To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση στην έδρα της UNESCO για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας
Μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση στην έδρα της UNESCO για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας
Ομιλίες έγιναν από την Λίνα Μενδώνη, τον γενικό διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί και την ελληνίδα Πρέσβυ Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου
Η ελληνική γλώσσα είναι ένας έφηβος 3.000 ετών» είπε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, με την ευκαιρία της ανακήρυξης από τον διεθνή οργανισμό, της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας. Μια ανακήρυξη που εορτάστηκε σήμερα στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι με μια, κατά κοινή ομολογία, μεγάλη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση, όπου από ελληνικής πλευράς παρούσα ήταν η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.
Στην εκδήλωση προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ οι εισαγωγικές ομιλίες έγιναν από την Λίνα Μενδώνη, τον γενικό διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί και την ελληνίδα Πρέσβυ Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου. Την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, Ζιλ Πεκού, παρουσία δεκάδων πολιτικών προσώπων, διπλωματών, καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών, αλλά και άνω των χιλίων προσκεκλημένων. Η υπουργός Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της σύντομης εισαγωγικής παρέμβασής της, αναφέρθηκε στην συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό και στο γεγονός ότι ομιλείται αδιάκοπα από την εποχή του Όμηρου ως σήμερα.
Όπως ανέφερε εξάλλου, στην ομιλία του, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, η απόφαση της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO για την ελληνική γλώσσα ήταν ομόφωνη, λαμβάνοντας υπόψη «την λαμπρή συμβολή της στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού» και το γεγονός ότι παρά τις αναπόφευκτες εξελικτικές μεταβολές στην πορεία των αιώνων, η ελληνική γλώσσα «δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα», όπως είπε ο Σεφέρης κατά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας το Δεκέμβριο του 1963. «Αποτελεί τη μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα με αδιάσπαστη συνέχεια και έχει μοναδικής βαρύτητας συνεισφορά στη σκέψη, στο θέατρο, στην ποίηση, στην πολιτική. στην επιστήμη» είπε επίσης ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, σημειώνοντας ότι παραμένει ένα αστείρευτο «ταμιευτήριο» εννοιών και όρων, αλλά και ότι είναι «γλώσσα οικουμενική, καθώς είναι παρούσα σε πάρα πολλές γλώσσες διάσπαρτες στον κόσμο, με όρους θεμελιώδεις και αναντικατάστατους, όπως δημοκρατία, φιλοσοφία, ιδέα, ήθος, αρμονία, διάλογος, πολιτική». Στο λογοτεχνικό μέρος της εκδήλωσης, αναγνώστηκαν και απαγγέλθηκαν αποσπάσματα εμβληματικών κειμένων και ποιημάτων της ελληνικής γραμματείας, ενώ το μουσικό μέρος παρουσίασαν ο Μάριος Φραγκούλης, η Γαλλο-Ελληνίδα ερμηνεύτρια Δάφνη Κριθαρά καθώς και η συμφωνική ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου της Κέρκυρας.
Με την ευκαιρία εξάλλου του εορτασμού, η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στο Maison de l'UNESCO, την έκθεση του υπουργείου Πολιτισμού «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική», η οποία αναδεικνύει τη μακραίωνη συνέχεια και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, μέσα από σύντομες κειμενικές αναφορές, πλούσιο εποπτικό υλικό και πιστά αντίγραφα εμβληματικών μνημείων της αρχαίας ελληνικής γραφής.
Η υπουργός Πολιτισμού είχε επίσης συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας Ζιλ Πεκού, ο οποίος, αφού την ξενάγησε στο ιστορικό κτίριο Ρισελιέ, όπου φυλάσσονται οι εξειδικευμένες συλλογές της Βιβλιοθήκης, με περισσότερα από 20 εκατομμύρια έγγραφα - χειρόγραφα, σχέδια, χαρακτικά, φωτογραφίες, χάρτες, νομίσματα, μετάλλια, αντίκες και κοσμήματα - τόνισε τον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ως κεντρικού φορέα διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών πολιτιστικής διπλωματίας.
Η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού και ο Γάλλος πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης επισήμαναν επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, μέσω ανταλλαγής ερευνητών και τεχνογνωσίας ψηφιοποίησης και άλλων κοινών δράσεων. Η Λίνα Μενδώνη τόνισε την εν γένει σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας και στον τομέα των βιβλιοθηκών, των αρχείων και της πολιτιστικής διπλωματίας καθώς και τη συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών, η οποία, πέραν της αρχαιογνωστικής Βιβλιοθήκης της, διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχείο - τριών αιώνων - για την αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα. Συζητήθηκε επίσης η προοπτική διοργάνωσης έκθεσης στο κτήριο Ρισελιέ, με επίκεντρο την αλληλογραφία του Γάλλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά (1840-1902) και του Έλληνα λογοτέχνη και καθηγητή της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, Γιάννη Ψυχάρη, (1854-1929) που συνιστά απόδειξη του πανευρωπαϊκού πνεύματος και των ευρωπαϊκών αξιών. Όπως αναφέρθηκε από ελληνικής πλευράς, η εμβληματική αυτή αλληλογραφία, μπορεί να αποτελέσει μέρος του πολιτιστικού προγράμματος της Προεδρίας της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2027.
