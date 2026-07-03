Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει «βουτιά» πάνω σε στρατιώτη, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Σκίουρος

Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει «βουτιά» πάνω σε στρατιώτη, δείτε βίντεο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε στρατιωτική τελετή στο Μπρούκλιν, προκαλώντας έκπληξη και viral αντιδράσεις στα social media

Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει «βουτιά» πάνω σε στρατιώτη, δείτε βίντεο
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Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από τις ΗΠΑ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με έναν σκίουρο να πρωταγωνιστεί σε ένα απρόβλεπτο περιστατικό κατά τη διάρκεια κανονιοβολισμών στο Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με το βίντεο που έχουν δει το φως και έχουν γίνει viral, τη στιγμή της ρίψης του κανονιοβολισμού, ένας σκίουρος που βρισκόταν σε κοντινό σημείο τρομοκρατήθηκε από τον εκκωφαντικό θόρυβο και εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά στον αέρα, σε μια εντυπωσιακή αλλά και χαοτική «πτήση».



Το ζώο κατέληξε τελικά να προσγειωθεί σε στρατιώτη που βρισκόταν στο σημείο, πριν απομακρυνθεί τρέχοντας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές τόσο ο σκίουρος όσο και ο στρατιώτης δεν τραυματίστηκαν.

Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει «βουτιά» πάνω σε στρατιώτη, δείτε βίντεο
Η στιγμή που ο σκίουρος τρομάζει
Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει «βουτιά» πάνω σε στρατιώτη, δείτε βίντεο
Η στιγμή που ο σκίουρος πέφτει πάνω σε στρατιώτη


Το βίντεο του περιστατικού έχει ήδη γίνει viral στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας πλήθος χιουμοριστικών σχολίων για την «απρόβλεπτη» αντίδραση του μικρού ζώου στον κανονιοβολισμό.
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