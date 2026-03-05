Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν κατηγορεί το Ιράν για τρομοκρατική ενέργεια μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν
«Οι ιρανικές αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην αζερική πλευρά, να ζητήσουν συγγνώμη και όσοι διέπραξαν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά», τόνισε ο Πρόεδρος, Ιλχάμ Αλίγιεφ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας

«Σήμερα, το Ιράν διέπραξε τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του κράτους του Αζερμπαϊτζάν. Το ιρανικό κράτος εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχτσεβάν», δήλωσε ο Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας.

«Στόχοι της επίθεσης ήταν πολιτικές εγκαταστάσεις. Το κράτος του Αζερμπαϊτζάν καταδικάζει με σφοδρότητα αυτή την άσχημη τρομοκρατική ενέργεια και όσοι τη διέπραξαν πρέπει να λογοδοτήσουν αμέσως.

Οι ιρανικές αρχές πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην αζερική πλευρά, να ζητήσουν συγγνώμη και όσοι διέπραξαν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να λογοδοτήσουν ποινικά», τόνισε ο αρχηγός του κράτους.

Eπίθεση ιρανικού drone στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν στο Αζερμπαϊτζάν

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζαν, ένα drone έπληξε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου που βρίσκεται στην αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, και ένα άλλο έπεσε σε σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

Βίντεο από την περιοχή δείχνουν λάμψεις και εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο χώρος αποτέλεσε στόχο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Άλλα βίντεο δείχνουν ότι μέσα στο κτίριο του αεροδρομίου υπάρχουν υλικές ζημιές.


Το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις κάνοντας λόγο για «παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή».

Το Αζερμπαϊτζάν ζητά σαφή εξήγηση και έρευνα από την πλευρά του Ιράν, ζητώντας να υπάρξουν μέτρα ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοιες επιθέσεις, ενώ προειδοποιεί ότι έχει δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν, για να διαβιβάσει «έντονη διαμαρτυρία προς την ιρανική πλευρά και θα επιδοθεί σχετική ρηματική διακοίνωση διαμαρτυρίας».

Το Ναχιτσεβάν, ένας αζερικός θύλακας που συνορεύει με το Ιράν, την Τουρκία και την Αρμενία, κατέχει στρατηγικά ευαίσθητη θέση στον Νότιο Καύκασο.

