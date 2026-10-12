Σε ειδική κρύπτη πίσω από τοίχο βρέθηκαν οι πίνακες του Ρενουάρ που είχαν κλαπεί από το Μουσείο της Νίκαιας, υπέστησαν φθορές

Οι δύο πίνακες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια δεύτερης αστυνομικής έρευνας σε κατοικία που συνδέεται με βασικό ύποπτο της υπόθεσης - Θα χρειαστούν εργασίες συντήρησης πριν εκτεθούν ξανά στο μουσείο





Τα δύο έργα βρέθηκαν την Παρασκευή (9/10), περισσότερο από έναν μήνα μετά την κλοπή, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/10) ο εισαγγελέας της Μασσαλίας, Νικολά Μπεσόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα της δικαστικής αστυνομίας στη Ναντέρ.



μικρές φθορές και θα χρειαστούν εργασίες συντήρησης πριν εκτεθούν ξανά στο μουσείο. Συγκεκριμένα, η κορνίζα του πίνακα Femme au puits έχει υποστεί ζημιές, ενώ το έργοPortrait de Madame Colonna Romano παρουσιάζει ένα σκίσιμο. Οι φθορές αυτές κατέστησαν αδύνατη τη μεταφορά των έργων στο Παρίσι το πρωί της Δευτέρας, καθώς θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν.



Les deux tableaux de Renoir retrouvés présentent des "dégradations", et nécessiteront des "travaux de restauration", confirme le procureur de Marseille Nicolas Bessone #BFM2 https://t.co/W13CPed7eD — BFM (@BFMTV) October 12, 2026 Η κρυψώνα που είχαν κατασκευάσει πίσω από τοίχο Οι δύο πίνακες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια δεύτερης αστυνομικής έρευνας σε κατοικία που συνδέεται με βασικό ύποπτο της υπόθεσης.



Όπως εξήγησαν οι Αρχές, τα έργα είχαν τοποθετηθεί σε έναν κρυφό χώρο πίσω από τοίχο, ο οποίος είχε κατασκευαστεί από συμπαγείς τσιμεντόλιθους και γυψοσανίδα. Η κατασκευή κάλυπτε πλήρως την κρυψώνα, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατή ή εύκολα ανιχνεύσιμη κατά τον έλεγχο του σπιτιού.



Πώς έγινε η διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά Η κλοπή σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν δύο διαρρήκτες εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ, το οποίο στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του διάσημου Γάλλου ζωγράφου Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ.



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Η άμεση επέμβασή τους ανάγκασε τους διαρρήκτες να τραπούν σε φυγή, εγκαταλείποντας δύο από τους τέσσερις πίνακες που είχαν αφαιρέσει.



Από την ανάλυση του υλικού των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες παραβίασαν ένα παράθυρο και εισήλθαν σε μία μόνο αίθουσα του μουσείου. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο ένας χρησιμοποίησε ηλεκτρικό πριόνι για να αποσπάσει τους πίνακες, ενώ ο δεύτερος τους τοποθετούσε σε προστατευτική θήκη, προκειμένου να τους μεταφέρουν.



Ολόκληρη η διάρρηξη ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δύο λεπτά.



Κρυμμένοι σε ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα, πίσω από έναν πρόσθετο τοίχο κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και γυψοσανίδα, εντοπίστηκαν οι δύο πίνακες που είχαν κλαπεί από το Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν-σιρ-Μερ της νότιας Γαλλίας, κατά τη διάρρηξη της 8ης Σεπτεμβρίου.Τα δύο έργα βρέθηκαν την Παρασκευή (9/10), περισσότερο από έναν μήνα μετά την κλοπή, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/10) ο εισαγγελέας της Μασσαλίας, Νικολά Μπεσόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα της δικαστικής αστυνομίας στη Ναντέρ.Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι πίνακες έχουν υποστείκαι θα χρειαστούν εργασίες συντήρησης πριν εκτεθούν ξανά στο μουσείο. Συγκεκριμένα, η κορνίζα του πίνακα Femme au puits έχει υποστεί ζημιές, ενώ το έργοPortrait de Madame Colonna Romano παρουσιάζειΟι φθορές αυτές κατέστησαν αδύνατη τη μεταφορά των έργων στο Παρίσι το πρωί της Δευτέρας, καθώς θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν.Οι δύο πίνακες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια δεύτερης αστυνομικής έρευνας σε κατοικία που συνδέεται με βασικό ύποπτο της υπόθεσης.Όπως εξήγησαν οι Αρχές, τα έργα είχαν τοποθετηθεί σε έναν κρυφό χώρο πίσω από τοίχο, ο οποίος είχε κατασκευαστεί από συμπαγείς τσιμεντόλιθους και γυψοσανίδα. Η κατασκευή κάλυπτε πλήρως την κρυψώνα, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατή ή εύκολα ανιχνεύσιμη κατά τον έλεγχο του σπιτιού.Η κλοπή σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν δύο διαρρήκτες εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ, το οποίο στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του διάσημου Γάλλου ζωγράφου Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ.Οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο ανοίγοντας μια τρύπα στη μεταλλική περίφραξη του κήπου. Στις 5:49 το πρωί ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του μουσείου και τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 5:53, έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της δημοτικής αστυνομίας της Καν-σιρ-Μερ.Η άμεση επέμβασή τους ανάγκασε τους διαρρήκτες να τραπούν σε φυγή, εγκαταλείποντας δύο από τους τέσσερις πίνακες που είχαν αφαιρέσει.Από την ανάλυση του υλικού των καμερών ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες παραβίασαν ένα παράθυρο και εισήλθαν σε μία μόνο αίθουσα του μουσείου. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο ένας χρησιμοποίησε ηλεκτρικό πριόνι για να αποσπάσει τους πίνακες, ενώ ο δεύτερος τους τοποθετούσε σε προστατευτική θήκη, προκειμένου να τους μεταφέρουν.Ολόκληρη η διάρρηξη ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Η ανάλυση του DNA οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός υπόπτου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για κλοπή από οργανωμένη ομάδα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για έναν 29χρονο, κάτοικο της περιοχής Βαρ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές Αρχές και, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε κεντρικό ρόλο στη διάρρηξη.



Συνολικά, έξι ύποπτοι συνελήφθησαν στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας στο πλαίσιο των ερευνών.