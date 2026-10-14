Ουκρανός τραβάει σε βίντεο τη στιγμή που ένας ρωσικός πύραυλος χτυπά το κτίριο που βρίσκεται στο Χάρκοβο
Ουκρανός τραβάει σε βίντεο τη στιγμή που ένας ρωσικός πύραυλος χτυπά το κτίριο που βρίσκεται στο Χάρκοβο
Ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο το βράδυ της Δευτέρας, στέρησε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους
Αλλεπάλληλες και σε μεγάλη ένταση είναι, σχεδόν καθημερινά, οι ρωσικές επιθέσεις μέσα σε ουκρανικές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες.
Drones και βαλλιστικοί πύραυλοι στοχεύουν πολυκατοικίες και καταστήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ενώ το Κίεβο έχει καταγγείλει πως το δορυφορικό σύστημα Starlink έχει περιορίσει τη λειτουργία του, με συνέπεια να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον εντοπισμό των εισερχόμενων πυρών.
Σε μια από τις μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο τη Δευτέρα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.
Τη συγκλονιστική στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου στην πολυκατοικία, καταγράφει ένας Ουκρανός που βρισκόταν μέσα στο κτίριο και κατάφερε, κατά τα φαινόμενα, να επιζήσει, καθώς λίγο μετά το πλήγμα, συνεχίζει να μεταφέρει από το κινητό του τηλέφωνο πλάνα με τις ζημιές. Δευτερόλεπτα πριν το χτύπημα, ακούγονται οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, ωστόσο εκείνος φαίνεται να μην περιμένει πως τελικά ο πύραυλος θα καταλήξει στο σημείο που βρίσκεται.
Δείτε το βίντεο
Drones και βαλλιστικοί πύραυλοι στοχεύουν πολυκατοικίες και καταστήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ενώ το Κίεβο έχει καταγγείλει πως το δορυφορικό σύστημα Starlink έχει περιορίσει τη λειτουργία του, με συνέπεια να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον εντοπισμό των εισερχόμενων πυρών.
Σε μια από τις μεγάλες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο τη Δευτέρα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.
Τη συγκλονιστική στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου στην πολυκατοικία, καταγράφει ένας Ουκρανός που βρισκόταν μέσα στο κτίριο και κατάφερε, κατά τα φαινόμενα, να επιζήσει, καθώς λίγο μετά το πλήγμα, συνεχίζει να μεταφέρει από το κινητό του τηλέφωνο πλάνα με τις ζημιές. Δευτερόλεπτα πριν το χτύπημα, ακούγονται οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, ωστόσο εκείνος φαίνεται να μην περιμένει πως τελικά ο πύραυλος θα καταλήξει στο σημείο που βρίσκεται.
Δείτε το βίντεο
A man captures the terrifying moment a Russian missile strikes the building where he is staying in Kharkiv, Ukraine. pic.twitter.com/HwDHkgj2OO— Breaking911 (@Breaking911) October 14, 2026
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