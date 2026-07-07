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Αστυνομικός στο Ισραήλ πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα για να μην βγουν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Αστυνομικός στο Ισραήλ πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα σε αυτοκίνητο και έκλεισε την πόρτα για να μην βγουν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Για το περιστατικό που καταγράφηκε στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλάντια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, διεξάγεται έρευνα από τις αρχές του Ισραήλ
Έρευνα για αστυνομικό που καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας να πετάει χειροβομβίδα κρότου-λάμψης σε αυτοκίνητο και να εμποδίζει τους επιβάτες του να βγουν από αυτό, ξεκίνησε η αστυνομία του Ισραήλ.
Στο βίντεο που καταγράφηκε στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλάντια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, φαίνεται ο ένστολος που ανήκει στη Συνοριακή Αστυνομία να πετάει τη χειροβομβίδα μέσα από την ανοιχτή πόρτα και να την κλείνει ενώ ο οδηγός προσπαθεί να βγει.
Στα επόμενα δευτερόλεπτα ακούστηκε έκρηξη και το αυτοκίνητο γέμισε καπνούς.
Οι επιβατές του αυτοκινήτου βγήκαν από την άλλη πλευρά του οχήματος με τον Ισραηλινό αξιωματικό να ανοίγει πυρ. Σύμφωνα με την οργάνωση B'Tselem, όλοι όσοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο επέζησαν.
Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης της χώρας ότι ο αξιωματικός δεν ενήργησε «σύμφωνα με τη διαδικασία» και πρόσθεσε ότι το περιστατικό είχε παραπεμφθεί στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων.
Στο βίντεο που καταγράφηκε στον προσφυγικό καταυλισμό της Καλάντια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, φαίνεται ο ένστολος που ανήκει στη Συνοριακή Αστυνομία να πετάει τη χειροβομβίδα μέσα από την ανοιχτή πόρτα και να την κλείνει ενώ ο οδηγός προσπαθεί να βγει.
Στα επόμενα δευτερόλεπτα ακούστηκε έκρηξη και το αυτοκίνητο γέμισε καπνούς.
WATCH: An Israeli soldier throws a stun grenade into a car carrying young Palestinians and shuts the door as it explodes. pic.twitter.com/NTNq6W1qsq— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
Οι επιβατές του αυτοκινήτου βγήκαν από την άλλη πλευρά του οχήματος με τον Ισραηλινό αξιωματικό να ανοίγει πυρ. Σύμφωνα με την οργάνωση B'Tselem, όλοι όσοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο επέζησαν.
Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης της χώρας ότι ο αξιωματικός δεν ενήργησε «σύμφωνα με τη διαδικασία» και πρόσθεσε ότι το περιστατικό είχε παραπεμφθεί στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων.
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