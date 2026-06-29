Επτά νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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Επτά νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η επίθεση έπληξε «ιδιωτική επιχείρηση» στην πόλη, που αποτελεί τακτικά στόχο της Μόσχας

Επτά νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι είναι νεκροί και περισσότεροι από 30 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Πλήγμα με ρωσικό πύραυλο στο Ντνίπρο, στην κεντροανατολική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και των τραυματισμό 28 άλλων σήμερα, εκ των οποίων «τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ Ολεξάντρ Χάνζα.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η επίθεση έπληξε «ιδιωτική επιχείρηση» στην πόλη, που αποτελεί τακτικά στόχο της Μόσχας και δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ανθρώπους να απομακρύνονται σε φορεία.



Στο νότιο τμήμα της χώρας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σε πλήγμα με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε λεωφορείο στην πόλη της Ζαπορίζια, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας Ιβάν Φεντόροφ.

Η Ρωσία πλήττει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία με drones και πυραύλους από την έναρξη της εισβολής της τον Φεβρουάριο του 2022, που είναι η πλέον πολυαίμακτη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Κίεβο από την πλευρά του έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά του στη Ρωσία και τα κατεχόμενα από τη Μόσχα εδάφη, ενώ οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε τέλμα.

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