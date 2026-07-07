Αστυνομικός στο Ισραήλ πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα για να μην βγουν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αστυνομικός Ισραηλινός Ισραήλ Χειροβομβίδα Αυτοκίνητο

Αστυνομικός στο Ισραήλ πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα για να μην βγουν οι επιβάτες, δείτε βίντεο

Για το περιστατικό που καταγράφηκε στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλάντια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, διεξάγεται έρευνα από τις αρχές του Ισραήλ

Αστυνομικός στο Ισραήλ πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα για να μην βγουν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
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Έρευνα για αστυνομικό που καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας να πετάει χειροβομβίδα κρότου-λάμψης σε αυτοκίνητο και να εμποδίζει τους επιβάτες του να βγουν από αυτό, ξεκίνησε η αστυνομία του Ισραήλ.

Στο βίντεο που καταγράφηκε στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλάντια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, φαίνεται ο ένστολος που ανήκει στη Συνοριακή Αστυνομία να πετάει τη χειροβομβίδα μέσα από την ανοιχτή πόρτα και να την κλείνει ενώ ο οδηγός προσπαθεί να βγει.

Στα επόμενα δευτερόλεπτα ακούστηκε έκρηξη και το αυτοκίνητο γέμισε καπνούς.



Οι επιβατές του αυτοκινήτου βγήκαν από την άλλη πλευρά του οχήματος με τον Ισραηλινό αξιωματικό να ανοίγει πυρ. Σύμφωνα με την οργάνωση B'Tselem, όλοι όσοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο επέζησαν.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης της χώρας ότι ο αξιωματικός δεν ενήργησε «σύμφωνα με τη διαδικασία» και πρόσθεσε ότι το περιστατικό είχε παραπεμφθεί στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων.
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