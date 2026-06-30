Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών στην Αλβανία, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία διαδηλωτές αυγά συλλήψεις αστυνομία βουλευτές αυτοκίνητο

Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών στην Αλβανία, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις

Το σχέδιο κατασκευής πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα και οργή ορισμένων Αλβανών που διαδηλώνουν καθημερινά από τις 30 Μαϊου

Διαδηλωτές πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών στην Αλβανία, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις
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Διαδηλωτές συνελήφθησαν βίαια σήμερα στην Αλβανία, αφού πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και ο Συνήγορος του Πολίτη δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας.

Μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της ολομέλειας, με τους διαδηλωτές να ζητούν την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές - ένας νόμος που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ ενός σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Αυτό το σχέδιο κατασκευής πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα και την οργή ορισμένων Αλβανών, που διαδηλώνουν καθημερινά από τις 30 Μαϊου.



Σήμερα, διαδηλωτές, οι οποίοι ζητούν επίσης την παραίτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, πέταξαν δεκάδες αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που τους χώριζε από τα οχήματα, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.


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Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον δύο άνδρες να πέφτουν στο έδαφος και αστυνομικοί φαίνονται να τους περνούν βίαια χειροπέδες.

Ο Αλβανός Συνήγορος του Πολίτη Έντρι Σαμπάνι δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας».

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές», πρόσθεσε.

Αργά το μεσημέρι, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το αστυνομικό τμήμα των Τιράνων για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των συλληφθέντων.

Λίγο πριν τις 17:00 τουλάχιστον δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με το συγκεντρωμένο πλήθος να ζητωκραυγάζει.
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