Από ελληνικής πλευράς επισημάνθηκε, τέλος, ότι η συνάντηση Μενδώνη - Πεκού ανέδειξε, όχι μόνο τη σημασία των συλλογών και της ιστορικής κληρονομιάς της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, αλλά και τη βούληση των δύο χωρών για ενεργό, στρατηγική συνεργασία και στον τομέα αυτό, ενισχύοντας, όχι μόνον τους δεσμούς τους στον πολιτιστικό τομέα και αλλά και την από κοινού, προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στην εκδήλωση προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ οι εισαγωγικές ομιλίες έγιναν από την Λίνα Μενδώνη, τον γενικό διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανί και την ελληνίδα Πρέσβυ Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου. Την κεντρική ομιλία εκφώνησε ο πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, Ζιλ Πεκού, παρουσία δεκάδων πολιτικών προσώπων, διπλωματών, καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών, αλλά και άνω των χιλίων προσκεκλημένων. Η υπουργός Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της σύντομης εισαγωγικής παρέμβασής της, αναφέρθηκε στην συνεισφορά της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό και στο γεγονός ότι ομιλείται αδιάκοπα από την εποχή του Όμηρου ως σήμερα.
Όπως ανέφερε εξάλλου, στην ομιλία του, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, η απόφαση της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO για την ελληνική γλώσσα ήταν ομόφωνη, λαμβάνοντας υπόψη «την λαμπρή συμβολή της στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού» και το γεγονός ότι παρά τις αναπόφευκτες εξελικτικές μεταβολές στην πορεία των αιώνων, η ελληνική γλώσσα «δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα», όπως είπε ο Σεφέρης κατά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας το Δεκέμβριο του 1963. «Αποτελεί τη μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα με αδιάσπαστη συνέχεια και έχει μοναδικής βαρύτητας συνεισφορά στη σκέψη, στο θέατρο, στην ποίηση, στην πολιτική. στην επιστήμη» είπε επίσης ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, σημειώνοντας ότι παραμένει ένα αστείρευτο «ταμιευτήριο» εννοιών και όρων, αλλά και ότι είναι «γλώσσα οικουμενική, καθώς είναι παρούσα σε πάρα πολλές γλώσσες διάσπαρτες στον κόσμο, με όρους θεμελιώδεις και αναντικατάστατους, όπως δημοκρατία, φιλοσοφία, ιδέα, ήθος, αρμονία, διάλογος, πολιτική». Στο λογοτεχνικό μέρος της εκδήλωσης, αναγνώστηκαν και απαγγέλθηκαν αποσπάσματα εμβληματικών κειμένων και ποιημάτων της ελληνικής γραμματείας, ενώ το μουσικό μέρος παρουσίασαν ο Μάριος Φραγκούλης, η Γαλλο-Ελληνίδα ερμηνεύτρια Δάφνη Κριθαρά καθώς και η συμφωνική ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου της Κέρκυρας.
Με την ευκαιρία εξάλλου του εορτασμού, η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε στο Maison de l'UNESCO, την έκθεση του υπουργείου Πολιτισμού «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική», η οποία αναδεικνύει τη μακραίωνη συνέχεια και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, μέσα από σύντομες κειμενικές αναφορές, πλούσιο εποπτικό υλικό και πιστά αντίγραφα εμβληματικών μνημείων της αρχαίας ελληνικής γραφής.
Η υπουργός Πολιτισμού είχε επίσης συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας Ζιλ Πεκού, ο οποίος, αφού την ξενάγησε στο ιστορικό κτίριο Ρισελιέ, όπου φυλάσσονται οι εξειδικευμένες συλλογές της Βιβλιοθήκης, με περισσότερα από 20 εκατομμύρια έγγραφα - χειρόγραφα, σχέδια, χαρακτικά, φωτογραφίες, χάρτες, νομίσματα, μετάλλια, αντίκες και κοσμήματα - τόνισε τον θεσμικό ρόλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ως κεντρικού φορέα διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών πολιτιστικής διπλωματίας.
Η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού και ο Γάλλος πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης επισήμαναν επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών, μέσω ανταλλαγής ερευνητών και τεχνογνωσίας ψηφιοποίησης και άλλων κοινών δράσεων. Η Λίνα Μενδώνη τόνισε την εν γένει σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας και στον τομέα των βιβλιοθηκών, των αρχείων και της πολιτιστικής διπλωματίας καθώς και τη συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών, η οποία, πέραν της αρχαιογνωστικής Βιβλιοθήκης της, διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχείο - τριών αιώνων - για την αρχαιολογική έρευνα στην Ελλάδα. Συζητήθηκε επίσης η προοπτική διοργάνωσης έκθεσης στο κτήριο Ρισελιέ, με επίκεντρο την αλληλογραφία του Γάλλου συγγραφέα Εμίλ Ζολά (1840-1902) και του Έλληνα λογοτέχνη και καθηγητή της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, Γιάννη Ψυχάρη, (1854-1929) που συνιστά απόδειξη του πανευρωπαϊκού πνεύματος και των ευρωπαϊκών αξιών. Όπως αναφέρθηκε από ελληνικής πλευράς, η εμβληματική αυτή αλληλογραφία, μπορεί να αποτελέσει μέρος του πολιτιστικού προγράμματος της Προεδρίας της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2027.
Από ελληνικής πλευράς επισημάνθηκε, τέλος, ότι η συνάντηση Μενδώνη - Πεκού ανέδειξε, όχι μόνο τη σημασία των συλλογών και της ιστορικής κληρονομιάς της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, αλλά και τη βούληση των δύο χωρών για ενεργό, στρατηγική συνεργασία και στον τομέα αυτό, ενισχύοντας, όχι μόνον τους δεσμούς τους στον πολιτιστικό τομέα και αλλά και την από κοινού, προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα