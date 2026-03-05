Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν κατηγορεί το Ιράν για τρομοκρατική ενέργεια μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν

«Οι ιρανικές αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην αζερική πλευρά, να ζητήσουν συγγνώμη και όσοι διέπραξαν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά», τόνισε ο Πρόεδρος, Ιλχάμ Αλίγιεφ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας