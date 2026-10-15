Ο Τραμπ περιμένει να πέσει ρωσικό ντίζελ στην αγορά πριν τις ενδιάμεσες: Στα 6,30 δολάρια το γαλόνι η μέση τιμή στις ΗΠΑ

Η Μόσχα συμφώνησε να διαθέσει «αρκετά σημαντική» ποσότητα καυσίμου μετά την αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων – Έως και 4 δισ. δολάρια τα πιθανά έσοδα για τη Ρωσία

3ης Νοεμβρίου το ρωσικό ντίζελ, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post.



Τα καύσιμα «θα πρέπει να βρίσκονται εδώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, εφόσον ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες», δήλωσε πηγή από την Ουάσινγκτον στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι



Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν ήρε την απαγόρευση εξαγωγών του καυσίμου που είχε επιβάλει πέρσι η Μόσχα.



Οι πηγές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται να μεταφερθεί το ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει τη συγκεκριμένη συμφωνία ως μέτρο για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις διεθνείς τιμές.



«Δεν διατίθεται σε εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Πρόκειται για μια συμφωνία για ντίζελ που θα διατεθεί παγκοσμίως, στη διεθνή αγορά, επειδή η παγκόσμια αγορά υπέφερε από τις υψηλές τιμές».



Η πίεση στην Ουκρανία για τα ρωσικά διυλιστήρια Ο Τραμπ κατέληξε στη συμφωνία με τον Πούτιν έπειτα από την αυξανόμενη δυσαρέσκειά του για την εκστρατεία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων που βρίσκονται μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Τα ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε όλους τους μεγάλους κόμβους διύλισης της Ρωσίας και, σύμφωνα με όσα διατείνεται ο Τραμπ, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.



New York Post.



Ο Ζελένσκι εξέφρασε την οργή του για τη συμφωνία καυσίμων με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη» απόφαση που θα χρηματοδοτήσει τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή. Μάλιστα, την Τετάρτη



Ειδικοί εκτιμούν ότι η συμφωνία για το ντίζελ θα μπορούσε να αποφέρει στη Μόσχα νέα έσοδα ύψους 4 δισ. δολαρίων.



Κλείσιμο Η περιορισμένη «ενεργειακή εκεχειρία» Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη μιας περιορισμένης «ενεργειακής εκεχειρίας» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.



Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ρωσία συμφώνησε να μην πλήττει τα διυλιστήρια και τα πρατήρια καυσίμων της Ουκρανίας μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις με drones κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε αμέσως τη συμφωνία, εξαπολύοντας πλήγματα κατά εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.



Η Ουκρανία δεν διαθέτει αυτήν τη στιγμή λειτουργικά διυλιστήρια πετρελαίου, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να τα ανοικοδομήσει κατά τη διάρκεια της παύσης των επιθέσεων. Ο Πούτιν, πάντως, δεν συμφώνησε να σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον άλλων στόχων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ηλεκτροδότησης.



Σχεδόν διπλάσια η τιμή του ντίζελ σε έναν χρόνο Ο Τραμπ έχει λάβει και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους του ντίζελ, χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών ήταν η διεύρυνση της δυνατότητας αγοράς από οδηγούς του αφορολόγητου ντίζελ που φέρει κόκκινη χρωστική και χρησιμοποιείται κανονικά για αγροτικές, κατασκευαστικές και άλλες δραστηριότητες εκτός δημόσιου οδικού δικτύου.



