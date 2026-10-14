Άμεση στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Μπέρναμ, που του... δειγμάτισε νέους πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Άντι Μπέρναμ Ουκρανία Βρετανία συνάντηση Ρωσία

Άμεση στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Μπέρναμ, που του... δειγμάτισε νέους πυραύλους

Συνάντηση στο Λονδίνο είχαν ο πρόεδρος της Ουκρανίας με τον Βρετανό πρωθυπουργό όπου ο Μπέρναμ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση πρόσθετου αμυντικού εξοπλισμού από τη διεθνή κοινότητα

Άμεση στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Μπέρναμ, που του... δειγμάτισε νέους πυραύλους
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Την επιτάχυνση της βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, με έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα και στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς συζήτησαν σήμερα στο Λονδίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός 'Αντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Όπως σημειώνουν Βρετανοί αναλυτές, η συνάντηση των δύο ηγετών έγινε σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ περί ανάγκης αλλαγής της ουκρανικής ηγεσίας και τη συμφωνία της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα για χαλάρωση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Μπέρναμ παρουσίασε το νέο πακέτο βρετανικών ελαφρών πυραύλων πολλαπλών χρήσεων, που προορίζονται κυρίως για την αντιμετώπιση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών νέας γενιάς. Αυτά διαθέτουν κινητήρες τζετ, μπορούν να αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες και να πετούν σε υψηλότερα υψόμετρα.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πακέτο βοήθεια 45 εκατομμυρίων λιρών για την εξαγορά πυραύλων. Από αυτούς θα παραδοθούν σύντομα πύραυλοι αξίας 10 εκατομμυρίων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ουκρανίας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη βοήθεια που έχει υποσχεθεί η Βρετανία σύμφωνα με την οποία μέσα στην επόμενη τετραετία θα πρέπει να παραδώσει 5.000 πυραύλους συνολικής αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει να αναπτύσσει καινοτόμες στρατιωτικές λύσεις για το ουκρανικό μέτωπο, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής βρετανικών οπλικών συστημάτων σε στρατιωτικό εξοπλισμό που έχουν παραχωρήσει άλλες συμμαχικές χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι ότι η Βρετανία θα συνεχίσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση πρόσθετου αμυντικού εξοπλισμού από τη διεθνή κοινότητα.


Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και ενεργειακών υποδομών, παρά την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία που θα αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

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Σύμφωνα με το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το περασμένο Σάββατο και υπογράμμισαν ότι «είναι σαφές πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη».

Νωρίτερα, μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι επιθυμεί να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ του Αμερικανού και του Ουκρανού προέδρου, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης προς το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έθεσε δημοσίως το ζήτημα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ουκρανικές δυνάμεις με την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Στάρλινκ, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψής του, ο Ουκρανός πρόεδρος έγινε επίσης δεκτός από τον βασιλιά Κάρολο, ενώ στη Ντάουνινγκ Στριτ πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή με στρατιωτικό άγημα.

Ο Μπέρναμ επανέλαβε ότι η υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας πως το Λονδίνο θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Κιέβου για όσο διάστημα χρειαστεί. Στο δε οικονομικό πεδίο, η βρετανική κυβέρνηση προωθεί πρόσθετες κυρώσεις κατά της Μόσχας και επιδιώκει να πείσει τους διεθνείς εταίρους της να υιοθετήσουν περιορισμούς στις ναυτιλιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν τις ρωσικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, με στόχο τον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.
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