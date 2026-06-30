Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που πρώην αστέρας του NFL αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με ALS, έχασε τη φωνή του και επικοινωνεί μέσω ειδικής συσκευής

Το πρώτο «αθώο» σύμπτωμα - «Συνειδητοποιείς ότι έχεις δύο επιλογές: είτε να τα παρατήσεις είτε να παλέψεις», είπε σε συνέντευξή του





Ο 40χρονος σήμερα πρώην παίκτης των Tennessee Titans, New York Jets και Arizona Cardinals μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη μάχη που δίνει, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Good Morning America».







«Δεν υπάρχει ιστορικό ALS στην οικογένειά μου. Οι γιατροί μου πιστεύουν ότι η περίπτωσή μου είναι αυτό που ονομάζεται σποραδική ALS, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων», ανέφερε ο Τζόνσον.





Μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιον που ποτέ δεν θα το περίμενε».



«Έχεις μπροστά σου δύο επιλογές» Αναφερόμενος στη στιγμή που έμαθε τη διάγνωση, παραδέχθηκε ότι ήταν δύσκολο να τη διαχειριστεί.



«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι μπορείς ποτέ να το επεξεργαστείς πλήρως. Στην αρχή είσαι σε σοκ. Μετά συνειδητοποιείς ότι έχεις δύο επιλογές: είτε να τα παρατήσεις είτε να παλέψεις. Εγώ επέλεξα να παλέψω».



Former NFL star Chris Johnson says his children give him "a reason to keep fighting" as he publicly reveals his ALS diagnosis. pic.twitter.com/r8ZbFg2k3A — Good Morning America (@GMA) June 29, 2026 Κλείσιμο Το πρώτο «αθώο» σύμπτωμα Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τη σύζυγό του, Μπρίτανι, και τα τέσσερα παιδιά τους.



«Στην αρχή ήταν μικρά πράγματα. Η λαβή του χεριού μου δεν ήταν όπως παλιά και δεν είχα τη δύναμη που είχα πάντα».



Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι αρχικά πίστεψαν πως τα προβλήματα σχετίζονταν με την πολυετή καριέρα του στο



«Νόμιζα ότι, λόγω του ποδοσφαίρου και της καριέρας του, θα επρόκειτο για κάτι όπως ένα τσιμπημένο νεύρο ή κάτι παρόμοιο. Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα ήταν ALS», είπε η Μπρίτανι Τζόνσον.



Σήμερα, ο άλλοτε κορυφαίος δρομέας του NFL συμμετέχει μαζί με τη σύζυγό του σε πειραματικές θεραπείες, ελπίζοντας τόσο να βοηθήσει τον ίδιο όσο και να συμβάλει στην πρόοδο της έρευνας για την αντιμετώπιση της νόσου.



«Η ασθένεια εξελίχθηκε πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι είχα φανταστεί. Θέλω ο κόσμος να καταλάβει πόσο γρήγορα μπορεί η ALS να επιτεθεί στο σώμα. Πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, σήκωνα στην αγκαλιά μου την 7χρονη κόρη μου για να σβήσει τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων της. Σήμερα δεν μπορώ να το κάνω».





Σοκ προκάλεσε στον κόσμο του αθλητισμού η αποκάλυψη του πρώην αστέρα του NFL , του κορυφαίου πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ , Κρις Τζόνσον, ότι διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ( ALS ), σε ηλικία μόλις 39 ετών.Ο 40χρονος σήμερα πρώην παίκτης των Tennessee Titans, New York Jets και Arizona Cardinals μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη μάχη που δίνει, σε συνέντευξή του στην εκπομπήΈχοντας πλέον χάσει πλέον σε μεγάλο βαθμό τη φωνή του εξαιτίας της ασθένειας , επικοινώνησε μέσω συσκευής παραγωγής ομιλίας, η οποία χρησιμοποιεί ηχογραφήσεις της δικής του φωνής.στην οικογένειά μου. Οι γιατροί μου πιστεύουν ότι η περίπτωσή μου είναι αυτό που ονομάζεται σποραδική ALS, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων», ανέφερε ο Τζόνσον.Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη μορφή της νόσου μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση. «Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αυτή η ασθένεια είναι τόσο σοκαριστική.».Αναφερόμενος στη στιγμή που έμαθε τη διάγνωση, παραδέχθηκε ότι ήταν δύσκολο να τη διαχειριστεί.«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι μπορείς ποτέ να το επεξεργαστείς πλήρως. Στην αρχή είσαι σε σοκ. Μετά συνειδητοποιείς ότι έχεις δύο επιλογές: είτε να τα παρατήσεις είτε να παλέψεις. Εγώ επέλεξα να παλέψω».Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τη σύζυγό του, Μπρίτανι, και τα τέσσερα παιδιά τους.«Στην αρχή ήταν μικρά πράγματα. Η λαβή του χεριού μου δεν ήταν όπως παλιά και δεν είχα τη δύναμη που είχα πάντα».Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι αρχικά πίστεψαν πως τα προβλήματα σχετίζονταν με την πολυετή καριέρα του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. «Νόμιζα ότι, λόγω του ποδοσφαίρου και της καριέρας του, θα επρόκειτο για κάτι όπως ένα τσιμπημένο νεύρο ή κάτι παρόμοιο. Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα ήταν ALS», είπε η Μπρίτανι Τζόνσον.Σήμερα, ο άλλοτε κορυφαίος δρομέας του NFL συμμετέχει μαζί με τη σύζυγό του σε πειραματικές θεραπείες, ελπίζοντας τόσο να βοηθήσει τον ίδιο όσο και να συμβάλει στην πρόοδο της έρευνας για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η ALS είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος που προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα τα οποία ελέγχουν την κίνηση των μυών. Το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης μετά τη διάγνωση κυμαίνεται από τρία έως πέντε χρόνια, αν και περίπου το 10% των ασθενών ζει δέκα χρόνια ή και περισσότερο.



Παρά τις δυσκολίες, ο Τζόνσον υπογραμμίζει ότι η ασθένεια δεν έχει αλλάξει τον άνθρωπο που είναι.



«Οι άνθρωποι πολλές φορές βλέπουν τη σωματική αναπηρία και υποθέτουν ότι δεν είσαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος. Όμως εξακολουθώ να σκέφτομαι το ίδιο, να ονειρεύομαι και να αγαπώ την οικογένειά μου. Απλώς το σώμα μου δεν συνεργάζεται».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύζυγό του και στα τέσσερα παιδιά τους, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμή του σε αυτή τη δύσκολη μάχη. «Μου δίνουν έναν λόγο να συνεχίζω να παλεύω», είπε.



Ποιος είναι ο Κρις Τζόνσον Ο Κρις Τζόνσον επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του Draft του NFL το 2008 από τους Tennessee Titans και έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες σεζόν στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός παίκτης της χρονιάς, έχοντας διανύσει 2.006 γιάρδες με την μπάλα.



Στη δεκαετή καριέρα του φόρεσε επίσης τις φανέλες των New York Jets και Arizona Cardinals.