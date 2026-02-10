To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
«Σταματήστε να με σκοτώνετε», απαντά ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας στις φήμες για την υγεία του
«Σταματήστε να με σκοτώνετε», απαντά ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας στις φήμες για την υγεία του
Χουάν Κάρλος απαντά στις φήμες για την υγεία του μετά την απουσία του από την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης
Ερωτήματα και σενάρια προκάλεσε η απουσία του τέως βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, από την κηδεία της κουνιάδας του, πριγκίπισσας Ειρήνης, τον περασμένο μήνα. Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να δώσει τη δική του απάντηση, διαψεύδοντας κάθε φήμη περί επιδείνωσης της υγείας του.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου, στο παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της, Βασίλισσα Σοφία. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία σύσσωμης της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.
Από την τελετή έλειπε, ωστόσο, ο Χουάν Κάρλος, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Το ισπανικό περιοδικό Hola επικοινώνησε μαζί του στο Άμπου Ντάμπι, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, με τον τέως μονάρχη να διαψεύδει κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια. «Ας σταματήσουν να με σκοτώνουν. Είμαι πολύ καλά, προσέχω τον εαυτό μου και γυμνάζομαι κάθε μέρα» δήλωσε στο περιοδικό ο πρώην βασιλιάς.
Σύμφωνα με το Hola, ο Χουάν Κάρλος συνεχίζει κανονικά την καθημερινή του ρουτίνα, εμπνεόμενος –όπως αναφέρεται– από τη φιλοσοφία ζωής του Κλιντ Ίστγουντ. Ο 95χρονος Αμερικανός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν επιτρέπει «στον γέρο να μπει μέσα» στο σώμα του, στάση που φαίνεται να υιοθετεί και ο τέως βασιλιάς.
Παρά ταύτα, είναι γεγονός ότι οι γιατροί έχουν συστήσει στον Χουάν Κάρλος να αποφεύγει την έντονη κόπωση και να περιορίσει όσο γίνεται τα ταξίδια του. Αυτός είναι και ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν μετέβη στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου, στο παλάτι Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της, Βασίλισσα Σοφία. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία σύσσωμης της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.
Από την τελετή έλειπε, ωστόσο, ο Χουάν Κάρλος, γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Το ισπανικό περιοδικό Hola επικοινώνησε μαζί του στο Άμπου Ντάμπι, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, με τον τέως μονάρχη να διαψεύδει κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια. «Ας σταματήσουν να με σκοτώνουν. Είμαι πολύ καλά, προσέχω τον εαυτό μου και γυμνάζομαι κάθε μέρα» δήλωσε στο περιοδικό ο πρώην βασιλιάς.
Σύμφωνα με το Hola, ο Χουάν Κάρλος συνεχίζει κανονικά την καθημερινή του ρουτίνα, εμπνεόμενος –όπως αναφέρεται– από τη φιλοσοφία ζωής του Κλιντ Ίστγουντ. Ο 95χρονος Αμερικανός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν επιτρέπει «στον γέρο να μπει μέσα» στο σώμα του, στάση που φαίνεται να υιοθετεί και ο τέως βασιλιάς.
Παρά ταύτα, είναι γεγονός ότι οι γιατροί έχουν συστήσει στον Χουάν Κάρλος να αποφεύγει την έντονη κόπωση και να περιορίσει όσο γίνεται τα ταξίδια του. Αυτός είναι και ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν μετέβη στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα