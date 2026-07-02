Με μέλι, κρασί και 800 κάμερες: Η επιχείρηση της Ιαπωνίας κατά των επιθέσεων αρκούδων

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές