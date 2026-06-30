«Ποιο παιχνίδι παρακολουθούσε;»: Κύμα αντιδράσεων για ανάρτηση του Μερτς μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026

Ακόμη και αν ο αποκλεισμός πονάει: Τι παιχνίδι! Με την αφοσίωση και το ομαδικό σας πνεύμα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχετε ενθουσιάσει τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για σας, έγραψε ο καγκελάριος στο Χ