Πακιστάν: Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο
ΚΟΣΜΟΣ
Πακιστάν Δυστύχημα Λεωφορείο

Πακιστάν: Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο

Το λεωφορείο που κατευθυνόταν προς το Ισλαμαμπάντ από την περιφερειακή πρωτεύουσα Κουέτα έπεσε σε χαντάκι

Πακιστάν: Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο
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Τουλάχιστον σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σήμερα σε βαθύ χαντάκι δίπλα στον δρόμο στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, όπως δήλωσαν μια υπηρεσία διάσωσης και ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα της χώρας Ισλαμαμπάντ από την περιφερειακή πρωτεύουσα Κουέτα.

«Λεωφορείο που έκανε το δρομολόγιο Κουέτα προς Ισλαμαμπάντ έπεσε σε βαθύ χαντάκι στην ορεινή περιοχή της Ντάνα Σαρ...Υπάρχουν 40 νεκροί και 11 τραυματίες», δήλωσε αξιωματούχος από την υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών της περιοχής Τζομπ, ένας απολογισμός που επιβεβαιώθηκε από τις αρχές του Μπαλουτσιστάν.

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