το λιμάνι του Ισμαήλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ έπληξε και δύο φορτηγά πλοία που έπλεαν προς την Οδησσό, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.Ο Ζελένσκι δήλωσε εχθές από το Λονδίνο ότι «υπολογίζει στη συνεργασία με τις ΗΠΑ», παρότι είπε ότι αισθάνεται προδομένος μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ Ζήτησε επίσης από τον, τον ιδιοκτήτη του Starlink, να αποκαταστήσει το δορυφορικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για τις επικοινωνίες στο μέτωπο και την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.«Υπολογίζουμε στη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουμε απλά να είμαστε πολύ ειλικρινείς, πολύ σαφείς και ισχυροί εταίροι», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό στη Ντάουνινγκ Στριτ.«Υποστήκαμε μαζικές επιθέσεις σήμερα και δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε επίσης μερικές δυσκολίες, θέματα που θέλω να συζητήσω με τον Άντι (Μπέρναμ) και αφορούν το Starlink, τις υπηρεσίες πληροφοριών», πρόσθεσε.«Μας θλίβει να βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ να επιλέγει στρατόπεδο, όχι το δικό μας», δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα X.Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται προδομένος, απάντησε «ναι» και πρόσθεσε: «είναι λίγο πιο περίπλοκο από απλώς τα συναισθήματά μου. Δεν πρόκειται για μένα, αλλά για την επιβίωση της χώρας μου».Σε σχέση με το Starlink, ο σύμβουλος του Ουκρανού πρόεδρου, ο, είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι η λειτουργία ορισμένων τερματικών σταθμών αυτού του δορυφορικού δικτύου είχε περιοριστεί τη χθεσινή νύχτα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.«Άνθρωποι θα πεθάνουν, ασφαλώς εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν και εάν το Starlink δεν λειτουργεί. Ελπίζω πράγματι ότι πρόκειται για ένα λάθος, ίσως για ένα μείζον τεχνικό πρόβλημα, δεν ξέρω, αλλά ζητάμε η υπηρεσία να αποκατασταθεί», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον δημοσιογράφο, προσθέτοντας ότι η διακοπή της λειτουργίας του Starlink ήταν «μεγάλο λάθος».

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αιφνιδιάστηκαν μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου το περασμένο Σαββατοκύριακο να άρει τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ. Ο Τραμπ επέκρινε επίσης δριμύτατα τον Ζελένσκι, φτάνοντας στο σημείο να «συστήσει» στους Ουκρανούς να βρουν «έναν νέο ηγέτη που θα μπορεί να καταλήξει σε μια συμφωνία» ειρήνης με τη Μόσχα.



Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ωστόσο απέφυγαν να επικρίνουν ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας την έκκλησή του για εκεχειρία όσον αφορά τα ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της αντίπαλης χώρας.