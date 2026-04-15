Μια ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης στην Αγγλία: Παπάκια έπεσαν σε φρεάτιο, δείτε βίντεο από τη στιγμή που επανενώνονται με τη μητέρα τους
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτειά τους - Απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον
Σε μια ιδιαίτερη επιχείρηση διάσωσης κλήθηκαν οι αστυνομικοί στην Αγγλία, όταν δέκα μικρά παπάκια παγιδεύτηκαν σε φρεάτιο αποχέτευσης σε κεντρικό δρόμο στην πόλη Ρέντινγκ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου, με τη μητέρα πάπια να περιφέρεται ανήσυχη κοντά στο σημείο, καθώς τα μικρά της είχαν πέσει μέσα στο φρεάτιο και δεν μπορούσαν να βγουν. Περαστικοί αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν τις Αρχές.
Με προσεκτικούς χειρισμούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τα δέκα παπάκια, τα οποία επανενώθηκαν με τη μητέρα τους, προκαλώντας ανακούφιση και συγκίνηση σε όσους παρακολουθούσαν την επιχείρηση.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Στη συνέχεια, η οικογένεια μεταφέρθηκε με ασφάλεια και αφέθηκε ελεύθερη στον ποταμό Τάμεση, επιστρέφοντας στο φυσικό της περιβάλλον.
Officers responded to a call after five ducklings fell into a storm drain and became trapped beneath the grate.— Fox News (@FoxNews) April 14, 2026
The team successfully rescued all five ducklings and reunited them with their mother, who was waiting nearby. pic.twitter.com/vI6AOJ5buN