Σαν «μάννα εξ ουρανού» φαίνεται πως περιμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να φτάσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές τηςτο ρωσικό ντίζελ, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ηΤα καύσιμα «θα πρέπει να βρίσκονται εδώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, εφόσον ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες», δήλωσε πηγή από την Ουάσινγκτον στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι η Ρωσία συμφώνησε να αποστείλει «μια αρκετά σημαντική» ποσότητα ανακοίνωσε την Παρασκευή την αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του,ήρε την απαγόρευση εξαγωγών του καυσίμου που είχε επιβάλει πέρσι η Μόσχα.Οι πηγές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται να μεταφερθεί το ρωσικό ντίζελ στις ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει τη συγκεκριμένη συμφωνία ως μέτρο για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στις διεθνείς τιμές.«Δεν διατίθεται σε εμάς», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Πρόκειται για μια συμφωνία για ντίζελ που θα διατεθεί παγκοσμίως, στη διεθνή αγορά, επειδή η παγκόσμια αγορά υπέφερε από τις υψηλές τιμές».Ο Τραμπ κατέληξε στη συμφωνία με τον Πούτιν έπειτα από την αυξανόμενη δυσαρέσκειά του για την εκστρατεία τουεναντίον ρωσικών διυλιστηρίων που βρίσκονται μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Τα ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε όλους τους μεγάλους κόμβους διύλισης της Ρωσίας και, σύμφωνα με όσα διατείνεται ο Τραμπ, άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.Οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει επανειλημμένα από τον Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, ωστόσο η Ουκρανία «αγνόησε» τα σχετικά αιτήματα, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να προχωρήσει στη συμφωνία για το ντίζελ. «Όταν πλήττονται διυλιστήρια, επιβαρύνονται οι Αμερικανοί καταναλωτές και αυτό δεν είναι αποδεκτό», δήλωσε αμερικανική πηγή στηΟ Ζελένσκι εξέφρασε την οργή του για τη συμφωνία καυσίμων με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς την «αδύναμη» απόφαση που θα χρηματοδοτήσει τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή. Μάλιστα, την Τετάρτη δήλωσε «προδομένος» και τόνισε πως οι ουκρανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια Ειδικοί εκτιμούν ότι η συμφωνία για το ντίζελ θα μπορούσε να αποφέρει στη Μόσχα νέα έσοδα ύψους 4 δισ. δολαρίων.Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη μιας περιορισμένηςμεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ρωσία συμφώνησε να μην πλήττει τα διυλιστήρια και τα πρατήρια καυσίμων της Ουκρανίας μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το Κίεβο θα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις με drones κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Οκατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε αμέσως τη συμφωνία, εξαπολύοντας πλήγματα κατά εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.Η Ουκρανία δεν διαθέτει αυτήν τη στιγμή λειτουργικά διυλιστήρια πετρελαίου, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να τα ανοικοδομήσει κατά τη διάρκεια της παύσης των επιθέσεων. Ο, πάντως, δεν συμφώνησε να σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον άλλων στόχων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ηλεκτροδότησης.Ο Τραμπ έχει λάβει και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους του ντίζελ, χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών ήταν η διεύρυνση της δυνατότητας αγοράς από οδηγούς του αφορολόγητου ντίζελ που φέρει κόκκινη χρωστική και χρησιμοποιείται κανονικά για αγροτικές, κατασκευαστικές και άλλες δραστηριότητες εκτός δημόσιου οδικού δικτύου.

Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα στα 6,30 δολάρια το γαλόνι, σχεδόν διπλάσια από τα 3,66 δολάρια πριν από έναν χρόνο και μόλις ελαφρώς χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων που καταγράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου.



Το αυξημένο κόστος μετακυλίεται στους καταναλωτές, ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε εκ νέου τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας σε ετήσια βάση το 3,7%.



Οι προσπάθειες του Τραμπ να συγκρατήσει τις τιμές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο δυσμενούς αποτελέσματος στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ευρεία δυσαρέσκεια, παρά τις συνεχείς περιοδείες του προέδρου σε ολόκληρη τη χώρα για την προβολή επιτευγμάτων, όπως οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και τα θετικότερα στοιχεία για την αύξηση των θέσεων εργασίας και τις ξένες επενδύσεις.



Οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν δραματικά κατά το τελευταίο έτος, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του σχεδόν οκτάμηνου πολέμου του Τραμπ με το Ιράν, ο οποίος περιόρισε τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.