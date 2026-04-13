Είδαν καθηγήτρια στο Τέξας να φιλάει 16χρονο και εκείνη αποκάλυψε ότι έκανε σεξ με τον ανήλικο και έναν φίλο του
Η 25χρονη Σέλμπι Λασόμπ αποκάλυψε ότι ήταν οικογενειακή φίλη με έναν από τους δύο ανήλικους
Στην ομολογία ότι έκανε σεξ με δύο ανήλικους προχώρησε η 25χρονη καθηγήτρια Σέλμπι Λασόμπ στις ΗΠΑ αφού έγινε τσακωτή να φιλάει τον έναν εξ αυτών, ηλικίας 16 ετών.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 25χρονη εκπαιδευτικός γνώριζε ότι και τα δύο αγόρια ήταν ανήλικοι με την ίδια να εξομολογείται ότι ήταν φίλη με την οικογένεια του ενός εκ των ανηλίκων για χρόνια πριν ξεκινήσει η ανάρμοστη σχέση τους.
Η σύλληψη της 25χρονης έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι εθεάθη να φιλιέται με ένα 16χρονο αγόρι.
Από την πλευρά του ο ανήλικος επιβεβαίωσε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την εκπαιδευτικό, προσθέτοντας ότι «έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές» και ότι η καθηγήτρια γνώριζε ότι ήταν ανήλικος.
Η Λασόμπ παραδέχτηκε, επίσης, ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ένα δεύτερο αγόρι κάτω των 17 ετών και το οποίο φοιτούσε σε διαφορετικό σχολείο από το πρώτο θύμα.
Την Παρασκευή, οι εισαγγελείς πρότειναν να προφυλακιστεί η εκπαιδευτικός και να της επιβληθεί πρόστιμο 1.000 δολαρίων.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 25χρονη είναι κακουργήματα δευτέρου βαθμού, τα οποία επιφέρουν έως και 20 χρόνια φυλάκισης η καθεμία.
🚨NEW: A Texas teacher & coach Shelby Lashombe pleaded guilty to improper “S*xual relationships”with TWO teenage boys under 17— i Report Racism & Child Crimes (@SeeRacists) April 10, 2026
R*pe of a chld charges dropped in plea deal.
District Judge Thomas West place her on PROBATION and fine her $1,000. pic.twitter.com/4wsPLxgK8D
