To μανιφέστο Ρούμπιο από την Πνύκα: Το δίλημμα «ισχύς ή παρακμή» για τη Δύση και ο ανταγωνισμός του με τον Τζέι ντι Βανς για την επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