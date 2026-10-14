Ουκρανός τραβάει σε βίντεο τη στιγμή που ένας ρωσικός πύραυλος χτυπά το κτίριο που βρίσκεται στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Χάρκοβο Πόλεμος στην Ρωσία Πύραυλος

Ουκρανός τραβάει σε βίντεο τη στιγμή που ένας ρωσικός πύραυλος χτυπά το κτίριο που βρίσκεται στο Χάρκοβο

Ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο το βράδυ της Δευτέρας, στέρησε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους

Ουκρανός τραβάει σε βίντεο τη στιγμή που ένας ρωσικός πύραυλος χτυπά το κτίριο που βρίσκεται στο Χάρκοβο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Αλλεπάλληλες και σε μεγάλη ένταση είναι, σχεδόν καθημερινά, οι ρωσικές επιθέσεις μέσα σε ουκρανικές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Drones και βαλλιστικοί πύραυλοι στοχεύουν πολυκατοικίες και καταστήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ενώ το Κίεβο έχει καταγγείλει πως το δορυφορικό σύστημα Starlink έχει περιορίσει τη λειτουργία του, με συνέπεια να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον εντοπισμό των εισερχόμενων πυρών.

Σε μια από τις μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο τη Δευτέρα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Τη συγκλονιστική στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου στην πολυκατοικία, καταγράφει ένας Ουκρανός που βρισκόταν μέσα στο κτίριο και κατάφερε, κατά τα φαινόμενα, να επιζήσει, καθώς λίγο μετά το πλήγμα, συνεχίζει να μεταφέρει από το κινητό του τηλέφωνο πλάνα με τις ζημιές. Δευτερόλεπτα πριν το χτύπημα, ακούγονται οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, ωστόσο εκείνος φαίνεται να μην περιμένει πως τελικά ο πύραυλος θα καταλήξει στο σημείο που βρίσκεται.

Δείτε το βίντεο

13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης