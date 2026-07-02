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Τραγικό περιστατικό σε φεστιβάλ στις ΗΠΑ: Νεογέννητο βρέθηκε με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε χημική τουαλέτα
Τραγικό περιστατικό σε φεστιβάλ στις ΗΠΑ: Νεογέννητο βρέθηκε με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο σε χημική τουαλέτα
Οι αστυνομικοί ερευνούν τα βίντεο για να εντοπίσουν τη μητέρα - Από τη νεκροψία προέκυψε πως το παιδί γεννήθηκε ζωντανό
Τραγωδία σε μουσικό φεστιβάλ του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, με νεογέννητο να εντοπίζεται νεκρό μέσα σε χημική τουαλέτα.
Από τη νεκροψία διαπιστώθηκε πως το παιδί ανέπνεε κατά τη γέννησή του, αφού είχε υγρό στους πνεύμονες και το στομάχι, σύμφωνα με την New York Post.
Το μωρό γεννήθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Electric Forest» στο Ρόθμπερι και εντοπίστηκε στην τουαλέτα με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο.
Η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν επιβεβαίωσε ότι η αυτοψία έχει ολοκληρωθεί, αλλά δήλωσε ότι «δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα, καθώς δεν έχει ακόμη λάβει την επίσημη έκθεση της αυτοψίας».
Το μωρό εντόπισε ένας υπάλληλο εταιρείας που διαχειρίζεται αυτόματους πωλητές σε χώρους υγιεινής, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης.
Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ο υπολοχαγός Πατ Ατζέμα δήλωσε την Τρίτη ότι ο θάνατος δεν έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία.
Η αστυνομία δεν έχει προσδιορίσει το φύλο του μωρού ούτε την ταυτότητα της μητέρας του, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
Ο Λου Λάνγκχαμ, πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Μίσιγκαν, δήλωσε στο Fox17 ότι κλειδί για τον εντοπισμό της μητέρας είναι η εξέταση βίντεο και φωτογραφιών από το φεστιβάλ. «Αυτά τα περιστατικά είναι σπάνια», είπε.
Η συγκλονιστική ανακάλυψη έγινε την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, το οποίο προσελκύει περίπου 40.000 άτομα.
Από τη νεκροψία διαπιστώθηκε πως το παιδί ανέπνεε κατά τη γέννησή του, αφού είχε υγρό στους πνεύμονες και το στομάχι, σύμφωνα με την New York Post.
Το μωρό γεννήθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Electric Forest» στο Ρόθμπερι και εντοπίστηκε στην τουαλέτα με τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο.
Η αστυνομία της πολιτείας του Μίσιγκαν επιβεβαίωσε ότι η αυτοψία έχει ολοκληρωθεί, αλλά δήλωσε ότι «δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα, καθώς δεν έχει ακόμη λάβει την επίσημη έκθεση της αυτοψίας».
Το μωρό εντόπισε ένας υπάλληλο εταιρείας που διαχειρίζεται αυτόματους πωλητές σε χώρους υγιεινής, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης.
Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ο υπολοχαγός Πατ Ατζέμα δήλωσε την Τρίτη ότι ο θάνατος δεν έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία.
Η αστυνομία δεν έχει προσδιορίσει το φύλο του μωρού ούτε την ταυτότητα της μητέρας του, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
Ο Λου Λάνγκχαμ, πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Μίσιγκαν, δήλωσε στο Fox17 ότι κλειδί για τον εντοπισμό της μητέρας είναι η εξέταση βίντεο και φωτογραφιών από το φεστιβάλ. «Αυτά τα περιστατικά είναι σπάνια», είπε.
Η συγκλονιστική ανακάλυψη έγινε την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, το οποίο προσελκύει περίπου 40.000 άτομα.
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