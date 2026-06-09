Η Νορβηγία χρηματοδοτεί με πάνω από 100 εκατ. ευρώ την Ουκρανία για την παραγωγή ναυτικών drones

H χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Νάνσεν και θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη, την προμήθεια και την παράδοση ναυτικών μη επανδρωμένων σκαφών, τα οποία θα κατασκευαστούν με τη συνεργασία της νορβηγικής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας